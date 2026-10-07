Der Schrecken hat ein Ende: Nach über 13 Jahren schließt das Berlin Dungeon

Seit über einem Jahrzehnt lockt das Berlin Dungeon Touristen an. Doch in wenigen Wochen ist Schluss: Laut den Betreibern schließt die Gruselattraktion dauerhaft.

Der Fahrstuhl des Grauens, die Flucht durch die geheimen Tunnel, der große Brand von Berlin oder das Labyrinth der Hohenzollern – über ein Jahrzehnt lang gehörte das Berlin Dungeon mit seinen verschiedenen Gruselräumen zu den Touristenmagneten der Stadt und spielte die düsteren Kapitel der Berliner Stadtgeschichte nach.



Nun haben die Betreiber das überraschende Ende angekündigt. Nach rund 13 Jahren schließt die Touristenattraktion endgültig. Das teilte das Unternehmen auf Instagram und seiner Website mit.

Eigentümer nicht zufrieden mit Entwicklung

„Nachdem wir euch mehr als 13 Jahre lang die dunklen Stadtgeschichten zum Leben erweckt haben, müssen wir euch leider mitteilen, dass unsere Attraktion ab 7. November dauerhaft schließen wird“, heißt es auf der Berlin-Dungeon-Website.



Der letzte reguläre Öffnungstag soll demnach der 6. November sein. Über Buchungen, die bereits eingegangen sind und über dieses Datum hinausgehen, möchte das Unternehmen individuell informieren.

Zustimmung wird geprüft...

Auf Nachfrage dieser Zeitung betonen die Eigentümer der Merlin Entertainment Group, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen und der Entschluss nach sorgfältiger Prüfung möglicher Optionen gefasst worden sei. Anlass gab demnach eine „regelmäßige Bewertung der Entwicklung des eigenen Attraktionsportfolios“ – ohne konkreter zu werden.



„Wir sind dem ganzen Team der Attraktion, unseren Gästen und Partnern sehr dankbar“, heißt es weiter. Man wolle das Team während der Übergangsphase begleiten und auch Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Attraktionen desselben Eigentümers geprüft.

Nicht das erste Dungeon, das schließen muss

Die Merlin Entertainment Group, die hinter dem Berlin Dungeon steht, betreibt international mehrere Freizeit- und Touristenattraktionen. Zum Konzern gehören neben der Marke The Dungeons – die es nicht nur in der deutschen Hauptstadt gibt – auch Madame Tussauds, Sea Life, das Legoland sowie das berühmte Londoner Riesenrad, The London Eye.



Das Berlin Dungeon ist dabei nicht das erste Merlin Dungeon, das endgültig geschlossen wird. Zuvor traf es bereits das Alton Towers Dungeon in England. Die 2019 eröffnete Attraktion wurde 2024 schon nach rund fünf Jahren wieder aufgegeben.



Und nach fast 40 Jahren am ursprünglichen Standort in der Tooley Street schloss bereits 2013 das legendäre London Dungeon – zog damals allerdings an einen neuen Standort.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post des Berlin Dungeon reagieren einige schockiert, andere enttäuscht. „Oh nein! Das war der beste Ort für ein erstes Date“, schreibt ein User. Ein anderer Freund des Hauses kommentiert: „Das ist wirklich schade! Das Dungeon ist eine der tollsten Attraktionen in Berlin.“



Einige Nutzer sehen die Schuld indes auch bei den Eigentümern selbst: „Danke dafür Merlin! Mit euch geht alles nur den Bach runter.“ Genauer ausgeführt wird das allerdings nicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema