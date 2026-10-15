„Das ist Comedy für Intellektuelle“: Oliver Pocher macht sich über ARD-Quizshow lustig

Der Comedian Oliver Pocher hat mit seiner Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt ihm die Vorabendshow „Gefragt – Gejagt“ Anlass für neuen Spott.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Mit seiner umfassenden Kritik am deutschen Fernsehen hatte Oliver Pocher zuletzt für großes Aufsehen gesorgt. Ein Medium, in dem er selbst seine Karriere aufbaute, das ihm nun aber zusehends fremd wird.



Längst generiert der Comedian über seine eigene Plattform „Pocher Club“ Content und verdient damit sein Geld. Aktuell hat der 48-Jährige keine eigenen regelmäßigen TV-Shows mehr im klassischen Fernsehen. Er schaut aber noch zu – allein schon, um sein Format „Bildschirmkontrolle“ zu bedienen.

Und auch, um etwas dazuzulernen, wie Pocher jetzt in der aktuellen Ausgabe witzelt. „Ich gucke gerne Fernsehen, da bin ich Oldschool, weil ich da auch noch Sachen lerne, die ich sonst eigentlich gar nicht brauchen würde. Zum Beispiel, wie man eigentlich Werwolf dekliniert.“

Zustimmung wird geprüft...

Pocher zeigt einen Ausschnitt aus „Gefragt – Gejagt“, einer seit 2012 ausgestrahlten Quizsendung, die von Alexander Bommes moderiert wird und im Vorabendprogramm des Ersten läuft. In der ARD-Sendung, die auf der in Großbritannien entwickelten Quizshow „The Chase“ basiert, tritt ein Team von Kandidaten gegen den „Jäger“, einen Profi-Quizspieler, an.

Lustig oder nicht? Der Werwolf-Clip geht viral

Zur Deklination des Nomens Werwolf lässt sich der „Jäger“ Manuel Hobiger im von Pocher gezeigten Ausschnitt wie folgt ein: „Wissen Sie eigentlich, wie man Werwolf richtig beugt?“, fragt er Bommes. Der Moderator gibt sich unwissend. Hobiger erklärt es ihm daraufhin: „Der Werwolf, des Weswolfs, dem Wemwolf, den Wenwolf“.

Pocher kommentiert: „Das ist Comedy für Intellektuelle. Da soll noch mal einer sagen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lerne ich nichts, alles doof, alles Vollidioten.“

Der Comedian spinnt den Witz auf Instagram weiter: „Wiewolf, Werwolf, Wannwolf, Wowolf. Das kann man nicht nur beim Deklinieren zerpflücken.“ In den Kommentaren gibt es Gelächter: „Er fand den vermutlich lustig.“

Zustimmung wird geprüft...

Der „Werwolf“-Clip ist auch an anderer Stelle schon viral gegangen. „Das Reel war mit Abstand die schlechteste Werbung für die nächste Staffel“, heißt es da in den Kommentaren. Aber auch: „Es ist mir sehr sehr unangenehm, aber ich kann herzlich über sowas lachen.“ Andere attestieren einfach nur trocken: „Deep German Humor.“

Findige User haben den Ursprung des Gags ausfindig gemacht. Christian Morgensterns bekanntes Galgenlied „Der Werwolf“ aus dem Jahr 1905 – ein humorvolles Sprachspiel, das die deutsche Grammatik auf die Schippe nimmt.

Pocher dient der Ausschnitt eher als weiterer Beleg seiner TV-Kritik, die er zuletzt auch im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Podcast „TOMorrow“ von Tom Junkersdorf vorgenommen hatte.

Zwar attestierte er darin dem deutschen Fernsehen insgesamt eine schwere Krise, stellte die Existenz von Privatsendern wie RTL und ProSieben infrage. Doch besonders Pochers O-Töne zum ÖRR hatten es in sich: „ARD und ZDF und die ganzen Dritten Sender kannst du schon längst einstampfen. Brauchst du alles nicht mehr“, hieß es von Pocher.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema