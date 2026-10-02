Das ist doch alles Schmarrn! Welche Mehlspeisen uns den Herbst versüßen

Kaiserschmarrn, Buchteln, Palatschinken: Warum Wiens Mehlspeisen so außergewöhnlich sind – und wie sie mit Havelbirnen nach Berlin kommen.

Im Herbst habe ich oft einen etwas merkwürdigen Hunger, so gegen vier Uhr nachmittags. Für das Abendessen ist mir das zu früh, ein Tee allein reicht mir nicht und warmen Kuchen habe ich nicht immer zur Hand.



Nach einem langen Spaziergang habe ich diesen Hunger erst recht. Ich komme dann mit kalten Händen nach Hause, stelle Wasser für Tee auf und finde einen Apfel allein auch nur bedingt überzeugend. Zum Glück haben unsere Nachbarn, die Österreicher, für diesen Zustand eine eigene Küche.

Mehlspeise ist eines dieser wunderbaren Wörter, die wesentlich mehr versprechen, als ihr nüchterner Klang zunächst vermuten lässt. Gemeint ist keineswegs nur Gebäck. Zur Wiener Mehlspeisenküche gehören Kaiserschmarrn und Palatschinken, Buchteln, Powidltascherl, Mohnnudeln, Marillenknödel, Strudel, Liwanzen und eine ganze Gesellschaft von Gerichten, die irgendwo zwischen Dessert, Nachmittagsessen und vollwertiger Mahlzeit rangieren.

Glücklicherweise schmeckt Kaiserschmarrn auch ohne diesen Ausblick ganz ausgezeichnet. © Nils Reisenberg/Imago

Manche kommen aus dem Ofen, andere aus der Pfanne oder dem Kochtopf. Für einige reichen Mehl, Milch, Eier, Butter und ein Glas Marmelade. Und, viel wichtiger: Manche davon sind in wenigen Minuten gemacht. Das ist ein Teil ihres Charmes. Ein Palatschinken mit guter Marillenmarmelade besitzt keinerlei Ehrgeiz, mehr zu sein als ein Palatschinken mit guter Marillenmarmelade. Dünn ausgebacken, noch warm bestrichen, zusammengerollt, Staubzucker darüber. Wer einen Marillen- oder Zwetschkenröster im Haus hat, darf großzügiger werden. Und wenn noch ein wenig Quark da ist, bewegt man sich bereits in Richtung eines ziemlich ernst zu nehmenden Nachmittags.

Ergebnis von großem Talent

Dass ausgerechnet Wien für diese süße Küche berühmt wurde, ist kein Zufall. Die Stadt sammelte über Jahrhunderte nicht nur Menschen aus den Ländern der Habsburgermonarchie ein, sondern eben auch deren Rezepte. Besonders böhmische Köchinnen, die im 18. und 19. Jahrhundert in Wiener Haushalten arbeiteten, brachten Buchteln, Powidl, Mohnnudeln und Fruchtknödel mit. Palatschinken wiederum kamen über ungarische und slawische Küchen nach Wien. Selbst der Strudel trägt eine längere Reisegeschichte in sich.

Wiener Mehlspeisen sind also weniger die Erfindung einer einzelnen Stadt als das Ergebnis ihres bemerkenswerten Talents, fremde Einflüsse irgendwann so selbstverständlich zu behandeln, als hätten sie schon immer dazugehört. Bei Licht besehen ist das eine ziemlich aktuelle Angelegenheit – und passt im Übrigen auch gut nach Berlin.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Die Sachertorte ist eigentlich ein denkbar schlechter Botschafter für die ganze Sache. Nicht, weil gegen die Sachertorte etwas einzuwenden wäre. Aber sie lässt Wiener Süßspeisen komplizierter erscheinen, als sie häufig sind. Eine Torte verlangt Anlass, Form, Backofen und zumindest ein Mindestmaß an Konzentration. Ein Schmarrn verlangt eine Pfanne und Butter. Das ist der ganze Aufwand.

Historisch waren Mehlspeisen übrigens keineswegs immer der süße Abschluss eines üppigen Essens. In einfacheren Haushalten waren sie sättigende, preiswerte Hauptgerichte. An den zahlreichen fleischlosen Fastentagen passten sie ohnehin bestens. Ein Marillenknödel ist eben keine Praline. Buchteln mit Vanillesoße können jede weitere Menüplanung zuverlässig beenden. Und wer eine ordentliche Portion Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster gegessen hat, sollte beim Abendessen erst einmal keine voreiligen Entscheidungen treffen.

Überhaupt Kaiserschmarrn. Um seine Entstehung konkurrieren mehrere hübsche Anekdoten rund um Franz Joseph und Sisi. Interessanter finde ich, dass sein Vorläufer viel älter und bäuerlicher ist: Eierteig aus der Pfanne, später mit Zucker, Rosinen und höfischem Glanz versehen. Im Grunde eine ziemlich typische Wiener Karriere.

Was ich an all diesen Gerichten besonders mag, ist ihre Alltagstauglichkeit. Wir haben uns daran gewöhnt, Süßes entweder fertig zu kaufen oder beim Backen gleich ein Projekt daraus zu machen. Dazwischen liegt ein großes, beinahe vergessenes Gebiet. Einen Palatschinkenteig rührt man in wenigen Minuten. Für einen Schmarrn braucht man nichts, was nicht in einem halbwegs vernünftig bestückten Haushalt vorhanden wäre. Ein Röster besteht im Wesentlichen aus Früchten, etwas Zucker und Zeit. Selbst Buchteln sind, wenn man der Hefe ihren Willen lässt, weit weniger dramatisch als ihr Ruf.

Bei den Wienern bedienen

Vielleicht steht in Berlin ja ein kleiner Urknall bevor. An Rezepten aus aller Welt und an Zutaten mangelt es jedenfalls nicht. Selbst das nahe Umland liefert allein schon Äpfel, Birnen, Pflaumen und Beeren, hervorragende Milchprodukte, Eier und Getreide. Warum also nicht Berliner Mehlspeisen? Buchteln mit Pflaumenmus aus Werder, ein Schmarrn mit Brandenburger Äpfeln, Herrn von Ribbecks Palatschinken oder Quarkknödel mit märkischem Sanddorn. Es müsste nicht einmal historisch begründet sein. Wien hat seine Mehlspeisen schließlich auch nicht an einem Dienstag erfunden.

Bis sich ein paar Berliner Köche dieser Aufgabe annehmen, können wir uns einstweilen bei den Wienern bedienen. Für einen dunklen Herbstnachmittag wäre das ohnehin keine schlechte Regel: Mehl, Eier und Butter im Haus haben. Den Rest entscheidet das Wetter.

Herrn von Ribbecks Palatschinken (Eierkuchen)

Zutaten (4 Personen):



Für die Palatschinken: 150 g Mehl, 3 Eier, 300 ml Vollmilch, 50 ml Mineralwasser, 30 g Butter (zum Ausbacken), 1 EL Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz



Für das Birnenkompott: 4 reife Birnen aus dem Havelland, 30 g Butter, 2 EL Zucker, 100 ml Birnensaft, 1/2 Bio-Zitrone, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 EL Birnenbrand (optional)



Zum Servieren: Puderzucker, 2 EL geröstete, grob gehackte Haselnüsse

Nicht einfach nur Pfannkuchen: Palatschinken, richtig gemacht, ist zum Niederknien. © imago

Zubereitung: Für das Kompott die Birnen schälen, vierteln, entkernen und in kleine Spalten schneiden. Butter in einem Topf aufschäumen, den Zucker darin leicht karamellisieren lassen und die Birnen kurz darin schwenken. Mit dem Saft ablöschen, etwas Zitronenabrieb, einen Spritzer Zitronensaft und den Vanillezucker dazugeben und bei kleiner Hitze 8 bis 10 Minuten garen. Die Birnen sollen weich werden, aber nicht zerfallen. Am Ende sollte nur noch wenig sirupartige Flüssigkeit im Topf sein. Nach Belieben mit Birnenbrand abschmecken.

Für die Palatschinken Mehl, Eier, Milch, Zucker, Vanillezucker und Salz zu einem glatten, eher dünnflüssigen Teig verrühren und 15 Minuten ruhen lassen, anschließend das Mineralwasser unterrühren. Wenig Butter in einer großen Pfanne erhitzen und nacheinander sehr dünne Palatschinken von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Jeweils etwas warmes Birnenkompott darauf verteilen und die Palatschinken locker einrollen oder zweimal zusammenfalten. Mit Puderzucker und gerösteten Haselnüssen bestreuen und sofort servieren.

Quarkknödel mit Mecklenburger Sanddornmarmelade

Zutaten (4 Personen):



Für die Quarkknödel: 250 g Quark (20 Prozent Fett), 60 g weiche Butter, 1 Ei, 80 g Weichweizengrieß, 40 g Semmelbrösel, 1 Bio-Zitrone, 1 Prise Salz, 4 EL Sanddornmarmelade



Für die Brösel: 80 g Semmelbrösel, 50 g Butter, 1 EL Zucker, 1/2 TL Zimt, Puderzucker

Es muss nicht die Sanddornmarmelade sein: Quarkknödel schmecken auch mit Beeren ausgezeichnet. © MEV/Imago

Zubereitung: Den Quark in einem sauberen Küchentuch leicht ausdrücken, damit die Knödel später schön locker bleiben. Mit der weichen Butter, dem Ei, dem Grieß, den Semmelbröseln, fein geriebener Zitronenschale und einer Prise Salz zu einem weichen Teig vermengen und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Mit feuchten Händen etwa acht Knödel formen und in einem großen Topf mit leicht gesalzenem, nur sanft siedendem Wasser 10 bis 12 Minuten gar ziehen lassen. Das Wasser darf dabei nicht sprudelnd kochen. Währenddessen die Butter in einer Pfanne aufschäumen, die Semmelbrösel darin langsam goldbraun rösten und erst zum Schluss Zucker und Zimt untermischen.

Die fertigen Knödel mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben, kurz abtropfen lassen und direkt in den warmen Butterbröseln wenden. Mit Puderzucker bestäuben und mit der leicht angewärmten Sanddornmarmelade servieren. Die kräftige Säure des Sanddorns passt besonders gut zu den milden Quarkknödeln. Viel Spaß!

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