„Das ist mein Heiliger Gral“: Ostsee-Fischer zieht riesigen Bernstein aus dem Netz

Bernsteinfund vor Kolberg: Polnischer Fischer holt 150-Gramm-Brocken aus der Ostsee. Wann und wo Sie auf Usedom und Rügen selbst Bernstein finden.

Bernstein von der Ostsee: Ein Fischer vor Kolberg zog jetzt einen rund 150 Gramm schweren Brocken aus dem Meer. (Symbolbild)

Ein Knäuel aus Netz und Muscheln, mittendrin ein goldgelber Brocken so groß wie eine Faust: Vor der polnischen Ostseeküste bei Kolberg (Kołobrzeg) hat ein Fischer einen rund 150 Gramm schweren Bernstein aus dem Meer gezogen.



Verkaufen? Kommt nicht infrage. „Das ist mein Heiliger Gral“, sagte Kutter-Eigner Patryk Rewiński dem Radiosender RMF FM. Er behalte das Stück als Andenken, so ein Fund passiere nur einmal im Leben.

Bernstein im Fischernetz: Fund aus 20 Metern Tiefe

Die Crew des Kutters KOŁ 104 holte ihre Netze rund zehn Seemeilen vor der Küste ein, gestellt in mehr als 20 Metern Tiefe. Das berichtet die Zeitung „Super Express“.



Zwischen Fisch und Muscheln entdeckte Rewiński den Klumpen. Der Bernstein klebte mitten im Knäuel aus Netz und Muschel.



Seit 20 Jahren fahre er raus, ein so prächtiges Stück habe er noch nie in der Hand gehabt, erzählte er dem Lokalblatt „Głos Koszaliński“. „Das hier ist schon Ekstraklasa.“ So heißt die höchste polnische Fußballliga. Auf Deutsch: Bundesliga-Bernstein.

Bernstein-Glück liegt in der Familie

Für die Rewińskis ist so ein Fang nicht ganz neu. Schon der Vater zog vor mehr als 30 Jahren einen ähnlichen Brocken aus der Ostsee, berichtet der Sender TVN24.



Der Sohn musste also eine ganze Generation warten, bis die Ostsee wieder liefert.

Wie viel ist der Bernstein wert?

Erste Schätzungen liegen bei 2000 bis 4000 Złoty, umgerechnet etwa 470 bis 940 Euro. Genaues kann nur ein Gutachter sagen.



Reich wird Rewiński damit nicht. Richtig teuer ist Bernstein mit eingeschlossenen Insekten. Seltener weißer Bernstein kann laut dem Sender sogar rund 50.000 Złoty pro Kilogramm bringen, knapp 12.000 Euro.

Bernstein suchen an der Ostsee: Jetzt beginnt die beste Zeit

Das Gute: Bernstein gibt es nicht nur in Polen. An den Stränden von Rügen, Usedom und Hiddensee wird er regelmäßig angespült.



Mit den Herbst- und Winterstürmen startet jetzt die Saison. Am besten sucht man, wenn sich die Wellen nach einem Sturm beruhigt haben, besonders nach Wind aus Nordost.



Die Top-Monate sind laut erfahrenen Sammlern auf Usedom Januar und Februar. Dann ist das Wasser so kalt und dicht, dass Bernstein fast an der Oberfläche treibt.

So erkennen Sie echten Bernstein Er ist auffallend leicht und fühlt sich warm an.

Reibt man ihn, riecht er harzig.

In stark gesalzenem Wasser schwimmt er, Glas und Steine gehen unter.

Unter UV-Licht leuchtet er auf, manche Sammler suchen deshalb abends mit UV-Lampe.

Phosphor statt Bernstein: Im Winter steigt die Gefahr

Ausgerechnet in der besten Bernsteinzeit lauert die größte Gefahr. An Nord- und Ostsee wird immer wieder weißer Phosphor aus Brandbomben des Zweiten Weltkriegs angespült, der Bernstein täuschend ähnlich sieht. In der kalten Jahreszeit werden solche Funde sogar häufiger gemeldet.



Solange Phosphor nass ist, passiert nichts. Trocknet er, entzündet er sich von selbst. In Karlshagen auf Usedom steckte sich eine Frau einen vermeintlichen Bernstein in die Hosentasche und erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades.



Im Juni dieses Jahres fing auf einem Badesteg in Heikendorf an der Kieler Förde ein Phosphorklumpen von selbst Feuer.



Funde deshalb nie in die Hosentasche stecken, sondern in einer Metalldose transportieren. Nach Kontakt mit Phosphor sollte man zum Arzt gehen: Eine Vergiftung zeigt sich laut Kampfmittelräumdienst oft erst Tage später.

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