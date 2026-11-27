4,7 Millionen Euro flossen allein in Werbeplätze. Beim Wohnungsbau bleibt die Lage weiter ernst. Die Bahn legt bei der Pünktlichkeit nur leicht zu.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Allein für solche Außenwerbung zur Kampagne „Das kann Deutschland“ zahlte das Bundespresseamt rund 2,45 Millionen Euro.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann hat die Kosten der Regierungskampagne „Das kann Deutschland“ scharf kritisiert. „Es braucht wohl viel Propaganda, um die katastrophale Politik des Merz-Klingbeil-Kabinetts zu kaschieren“, sagte er der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung und der Berliner Zeitung.

Die Regierung könne dafür „noch so viel Steuergeld verpulvern“. In Erinnerung bleibe sie trotzdem als „Kabinett der Militarisierung, Aufrüstung und des sozialen Kahlschlags“.

Die Zahlen hinter seiner Kritik hat Pellmann selbst erfragt. Mit drei schriftlichen Fragen ließ auch er sich vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) die Ausgaben aufschlüsseln; die Antworten liegen dieser Redaktion exklusiv vor. Unterschrieben hat sie der Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Zählt man alle Posten zusammen, ergeben sich 5.284.442,31 Euro. Nach dem Thema gefragt hatte zuvor auch die AfD im Bundestag.

4,7 Millionen Euro für Außenwerbung, Online und Print

Der größte Teil des Geldes ging in Werbeplätze. Für Schaltungen zahlte das BPA 4.723.622,46 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Davon entfielen rund 2,45 Millionen Euro auf Außenwerbung, rund 1,76 Millionen auf Online-Werbung und knapp 479.000 Euro auf Printanzeigen.

Auffällig ist der Zeitpunkt: Laut Regierung wurden sämtliche Schaltkosten im Haushaltsjahr 2025 gezahlt. Gestartet war die Kampagne erst am 3. November 2025.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann hat beim Bundespresseamt nachgefragt, was die Kampagne „Das kann Deutschland“ gekostet hat: knapp 5,3 Millionen Euro. © Andreas Gora/imago

Für 2025 kommen 461.161,18 Euro für Agenturhonorare sowie Kreation, Produktion und Evaluation hinzu. Pellmann wollte wissen, ob sich dieser Betrag mit den Schaltkosten überschneidet. Laut Regierung ist das nicht der Fall, beide Summen werden addiert.

Für 2026 hat das BPA bis zum 31. Oktober weitere 99.658,67 Euro abgerechnet, Rabatte für frühere Schaltungen sind bereits abgezogen. Beauftragt waren die Rahmenvertragspartner Zum Goldenen Hirschen GmbH und INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung.

Rund 60 Millionen Euro: So viel zahlte der Bund 2025 für Werbung

Unter den Werbeausgaben des Bundes ist das ein großer Einzelposten. Über Mediaagenturen hat die Bundesregierung für 2025 rund 59,96 Millionen Euro für Anzeigen, Kampagnen und Informationsmaßnahmen abgerechnet.

Das geht aus ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor (Drucksache 21/6939). Als der Pressedienst des Bundestags im Juli 2026 darüber berichtete, stand „Das kann Deutschland“ an der Spitze der teuersten Einzelmaßnahmen.

Hierverspricht die Regierung Wachstum, aber die Statistik zeigt: Im dritten Quartal 2026 wuchs die deutsche Wirtschaft nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. © bundesregierung.de

Ein Vergleich: Für die Schaltkosten der Pflege-Ausbildungskampagne „Pflege kann was“ zahlte das Bildungs- und Familienministerium 2,59 Millionen Euro. Weit darüber lag das Verteidigungsministerium mit 41,79 Millionen Euro für Personalwerbung in sozialen Medien. Vollständig sind die Zahlen nach Angaben der Regierung allerdings nicht.

Wohnungsbau, Bürokratie, Infrastruktur: Was „Das kann Deutschland“ verspricht

Seit Anfang November 2025 wirbt das BPA auf Plakatwänden, im Netz und in Zeitungen. Ein Ende ist nicht vorgesehen: Laut Bundesregierung soll die Kampagne mit immer neuen Motiven bis zum Ende der Wahlperiode laufen. Sie soll Zuversicht verbreiten und den Zusammenhalt stärken. Die Regierung beruft sich dabei auf ihren gesetzlichen Informationsauftrag.

Inhaltlich geht es vor allem um drei Baustellen. Der Wohnungsbau soll schneller vorankommen, die Bürokratie soll schrumpfen und die Infrastruktur mehr Geld bekommen. Ein Kommentar der Berliner Zeitung wirft der Kampagne vor, vor allem Absichtserklärungen zu verbreiten und die Menschen auf später zu vertrösten. Wie weit ist das Land ein Jahr nach dem Start?

206.600 neue Wohnungen: So wenige wie seit 2012 nicht mehr

Beim Bauen ist die Bilanz besonders schwach. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts wurden 2025 nur 206.600 Wohnungen fertig. Das sind 18,0 Prozent weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2012. Diese Jahreszahl betrifft allerdings vor allem die Monate vor dem Start der Kampagne.

Wohnung gesucht? Honecker übergab zwei Millionen – helfen kann er nicht mehr, weder am Wohnungsmarkt, noch bei politischer Kommunikation. © Stana/imago

Ein Frühindikator zeigt nach oben. Von Januar bis September 2026 genehmigten die Behörden 190.200 Wohnungen, 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gebaut ist damit aber noch keine davon.

Deutsche Bahn bei 56,2 Prozent: Fortschritt im Schneckentempo

Bei der Infrastruktur bewegt sich etwas, allerdings auf niedrigem Niveau. Im Oktober 2026 waren im Fernverkehr der Deutschen Bahn 56,2 Prozent der Züge pünktlich, im November 2025 waren es 54,5 Prozent. Mehr als vier von zehn Fernzügen sind also weiter unpünktlich. Laut Bundesnetzagentur wurden 2025 rund 2000 Kilometer Stromleitungen genehmigt, etwa 45 Prozent mehr als 2024. In Betrieb sind sie damit noch nicht.

Beim Bürokratieabbau lässt sich kaum ein Fortschritt messen. Der Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamts stieg von 96,26 Punkten im November 2025 leicht auf 96,37 im März 2026. Er misst allerdings nur Kosten aus Informationspflichten und nicht, wie lange Genehmigungen dauern. Bei der Digitalisierung meldete die Regierung im Juni 2026 Fortschritte: Rund 60 Millionen Menschen können sich demnach online an-, um- oder abmelden.

5,3 Millionen Euro und 17.252 Firmenpleiten: Die Bilanz nach einem Jahr

Die Wirtschaft wächst nur schwach. Im dritten Quartal 2026 legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu und lag 1,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Von Januar bis August 2026 zählten die Statistiker 17.252 Unternehmensinsolvenzen, 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Unterm Strich bleibt ein Missverhältnis. Knapp 5,3 Millionen Euro hat das BPA bislang ausgegeben, um ein Land im Aufbruch zu zeigen. Die Statistik zeigt etwas anderes: so wenige fertige Wohnungen wie seit 2012 nicht mehr, 6,6 Prozent mehr Firmenpleiten, ein Wachstum von 0,1 Prozent und eine Bahn, bei der mehr als vier von zehn Fernzügen zu spät kommen.

Ob die Plakate daran etwas geändert haben, lässt sich nicht messen. Klar erkennbar ist dagegen der Versuch, eine magere Regierungsbilanz zu überplakatieren. Doch volle Baustellen und leere Bahnsteige verschwinden nicht hinter einer Werbefläche. „Das kann Deutschland“ gilt bislang vor allem für die Litfaßsäule.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema