Ein Ehedrama, ein tödliche Auseinandersetzung in der Hasenheide und zwei Frauenschicksale im Berlin der Gründerzeit – und eine ganz persönliche Pointe.

Das Grab von Elisabeth Baronin von Ardenne auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei Potsdam. Sie war Vorbild für die Romanfigur Effi Briest von Theodor Fontane.

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Südwestlich vom Urban, am damaligen Rand der Stadt, bevölkerten Dragoner und Grenadiere aus den umliegenden Kasernen die neuen Straßen. Bis vor einem Jahrzehnt hatten die Schlächter hier ihr Vieh noch auf den feuchten Wiesen am Landwehrgraben selbst gemästet. Feldwege führten in südöstlicher Richtung zur Hasenheide. Hierhin hatte Baron Armand von Ardenne seinen vertrauten Freund und nun schlimmsten Rivalen, Amtsrichter Emil Hartwich, am 27. November 1886 zum eigentlich verbotenen, aber in seinen Kreisen noch immer gebotenen Duell beordert.

In den Bäumen hingen letzte Blätter wie Mahnmale der Vergänglichkeit. Frühnebel und Dämmerung boten Sichtschutz um die hügeligen Schießanlagen. Hier würden keine morgendlichen Passanten oder Kaleschen stören. Von Ardenne hatte die Waffe im kühlen Recht auf Genugtuung gezogen, während sein Kontrahent, Liebhaber seiner Frau, Betrüger seines Vertrauens, in einem Gestrüpp aus Sehnsucht, wirtschaftlichen Sorgen, aufgedeckter Schuld, Todesangst und der Angst, den betrogenen Freund nun auch noch töten zu müssen, in die Luft geschossen hatte. Ardenne dagegen war mit seinem Schuss in den Unterleib Hartwichs treffsicher seinem klaren Ziel gefolgt: seiner Wut Ausdruck zu geben, Genugtuung zu gewinnen und seine Ehre zu schützen.

24 Stunden zum Abschied von den Kindern

48 Stunden vorher hatte er seine Frau Elisabeth, geborene von Plotho, in ihrer gemeinsamen Villa in der Kurfürstenstraße mit den Briefen von Hartwich konfrontiert und sie für immer des Hauses verwiesen, mit lediglich 24 Stunden Zeit zum Packen und zum Abschied von den Kindern. Die von Elisabeth erhoffte einvernehmliche Scheidung kam für ihn nicht infrage, obwohl seine Frau ihn nun ebenso und sicherlich ebenso berechtigt des Betrugs bezichtigte, mit einer Dame aus dem Tanzgewerbe, die er prompt ein Jahr nach der Scheidung auch heiratete.

Am 27. November des Jahres 1886 liefen zwei Frauen in Schmerzen ruhelos umher: Elisabeth von Ardenne im derzeitigen Quartier ihrer Schwester in Jerichow, wo sie erst einmal Zuflucht gefunden hatte, und Johanne Auguste Lange im mörtelfeuchten Seitenflügel in der Urbanstraße 178. Sie gebar gerade zum fünften Mal ein neues Leben und fürchtete dabei um ihres und das des Kindes, wie wohl jede Frau zu dieser Zeit. Elisabeth aber fürchtete um ihren Geliebten und verlor gerade ihren gesellschaftlichen Status und ihre Kinder. Und das Leben ihres Liebsten begann schon morgens qualvoll und über Tage hinweg zu enden.

Johannes Baby aber drängte nach langen Wehen am nächsten Morgen um sechs Uhr mit einem sofort durchdringenden, kräftigen Schrei auf die Welt.

„Ick dachte, Duellieren, dieser Blödsinn ist längst verboten“, mögen sich etliche Berliner mit dem satten Unterton der Freude an einem Drama empört haben, das sie nie selbst betreffen würde. Ein Baron hatte entdeckt, soviel stand in der Zeitung, dass sein bester Freund und seine Frau Ehebruch begangen hatten und sich sogar hatten scheiden lassen wollen, und nun war der, der mit der Frau „rumpoussiert“ hatte, „dot“. Der Baron musste in die Festung, ganze zwei Jahre waren avisiert.

Sebastian Koch als Baron von Innstetten in einer Verfilmung von „Effi Briest“ aus dem Jahr 2009 © Constantin Film/Courtesy Everett Collection/Imago

Nur drei Wochen Festungshaft in Magdeburg

Was konnte diese gnädige, vornehme Frau wohl dazu gebracht haben, sich einem anderen zuzuwenden und ihr ganzes Leben zu ruinieren? Hatte er sie geschlagen, der Baron? Ihr nicht genug Geld für den Haushalt gegeben, sie widerwärtig beschimpft? Eine solche Schönheit war sie, für diese Frisur brauchte man ja zwei Zofen! Gerade mal 33 Jahre war sie alt, fünf Jahre jünger als Johanne.

Ein Ehrenmord war das damals, die Ehre gebührte dem Schützen. Wie anders sehen wir das heute! Wir akzeptieren den patriarchalen Ehrbegriff nicht mehr, er erscheint uns primitiv und fremd. Damals war er so vertraut, dass der Kaiser von Ardenne die Strafe erließ: nach nicht einmal drei Wochen komfortabler Festungshaft in der Magdeburger Zitadelle. Befördert wurde er auch noch.

Am 1. Dezember 1886 trat der Stubenmaler Carl August Lange im Standesamt IV in der Prinzenstraße 100, zuständig für die Friedrichstadt und die Tempelhofer Vorstadt, ein, um die Geburt seiner Tochter Clara Mathilde drei Tage zuvor anzuzeigen. Obwohl schon geschwächt, war er die anderthalb Kilometer von der Urbanstraße 178, gleich neben dem neuen Pumpwerk, hergelaufen, wo er mit seiner Frau Johanne Auguste und ihren nun fünf Kindern, zwei davon aus ihrer ersten Ehe, wohnte. Nur über den Winter bis ins Frühjahr hinein natürlich, bis in dem neuen Haus die Wände trocken sein und die richtigen Mieter einziehen würden. Etwas anderes konnten Carl und Johanne sich als Zugezogene aus Nordhausen gar nicht leisten.

Johanne Auguste mit ihrer Tochter Clara und ihrer Mutter Regine im Jahr 1886 © Ute Novieku

Fontane nimmt den eigentlichen Sprengstoff raus

Am gleichen Tag verstarb nach viertägigen Qualen der Amtsrichter Emil Hartwich in der Charité an den Folgen eines Schusses in den Unterleib.

Am 6. März 1886 wurde Clara im provisorischen Gebetssaal der noch unfertigen Heilig-Kreuz-Kirche am heutigen Blücherplatz getauft. Ihr Vater Carl August konnte damals kaum noch krauchen.

Der Baron ließ sich am 15. März scheiden. Der Moral, die er so hochhielt, folgte er selbst nicht, und dennoch galt Elisabeth als die Schuldige, wie das damals so üblich war. Sie musste nun in Schande und relativer Armut leben und vor allem ganz ohne ihre Kinder. Elisabeth konnte Margot und Egmont, die damals zehn und dreizehn Jahre alt waren, erst Jahrzehnte später wiedersehen. Ardenne hatte die Macht, über sie zu bestimmen. Er nutzte sie und schickte sie zu seiner Mutter nach Leipzig, damit Elisabeth ihnen nicht etwa auf dem Schulweg auflauern konnte.

Johanne dagegen hatte sieben Jahre früher keinen hohen Stand zu verlieren gehabt, als sie nach ihrer Scheidung von Wilhelm schwanger von Carl August wurde, wahrscheinlich bei einem Heimatbesuch. Sicher, sie hatte damals auch Berlin für eine Weile verlassen müssen und konnte ebenso wenig gut zu ihrer Familie nach Nordhausen zurückkehren. Aber keiner musste bei einem Duell sterben oder in Festungshaft, ja, sie konnte schließlich ihren Carl heiraten. Sie bekamen insgesamt drei Kinder, als letztes und einziges eheliches Kind Clara. Dass sie mit ihrer Hände Arbeit Geld verdienten, konnte ihnen auch keiner wegnehmen und auch nicht die Kinder – wer wollte die schon haben? Wer schon weit unten ist, kann nicht so dolle fallen.

Acht Jahre später veröffentlichte Fontane den Roman „Effi Briest“, der auf der dramatischen Dreiecksgeschichte von Hartwich und von Ardenne beruhte. Er nahm aber den eigentlichen Sprengstoff heraus: den immer dringlicher werdenden Wunsch des heimlichen Paares nach offizieller Scheidung und Heirat. Vielleicht wollte er die noch lebenden Protagonisten nicht brüskieren, sie nicht allzu kenntlich machen, auch um juristische Scherereien zu vermeiden. Sicher erschien auch ihm selbst, obwohl er sich für modern und aufgeschlossen hielt, eine eigensinnige Frau, eine Frau mit eigenem Sinn und unkonventionellen Plänen, als zu befremdlich.

Anja Schneider als Effi Briest und Robert Kuchenbuch als Baron von Innstetten in Effi Briest von Theodor Fontane, Regie Jorinde Droese, am Maxim Gorki Theater im Januar 2012 © Berlinfoto/Imago

Fontane kannte die Familien

Er kannte die Familien, kannte Elisabeth und hat mit Effi Briest eine völlig andere Frau entworfen. Er machte aus Elisabeth, der Unbändigen, die durch mütterlichen Druck in eine für heutige Verhältnisse frühe Ehe manövriert worden war, einer reifen, gebildeten und vielseitig interessierten Frau, eine eingeschüchterte, naive Effi, die eine flüchtige Affäre eingeht und nach deren späterer Entdeckung an der sozialen Ächtung buchstäblich eingeht. Im Roman muss Effi sterben, in der Realität wird Else sehr lange leben, Fontane überleben, bis in eine Zeit hinein, in der Frauen nicht mehr vollends wie unmündige Kinder behandelt werden.

Vielleicht brauchte Fontane für seinen literarischen Elan, auch den erotisch gefärbten, ein eher klassisches Gefälle, in dem eine sehr junge Frau wie ein naiver Teenager verführt wird und nicht eine 33-Jährige mit Reife und eigenem Willen aus ihrer Ehe ausbrechen will – trotz der Lawine an gesellschaftlicher Ächtung, die sie erwartet.

Genau zum Frühlingsanfang, zwei Wochen nach der Taufe seiner jüngsten Tochter Clara, starb damals Carl August, mit nur 31 Jahren. Die feuchten Wände und die giftigen Farben in den vielen neuen Wohnungen waren ihm wohl zu sehr an die Nieren gegangen. Er war ja nicht nur Trockenwohner gewesen, sondern hatte auch als Stubenmaler in den Berliner Gründerzeitbauten zu viele Gifte eingeatmet, zu viel mit Bleiweiß hantiert beim Weißen der Stuckdecken und Lackieren der Fenster.

Vier Tage später wurde er mit einem Karren den breiten Feldweg entlang, der heute Fontanepromenade heißt, links an der Hasenheide vorbei zum trubeligen Hermannplatz und dann rechts hoch an den endlosen neuen Friedhöfen vor der Stadt vorbei, zum neuen, dem zweiten St.-Jakobi-Friedhof zu Grabe getragen. Der lag auf einem sandigen Hügel oben an der Hermannstraße, noch spärlich bewachsen. Der erste Friedhof der St.-Jakobi-Gemeinde gleich unten am Hermannplatz war nämlich schon voll. Es wurde viel zugezogen, viel gebaut und viel gestorben, damals in der Gründerzeit.

Mit 37 Witwe mit fünf Kindern und furchtbar arm

So war Johanne mit knapp 37 Jahren Witwe mit fünf Kindern und furchtbar arm. Sie musste sich als Portiersche, als Hauswartsfrau und Näherin in einer Kochstube in der Adalbertstraße 98, hinter dem heutigen Riegelbau am Kotti, durchschlagen und starb mit 56 Jahren.

Elisabeth als Geschiedene ohne Kinder bekam über die Jahre immerhin den gerichtlich festgelegten Gegenwert von ca. 360.000 Euro, aber in willkürlichen Tranchen ausgezahlt, denn ihr Ex hatte Angst, sie würde das Geld verschwenden und er müsse dann doch noch für die Mutter seiner Kinder sorgen. Sehen wollte er sie nie wieder.

Sie überlebte ihn um 24 Jahre und entwickelte ein ganz eigenständiges Leben als Krankenschwester und geschätzte Pflegerin. Als Erwachsene nahmen ihre Kinder schließlich Kontakt zu ihrer Mutter auf. Sie starben vor ihr, jedoch waren Elisabeths Enkel bis zu ihrem Tod mit 98 Jahren bei ihr.

Die kleine, früh vaterlose Clara aber wurde später unsere Urgroßmutter und wohnte über 50 Jahre ihres ebenfalls sehr langen Lebens in der Boxhagener Straße in Friedrichshain.



Ute Novieku ist Berlinerin in vierter Generation, stammt aus einer multikulturellen Familie und wurde an der Freien Universität Berlin in Psychologie promoviert. Mit der Geschichte und Gegenwart ihrer Herzensstadt beschäftigt sie sich in Texten und auch Zeichnungen.



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