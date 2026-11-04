Das Menschenzeitalter: War es das mit dem Anthropozän?

Vor zwei Jahren lehnte die Geologen-Union den Begriff des Anthropozäns für ein neues Erdzeitalter ab. Seitdem geht ein Riss durch Wissenschaftlergemeinde.

Die Präsenz des Menschen auf der Erde lässt sich schon aus dem Weltraum deutlich erkennen.

Wissenschaftliche Entscheidungen von großer Tragweite sollten sorgfältig durchdacht sein und gut begründet werden – andernfalls öffnen sie Tür und Tor für Spekulationen jeglicher Art. Ein Paradebeispiel dafür ist der schon seit Jahren schwelende Zwist unter Wissenschaftlern darüber, ob der Begriff Anthropozän – also Menschenzeitalter – als Terminus für eine geologische Epoche taugt.

Dieser würde dann das Holozän ablösen, das gemäß der offiziellen geologischen Zeitskala vor 11.700 Jahren mit der deutlichen Erwärmung nach dem Ende der letzten Eiszeit begann.

Viele Argumente für neues Erdzeitalter

Die Frage sollte rein nach geologischen Kriterien betrachtet werden – berührt jedoch Aspekte, die auch gesellschaftlich heftig diskutiert werden, weil sie die Rolle betreffen, die der Mensch auf dem Planeten spielt und die dessen Zukunft beeinflusst - über biologische, geologische und atmosphärische Prozesse.

Für die International Union of Geological Sciences (IUGS), die letztlich über die Erdzeitalter entscheidet, schien die Sache aber klar: Mit zwölf gegen vier Stimmen – bei drei Enthaltungen – lehnte ihre Unterkommission für Quartärstratigraphie (SQS) Anfang 2024 den Vorschlag der eigens eingesetzten Anthropocene Working Group (AWG) ab.

Diese Arbeitsgruppe hatte 15 Jahre lang ausgiebig geprüft, was dafür spricht, das Erdzeitalter des Holozäns durch das des Anthropozän abzulösen. Und sie kam Ende 2023 zu dem Ergebnis, dass es genügend Argumente dafür gebe. Den Beginn des Anthropozäns legten die Geowissenschaftler für die Zeit um 1950 fest.

Als Marker diente der in Ablagerungen ab dieser Zeit messbare Plutonium-Fallout - zu finden etwa in feinen Erdschichten im kanadischen Crawford Lake. Der Begriff Anthropozän leitet sich aus zwei altgriechischen Bestandteilen ab: ánthropos (Mensch) und kainós (neu), umgewandelt in die Endung -zän, die für geologische Epochen der Erdneuzeit verwendet wird.

Entscheidend ist der Golden Spike

Auf eine formale Begründung für die Ablehnung ihres Antrags warten die mehr als 30 Mitglieder der Anthropozän-Arbeitsgruppe seit über zweieinhalb Jahren vergeblich. In einem ungewöhnlichen Schritt haben nun Mitarbeiter des Jenaer Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie um Gründungsdirektor Jürgen Renn die IUGS scharf kritisiert. „Wissenschaft oder Strategie? Die Ablehnung der Epoche Anthropozän erfordert Transparenz“, lautet der Titel ihres Kommentars im Fachjournal Earth’s Future.

Wissenschaftler vor der Entnahme einer Sedimentprobe vom Grund des Crawford Lake, die den Marker für das Zeitalter des Anthropozäns brachte © Tim Patterson/Carleton University/dpa

„Wir können mit jeder Entscheidung leben“, betont Jürgen Renn, der der Anthropozän-Arbeitsgruppe seit 2024 angehört. „Aber wir finden, dass der Entscheidungsprozess transparenter gestaltet werden soll, als er es bisher ist.“ Die fehlende Transparenz und der harsche Umgang von IUGS-Vertretern mit jeglicher Kritik wecken den Verdacht, dass hinter dem Votum mehr stecken könnte als rein wissenschaftliche Erwägungen.

Aber der Reihe nach: Die 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte werden nach geologischen Kriterien in Erdzeitalter unterteilt. Zuständig dafür ist die IUGS – samt diverser Unterkommissionen. Um den Start eines Erdzeitalters präzise festzulegen, braucht es in der Regel eine konkrete Sedimentprobe – quasi einen geologischen Fingerabdruck, den sogenannten Golden Spike (Goldener Nagel).

Paul Crutzen führte Begriff des Anthropozäns ein

Ein Beispiel: Die Kreidezeit, die rund 80 Millionen Jahre dauernde Spätphase der Dinosaurier, endete vor etwa 66 Millionen Jahren mit dem Beginn des Paläogens. Golden Spike dafür ist die sogenannte Iridium-Anomalie. Diese weltweit nachweisbare erhöhte Konzentration des Elements Iridium in Ablagerungen jener Zeit gilt als Folge des damaligen Asteroiden-Einschlags im Golf von Mexiko.

Den Begriff Anthropozän eingeführt hat der niederländische Nobelpreisträger Paul Crutzen. Der einstige Direktor des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie schlug den Begriff bei einer Konferenz im Jahr 2000 vor. Dass die vom Menschen verursachten globalen Veränderungen beispiellos sind – etwa Klimawandel, Versauerung der Meere, Artensterben und Ablagerungen von Ruß und Mikroplastik –, bestreitet unter Experten niemand. Entscheidend ist die Frage, ob dies auch eine neue Epoche auf der geologischen Zeitskala rechtfertigt.

Das sollte seit 2009 die Arbeitsgruppe Anthropozän prüfen. „Wir haben 15 Jahre lang daran gearbeitet und alle von der IUGS eingebrachten Fragen geklärt“, erinnert sich der Paläontologe Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin, der der Gruppe seit 2012 angehört. Als Golden Spike einigte sich die AWG nach langen Diskussionen schließlich auf ein Sediment vom Untergrund des Crawford Lake im Süden der kanadischen Provinz Ontario aus der Zeit um das Jahr 1950.

Abstimmung musste ganz schnell erfolgen

Den Beginn des Anthropozäns verorteten die Experten an Markern in der Sedimentprobe, vor allem an den radioaktiven Niederschlägen von Atomwaffen-Tests. Diese Plutonium-Isotope sind weltweit nachweisbar.

Ende 2023 drängte die IUGS dann auf einen Antrag. „Es hieß: „jetzt ganz schnell raus mit eurem Vorschlag, wir wollen schnell abstimmen“, erzählt Leinfelder. Der eingereichte Vorschlag wurde Anfang 2024 von der SQS abgelehnt, das Votum von den übergeordneten Gremien bestätigt.

„15 Jahre lang wollten sie, dass wir alles Mögliche prüfen“, sagt Leinfelder. „Deswegen ist es verwunderlich, dass sie den Vorschlag einfach so weggewischt haben.“ Diese Diskrepanz unterstreicht auch Jürgen Renn: „Auf der einen Seite hat die Anthropozän-Arbeitsgruppe sehr gründliche Forschung gemacht.“ Daraus seien auch wissenschaftliche Publikationen hervorgegangen. Es sei „eine Menge auf den Tisch gelegt“ worden, aber für die Entscheidung gegen das Anthropozän habe man „nichts Vergleichbares auf dem Tisch“.

„Mehrere 100 Seiten Forschung und 15 Jahre Arbeit wurden praktisch mit einer zweieinhalbseitigen Presseerklärung beendet“, sagt Georg Schäfer, Erstautor des kritischen Kommentars im Fachjournal Earth’s Future. Vom Resultat der Abstimmung hätten die AWG-Mitglieder aus Medienberichten erfahren.

Marker zeigt „Periode flüchtiger Waffentests“

Die Abstimmung selbst sei unzulässig gewesen, meint Schäfer. Gemäß den Formalien dürften Mitglieder, die dem Gremium länger als zwölf Jahre angehören, zwar mit beraten, aber nicht mit abstimmen. Elf jener 16 Mitglieder, die abgestimmt haben, seien dazu nicht berechtigt gewesen. Selbst führende Vertreter der SQS – also des abstimmenden Gremiums – nannten das Votum „null und nichtig“.

Damit nicht genug: Auch die IUGS-Geoethik-Kommission – zuständig für wissenschaftliche Integrität – bemängelte den Umgang der IUGS mit der Arbeitsgruppe. Inzwischen droht der Kommission die Auflösung. Es gebe „keine Notwendigkeit für das Bestehen einer Kommission dieser Art innerhalb der IUGS“, schrieb IUGS-Generalsekretär Ludwig Stroink in einem Brief. Dies zeige, so erwiderte die Vorsitzende der Ethik-Kommission, Silvia Peppoloni, schriftlich an Stroink, dass die IUGS ein starkes „geoethisches“ Element nötig habe.

Die Vorgänge zeigen tiefe Risse innerhalb der IUGS. Stroink, der seinen Sitz am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geowissenschaften in Potsdam hat, will sich zum Streit um das Anthropozän momentan nicht äußern. „Wir stellen derzeit die uns zur Verfügung stehenden Informationen zusammen, was aber einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, schreibt er auf Anfrage.

Aber worauf beruht das Votum? Die beiden SQS-Mitglieder Liping Zhou aus Peking und Adele Bertini aus Florenz begründeten die Ablehnung des Antrags jüngst im Fachblatt Nature Reviews Earth & Environment vor allem damit, der als Marker vorgeschlagene steile Plutonium-Anstieg ab etwa 1950 dokumentiere nur eine Periode flüchtiger Waffentests.

Anerkennung mit wichtigen politischen Folgen

Zudem heißt es, die vom AWG vorgeschlagene Epoche des Anthropozäns stelle einen Abschnitt dar, der gerade einmal etwas mehr als siebzig Jahre lang ist: „Dieser kurze Zeitraum wäre beispiellos und wurde als Risiko für die Kohärenz und Vergleichbarkeit der bestehenden Zeitskala angesehen.“

Denkbar wäre auch ein anderer Aspekt: Obwohl sich nicht bestreiten lässt, dass der Mensch die Erde umgestaltet, so kann die Bezeichnung Anthropozän durchaus zivilisationskritisch gedeutet werden. Schon 2016 sorgte sich der Geologe Philip Gibbard, damals Generalsekretär der International Commission on Stratigraphy (ICS) – der größten IUGS-Sektion –, laut dem Fachjournal PNAS, die Anerkennung des Begriffs „könnte sehr wichtige politische Auswirkungen haben“.

Arbeiter und Techniker bei der ersten chinesischen Atombombenexplosion am 16. Oktober 1964. Die Spuren der Atomtests dienen als Marker für den Beginn des Anthropozäns seit etwa 1950. © IMAGO

Er verwies dabei auf den Klimawandel und die Forderung nach Senkung der Treibhausgas-Emissionen. Traditionell sind große Teile der Geologie als Wissenschaft eng mit der Bergbauindustrie verflochten – nicht zuletzt mit der Suche und Erschließung der Lagerstätten von Gas und Öl.

Möglicherweise wollte man sich aber auch einem – wie auch immer gearteten – Zeitgeist nicht beugen, schon gar nicht unter dem Einfluss fachfremder Disziplinen, wie etwa Klimatologie, Biologie oder Ökologie. Denn seit gut zwei Jahrzehnten diskutiert nicht nur die geologische Fachwelt über den Namen für ein Erdzeitalter, sondern auch Vertreter vieler anderer Disziplinen – sowie der breiten Öffentlichkeit.

Erdzeitalter interessieren normalerweise kaum

„Die Anführer der Arbeitsgruppe haben zu viel Spaß daran, zu veröffentlichen und Öffentlichkeit zu bekommen“, zitierte das Fachjournal PNAS schon 2016 den damaligen IUGS-Generalskeretär Stanley Finney. Dazu bemerkt der Max-Planck-Forscher Schäfer: „Führende Offizielle der IUGS haben sich von Anfang an daran gestoßen, dass das Anthropozän so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt.“

Jürgen Renn betont: „Einerseits haben wir einen internen Fast-Routineprozess, und andererseits eine ungeheure Aufladung von dessen Bedeutung durch die Thematik – mit Auswirkungen auch auf Gesellschaft, Politik und die Wahrnehmung der Rolle der Menschheit auf diesem Planeten.“

Dieses Spannungsverhältnis habe den Entscheidungsprozess sicher mitbeeinflusst. „Ob Geologen ein Erdzeitalter so oder so anfangen lassen, das interessiert normalerweise keinen außerhalb der Geologie“, sagt Renn. „Aber beim Anthropozän ist es eben anders.“

Was den nachhaltigen Einfluss des Menschen auf das Erdsystem betrifft, ist jüngst im Fachjournal Science eine interessante Studie eines Autorenteams um Nicolás Young, Geochemiker von der New Yorker Columbia University, erschienen. Es geht um die Frage, ob der Mensch den zwei Millionen Jahre alten Rhythmus der Eiszeiten gestört haben könnte, der wesentlich durch Veränderungen der Erdbahn um die Sonne und der Neigung der Erdachse bestimmt wird.

Beginnende Vereisung wieder abgebrochen

Die Forscher untersuchten für ihre Studie die Geschichte der Barnes-Eiskappe im Nordosten Kanadas, auf Baffin Island. Diese ist der letzte Überrest des Laurentidischen Eisschildes – eines massiven Gletschers, der beim Maximum der letzten Vereisungsperiode der Erde vor etwa 20.000 Jahren bis zu 30 Prozent Nordamerikas bedeckte.

Diese Barnes-Eiskappe soll bereits vor rund 2000 Jahren – nach einem Minimum vor etwa 3600 Jahren – erneut angefangen haben zu wachsen. Um 1960 erreichte sie ihre maximale Ausdehnung und begann danach zu schrumpfen. Die Ursache dafür sehen die Forscher in der menschengemachten Erderwärmung und den gestiegenen Sommertemperaturen.

Die Barnes-Eiskappe im Nordosten Kanadas ist der letzte Überrest des Laurentidischen Eisschildes. Hier: Satellitenaufnahme (Sentinel-2) von 2019 © European Space Agency

„Es hatte gerade erst angefangen, alles lief normal, die nächste Vergletscherung stand unmittelbar bevor, und trotzdem hörte es auf“, sagte Nicolás Young. Im Abstract des begleitenden Science-Kommentars heißt es entsprechend, die globale Erwärmung könnte die nächste Vereisungsperiode verhindert haben.

Debatte über den Einfluss des Menschen

Diese Interpretation stellt bisherige Vorstellungen über den Zeitpunkt der nächsten Eiszeit infrage. Modellrechnungen zufolge wäre diese in etwa 50.000 Jahren zu erwarten. Die Forscher um Young setzen jedoch bereits bei den ersten Anzeichen einer erneuten Eisausdehnung an und datieren den Beginn der nächsten Vereisungsperiode deshalb wesentlich früher. Ihrer Auffassung nach könnte dieser Prozess durch die heutige und künftige menschengemachte Erwärmung bereits wieder gestoppt worden sein.

Sollte sich diese Interpretation bestätigen, wäre das ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie tiefgreifend der Mensch inzwischen in die natürliche Dynamik des Erdklimas eingreifen kann – und damit ein weiteres Argument für die Ausrufung eines eigenen Erdzeitalters, des Anthropozäns. (dpa/fwt, BLZ)

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