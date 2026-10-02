Das neue Mokka Milch an der Karl-Marx-Allee: Mit dem Maishähnchen stürzt die Euphorie jäh ab

Nach einem missglückten Start läuft der Service im neu eröffneten mokka*milch nun rund. Doch was ist mit dem Essen? Unsere Gastro-Kritikerin hat die einstige DDR-Institution besucht.

In der DDR eine Institution – aber wird die neue mokka*milch ihrem guten Ruf ein paar Jahrzehnte später noch gerecht?

Das Mokka Milch ist auch für mich keine gewöhnliche Kritik. Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Ich weiß, welche hohen Erwartungen viele daran knüpfen. Sein Neustart im Mai ist schon mal ordentlich schiefgegangen.



Mein Kollege hat ja quasi live berichtet: Rund 800 Menschen strömten am ersten Tag zu diesem Prachtpavillon auf der Karl-Marx-Allee. Das frisch zusammengestellte Team brach unter der Volllast zusammen, dann versagte noch die Technik mit Stromausfall und streikender Kaffeemaschine.

Nach missglücktem Neustart im Mai hat sich unsere Gastrokritikerin die neue mokka*milch genauer angeschaut. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Vielleicht kann auch ich mit meiner Kritik bei Ihnen nur durchfallen. Denn: Was weiß ich schon? Ich bin zu DDR-Zeiten nie dort gewesen, auch nicht, als die Eisbar 1995 ein kurzes Comeback erlebte und später eine traurige Existenz als Nachtclub, Asia-Restaurant und Shisha-Bar führte.

Doch ich verstehe: Für viele Ostdeutsche ist die ursprüngliche „Mokke“ – wie sie die Eisbar nannten – keine Kulisse, sondern ein Ort, an den sie Erinnerungen, vor allem aber große Emotionen knüpfen. Zwar berühmt für seinen Mokka und sein Milcheis, ging es im Pavillon doch nie allein ums Kaffeetrinken und Eis-Essen. Die „Mokke“, schrieb mein Kollege, war „Treffpunkt, Bühne, Flirtzone, ein kleines Stück großstädtische Verheißung“.

Zum Glück nicht museal

Dass sich Natacha und Alexander Neumann dieser Institution angenommen haben, dafür gebührt ihnen Respekt. Die beiden haben offenbar jede Menge Mut. Zusammen gründete das Ehepaar bereits die Marke „Freche Freunde“. Sie kennen diese Früchte-Kindersnacks vielleicht aus Drogerie und Supermarkt. Sonst tendieren ihre Berührungspunkte mit dem Food-and-Beverage-Business allerdings gegen null.

Unter dem neuen Namen mokka*milch interpretieren sie diesen Kultort neu, zum Glück nicht museal. Erstmal muss ich sagen, wie schön dieser Laden wieder geworden ist: Die Ost-Moderne-Architektur von Josef Kaiser und Walter Franek strahlt wieder mit ihrem bezaubernden Lichtspiel, gleichzeitig wirkt alles frisch und zeitgemäß.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Ich will mich aber nicht lange mit Architektur und Geschichte der Eisbar aufhalten – all das ist inzwischen genügend beleuchtet. Die Frage, die mich beschäftigt, ist: Wie schmecken nun Eis und Essen dort? Darüber findet sich erstaunlich wenig. Traut sich vielleicht keiner ran?

Bisher hatte ich nur gehört, dass das mokka*milch neben Café, Cheesecake, Torten und Eisbechern nun auch einen Mittags- und Abendtisch mache. Möglichst frei im Kopf ob der Bedeutung dieses Ortes will ich einfach schreiben, wie es schmeckt.

Dafür habe ich dem Laden Zeit gegeben. Seit dem Katastrophenstart und seiner zweiwöchigen Schließung für Verbesserungen sind nun gut drei Monate vergangen. Ein fairer Zeitpunkt, um den Alltagsbetrieb zu beurteilen.



Ich gehe zur Mittagszeit hin. Als Erstes interessiert mich natürlich: Klappt der Service inzwischen?

Gut geschultes Servicepersonal

Ich kann Sie beruhigen: An dieser Front werden sicherlich keine 20-Uhr-Nachrichten im Fernsehen mehr produziert. Erstens ist der Ansturm vorbei, zweitens läuft genügend gut geschultes Servicepersonal herum.

Der linke Teil mit den farbigen Lounge-Sesseln und dem Teppich, der als Café gestaltet ist, ist gut besucht. Der rechte Teil – als Restaurant mit 40 bis 50 zusammenschiebbaren Einzeltischen ausgestattet– ist kurz nach zwölf deutlich weniger voll. Wir werden mit „Willkommen bei uns im neuen mokka*milch!“ begrüßt. Nicht geheuchelt, sondern ich meine, echten Enthusiasmus zu spüren.

Bis auf fünf belegte Tische im Essbereich haben wir freie Platzwahl. Auf unseren Wunsch führt man uns zu einem Tisch an der Fensterfront. Früher, habe ich gelesen, betrug die Wartezeit schon mal zwei Stunden. Das Ganze dauert keine Minute.

Sich die Beine in den Bauch stehen muss man in der neugedachten Mokka-Milch-Eisbar glücklicherweise nicht mehr. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Auch die Karte – eine hübsche, historisch anmutende Kladde als Ringbuch – wird mir und meiner Freundin zügig gebracht. Die Auswahl überrascht nicht. Neben Kleinigkeiten wie Oliven, Pitabrot mit Dips und Feta mit Tomaten gibt es ab zwölf Uhr zwei Salate, eine Quiche Lorraine, Röst-Blumenkohl mit Tahini sowie Maishähnchenbrust oder Rumpsteak Tagliata zur Auswahl. Caféhaus-Klassiker also, die man in einer wie hier offenen Küche mit Rational-Kombidämpfer statt mehrerer Herdplatten zusammenstellen kann.

Als Küchenchef haben die Betreiber Mauricio Acosta aktiviert. Der Name ist mir bekannt, weil er damals in dem, wie ich finde, sehr guten Mexikaner namens La Lucha am Paul-Lincke-Ufer die Küche leitete.

Das Huhn wirkt zusammengeschrumpelt

Unsere glasierte Rote Bete auf Feta-Mousse ist eine Riesenportion. Leider eine, die wir nicht ganz aufessen wollen. Viel zu weich gekocht sind die groben, essigsauren, farblich sehr braunen Betestücke. Das klebrige Feta-Mousse, das Bete und Frisée-Salat verklumpt, wird zu sehr von Thymian dominiert. Gut gefallen mir hier nur die zuckrig kandierten Walnüsse und das leckere Himbeerdressing.

Die Quiche dagegen sticht hervor. Der Salat ist nicht nur wahllos danebengesetzt, dahinter steckt eine Idee: verschiedene Rüben und Beten, Tomaten und luftig arrangierte Blattsalate, dazu ein Kernmix, der das fruchtige Maulbeer-Sirup-Senf-Dressing kontrastiert. Der Mürbeteig der Quiche ist leider etwas zu bröckelig und schwer. Aber die Ei-Masse mit Speck, Lauch und Zwiebeln ist gut mit Muskat und Kräutern abgeschmeckt. Dass die Zwiebeln darin etwas feiner geschnitten und länger abgeschmelzt sein könnten, verzeihe ich dieser soliden Quiche.

Im Salat zur Quiche steckt Rübe drin – sowie Bete, Tomaten, luftig arrangierte Blattsalate und ein Kernmix. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Noch bin ich happy, auch weil man hier so schön sitzen und Leute beobachten kann. Endlich mal ein gemischtes Publikum und nicht nur dieselben Hipster-Looks. Ich sehe graue Haare, gefärbte Dauerwellen, Walking-Sticks und Gehhilfen. Ein älterer Herr zischt um zwölf Uhr sein Bierchen, während seine Frau ihren Eiskaffee mit Sahnehaube genießt.

Mit der ersten Gabel meines Maishähnchens stürzt meine Euphorie über das mokka*milch jedoch jäh ab. Schon sein Anblick macht mich skeptisch. Wäre ich im Service, ich hätte es nicht zum Gast getragen: Das Huhn wirkt zusammengeschrumpelt, die gelbe Haut ist gespannt und stellenweise ledrig angetrocknet. Ich vermute, dieses Hühnchen wurde schon gestern gebacken und nun aufgewärmt. So jedenfalls schmeckt es: mürbe-säuerlich, lauwarm und trocken, das harte Fleisch ist kaum herunterzuschlucken.

Gestern gebacken und heute aufgewärmt? Das Maishähnchen konnte unsere Gastroexpertin alles andere als überzeugen. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Etwas frischer wirken die Backkartoffelstückchen, doch auch sie sind welk. Ich esse die Salatbeilage. Und kann nicht anders, als beim Küchenchef nachzufragen, weil ich kaum glauben kann, dass so etwas im heutigen Berlin aufgetischt wird. Der sagt, dieses französische Maishuhn sei heute Morgen erst bei 71 Grad Kerntemperatur gebacken worden.

Nun gut, das muss ich glauben. Vielleicht kann es das Eis retten. Schweden-, Schoko-Nuss- und Schwarzwälder-Kirsch-Becher, diese drei stehen als Hommage an früher auf der Karte – ich wähle letzteren.

Gemeinsam löffeln meine Freundin und ich zuerst die Sprühsahne, dann die darin versunkenen weichen Kirschen aus dem Glas und stoßen zum irre schnell schmelzenden Softeis darunter hervor. Es scheint mir der korrekt nostalgische Geschmack zu sein, der dank großzügigem Kirschschnaps selig macht. Bald schon löffelt sich dieser Becher wie ein sahniger Cocktail – und ich denke: Ach, für solch ein Eis oder auch mal ein Bierchen ist es der perfekte Ort.

Löffeln bis zum Umfallen: Die Eisbecher sind allemal ein Grund, um wiederzukommen. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Preise: Snack 6,50–10,90 Euro, Mittagsgerichte 13,90–19,90 Euro, Abendkarte Vorspeisen 11,90–14,90 Euro, Hauptgerichte 15,90–60 Euro, Beilagen 3,90–6,90 Euro, Süßes und Eisbecher 5,50–10,90 Euro

mokka*milch. Karl-Marx-Allee 35, 10178 Berlin, Di–So 9.30–22.30 Uhr, Lunch 12–15 Uhr, Dinner ab 17.30 Uhr, Brunch am Wochenende 9.30–17 Uhr, www.mokkamilch.de, hallo@mokkamilch.de

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