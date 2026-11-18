Viel Forscherleben, selten Kanzlerinnengatte: Der Quantenchemiker legt eine Autobiografie zwischen DDR und deutscher Einheit vor. Und ja, es gibt auch Histörchen.

Angela Merkel und Joachim Sauer in einem trauten, entspannten Moment. Zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth gingen die beiden Musikliebhaber und -kenner Jahr für Jahr.

Was war das für eine Aufregung, als Joachim Sauer nicht auf der Gästetribüne im Bundestag saß, als Angela Merkel, seine Frau, am 22. November 2005 zum ersten Mal als Kanzlerin vereidigt wurde. Er schaute sich die Zeremonie vom Büro aus im Fernsehen an, wurde mittags in der Adlershofer Betriebskantine gesichtet und kam am Abend zum Feiern.