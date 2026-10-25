Das Ruheabteil im ICE: Herzlich willkommen im Reich der Rücksichtslosigkeit

Viele Wege führen nach Berlin – am besten im ICE-Ruheabteil, war unser Kolumnist überzeugt. Bis ihm Mitreisende zeigten, wie wenig ihnen das Wort „Ruhe“ bedeutet.

Eigentlich ist die Strecke zwischen Hamburg und Berlin die beste Bahnverbindung, die es hierzulande gibt. Vorausgesetzt natürlich, sie ist nicht gerade wegen einer lästigen Generalsanierung für zehneinhalb Monate unterbrochen.



Eine Stunde und 45 Minuten lang schaut man nach dem Verlassen des Hamburger Hauptbahnhofs beseelt aus dem Fenster. Erst ziehen weite Felder und grüne Wiesen vorbei, dann die dichten Kiefernwälder Brandenburgs. Dazwischen kleine Dörfer mit roten Ziegeldächern, Kirchtürmen und vereinzelt einem Bauernhof.



Und ehe man sich versieht, versperrt ein dunkler Tunnel die Sicht und es ertönt die Durchsage: „In Kürze erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links.“ Gefolgt von: „Wir bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

So schön kann Bahnfahren sein, wenn keiner redet

Auch für alle, die nicht ununterbrochen aus dem Fenster schauen wollen, ist die Verbindung zwischen Hanse- und Hauptstadt perfekt. Eine Stunde und 45 Minuten, in denen man einen Adam-Sandler-Film schauen, sterbenslangweilige Schweden-Krimis lesen oder bei zwei Bier im Bordbistro höflich die Leber um Feierabend bitten kann. Noch bevor der Hintern einschläft, ist die Reise vorbei. Selbst die eingeplanten Verspätungen fallen bei der kurzen Strecke nicht allzu sehr ins Gewicht.

Für mich führt der Weg dabei stets ins Ruheabteil. Keine krakeelenden Kinder, keine telefonierenden Dauerquassler, keine nervtötenden Junggesellenabschiede. Entlang des gesamten Waggons weist eine weiß-graue Banderole auf das überschaubare Regelwerk hin: „Quiet Zone, Ruhebereich, Area del silenzio, Stille gedeelte, Zone de silence“ – damit es auch wirklich jeder versteht, der hier Platz nehmen möchte.



Selbstverständlich muss dieser Waggon nicht zur Bibliothek werden, in der man kein Wort sagen darf. Telefonieren, sich unterhalten und über die Unannehmlichkeiten der Bahnfahrt schimpfen sind durchaus erlaubt. Nur sollte man hier eben etwas mehr Rücksicht auf die Mitreisenden nehmen und etwas leiser reden.

Ruhe im Ruheabteil sollte selbstverständlich sein – unabhängig davon, welche Sprache man spricht. © Imago

Doch so selbsterklärend ein Ruheabteil sein sollte, so wenig scheint sich dieses simple Konzept manchen Fahrgästen zu erschließen. Eine Stunde und 45 Minuten lang still sein? Keine Chance. Lieber wird gequasselt, gequietscht und gequakt, bis die anderen ins Familienabteil ausweichen, um in Ruhe arbeiten zu können.

Wie rücksichtslos und beratungsresistent manche Mitreisenden sind, wurde mir kürzlich auf meiner sonst so geliebten Bahnstrecke zurück nach Berlin vor Augen geführt. Sonntagabend. Alle blicken auf ihren Laptop, schlafen oder lesen ein Buch – als die auf den ersten Blick unauffällige Partytruppe im Waggon eintrifft: Sechs ältere Herrschaften betreten lautstark das Abteil, hieven ihre Koffer den Gang entlang und schauen sich um, als würden sie zum ersten Mal Zug fahren.



Bitte lauft weiter, bitte lauft weiter, bitte lauft weiter, denke ich und stecke mir vorsorglich die Kopfhörer in die Ohren.



Doch es kommt, wie es kommen muss – Murphy’s Law. Ein Mann und eine Frau nehmen hinter mir Platz, die vier anderen am Vierertisch schräg gegenüber. Eingekreist, na toll!

Der Sektempfang beginnt schon vor der Abfahrt

Noch bevor sich der ICE überhaupt in Bewegung setzt, wird feierlich eine Flasche Rotkäppchen-Sekt auf den Tisch gestellt, dazu sechs Plastikflöten. Völlig schamfrei und mit dem Blick starr auf die grüne Glasflasche gerichtet, wankt die Frau, die vor weniger als einer Minute hinter mir Platz genommen hat, auf den Tisch zu.



„Oh, wie toll, machen wir den jetzt schon auf?“, fragt sie, ohne auch nur annähernd die Stimme zu senken. Alle beginnen zu lachen – statt die laute Frau zu maßregeln. Der vermeintliche Häuptling nimmt die Sektpulle in die Hand, öffnet sie halb vorsichtig, sodass es ploppt, und sagt: „Na, wir sind ja nicht zum Spaß hier.“

Das wird definitiv die schlimmste Bahnfahrt meines Lebens, denke ich, als wir den Bahnhof langsam verlassen. In der Zwischenzeit hat der Mann hinter mir eine Packung Mini-Salamis geöffnet. Wurstgestank flutet das Abteil. Dann steht auch er auf, wedelt mit seiner blöden Packung und fragt in Richtung seiner Reisegruppe: „Wollt ihr auch eine?“ Alle greifen wie besessen in die Plastikdose.

Weil sich die anderen Fahrgäste offenbar nicht bemüßigt fühlen, die Sekt-Salami-Fraktion darauf hinzuweisen, dass wir uns in einem Ruhebereich befinden, übernehme ich das. Höflich mache ich die Gruppe darauf aufmerksam. „Ah! Oh! Ach so? Ähm“, bekomme ich zu hören. Alle sechs schauen sich um. Widerwillig fügt eine Frau hinzu: „Na gut.“

Ich nehme wieder Platz, stecke mir die Kopfhörer erneut in die Ohren und mache Musik an. Ab und zu schaue ich nach oben. Trotz der lauten Rockmusik höre ich die Gruppe weiterreden. In einer Lautstärke, die selbst für ein normales Abteil überdurchschnittlich hoch gewesen wäre. Mit meinem Blick versuche ich, irgendetwas zwischen „Pssst“, „Ruhe jetzt!“ und „Haltet die Klappe!“ zu signalisieren. Ohne Erfolg.



Dann wankt die Frau zurück zu ihrem Platz. Mit dem Plastikglas in der Hand torkelt sie an der Sitzreihe vor mir vorbei und bleibt direkt neben mir stehen. Plötzlich ruckelt der Zug.

Die Deutsche Bahn bietet jetzt auch Sektduschen an

Ich spüre nur noch, wie sich ihr Billigfusel über mich ergießt. Auf meinen kahlen Kopf, meinen frisch gewaschenen Pullover und meinen Laptop. Ich zucke zusammen und schrecke hoch. „Alter! Das kann doch nicht Ihr Ernst sein?“, schnauze ich sie wutentbrannt an – und wundere mich in dem Moment über mich selbst, dass ich so höflich bleibe, sie sieze, statt ausfällig zu werden und einfach auf sie loszugehen.



Doch auch hier: Rücksicht? Fehlanzeige.



Stattdessen höre ich: „Oh, das war keine Absicht.“ Na, das wäre ja noch schöner, denke ich mir. Wie wäre es denn mit einer Entschuldigung? Eine Diskussion halte ich in dem Moment für wenig sinnvoll und gebe klein bei, während ich anfange, mich abzutrocknen.

Noch vor Betreten des Ruheabteils sollte klar sein, was dort von einem erwartet wird. © Norbert Schmidt/Imago

Um zumindest dem Wurstgestank und dem ununterbrochenen Gequatsche über mich hinweg zu entkommen, trete ich die Flucht an. Für die verbleibende halbe Stunde bis Berlin und ein bisschen mehr Ruhe setze ich mich ins überraschend geräuschlose Familienabteil. Hinter mir höre ich sie untereinander sagen: „Neee, das war ja nicht deine Schuld.“ Ein hasserfüllter Blick über die Schulter soll genügen.

Und doch frage ich mich, was dieses Ruheabteil eigentlich soll, wenn es dort keine Ruhe gibt. Wie macht man Fahrgästen, denen weder die Banderolen noch die Information bei der Ticketbuchung und erst recht nicht die stillen Mitreisenden als Hinweise genügen, die Bedeutung eines Ruheabteils klar?



Schon vor zwei Jahren hatte der Journalist Ole Nymoen eine brillante Idee. Seine These: Die Beschilderung der Bahn sei schlecht, es brauche eine Aufklärungskampagne. Ein Werbespot müsse her, konstatierte er. Sein Vorschlag: „Manuel Neuer sitzt im Ruheabteil, wird angerufen und Heino erinnert ihn daran, wo er sich befindet. Im nächsten Spot lehnt Neuer den Anruf ab und schreibt stattdessen eine Nachricht. So lernen alle Deutschen, was das Ruheabteil ist!“

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