Hertha BSC gewinnt 4:0 gegen den Karlsruher SC und setzt sich in der Tabelle der Zweiten Liga immer weiter von der Konkurrenz ab.

Hertha BSC setzt seine Erfolgsserie in der Zweiten Liga ungebrochen fort. Gegen den befreundeten Karlsruher SC gewann der Tabellenführer im Olympiastadion mit 4:0 (1:0). Mit nun 37 Punkten bleiben die Berliner ungeschlagen und vergrößern den Abstand zu ihren Verfolgern weiter.

Choreografie zu 50 Jahren Fanfreundschaft

Vor dem Anpfiff zeigten die Anhänger beider Vereine eine Choreografie, wie es sie im deutschen Fußball bislang nicht gegeben hatte. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Fanfreundschaft zwischen den Fanlagern von Hertha BSC und dem Karlsruher SC. Vom Marathontor bis in die Ostkurve schwenkten die Zuschauer Fahnen, sodass eine blau-weiße Welle über die Ränge lief. Hinzu kamen großformatige, auf Stoff gedruckte Fotos. Auf dem großen Banner stand: „Es war ein mal ein Liga-Spiel, ganz schlicht und wunderbar, als zwischen Hertha und dem KSC die Freundschaft geboren war.“

Vor dem Anpfiff feierten die Fans von Hertha BSC und dem KSC mit einer riesigen Choreografie das 50-jährige Jubiläum ihrer Freundschaft. © IMAGO/Claudius Rauch, Eibner-Pressefoto / Claudius Rauch

Auf dem Rasen begann die Partie vom Anpfiff an ohne jede Abtastphase. In der zweiten Minute traf Hertha-Kapitän Josip Brekalo bei einem Flankenversuch den Karlsruher Torwart Hans Christian Bernat mit dem Ball im Gesicht. Bernat musste drei Minuten lang behandelt werden.

Josip Brekalo erzielt das 1:0 für Hertha BSC

Die erste Torchance der Partie ergab sich in der 14. Minute. Nach einer Flanke von Jon Thorsteinsson zog Stürmer Sebastian Grönning direkt volley ab, scheiterte jedoch an Bernat. Anschließend übernahm Hertha gegen den Tabellenfünfzehnten zunehmend die Initiative.



Um die Karlsruher Abwehr zu überwinden, fehlte den Berlinern zunächst allerdings die entscheidende Idee. Der KSC blieb bei Gegenangriffen gefährlich. In der 32. Minute hatte Hertha Glück, als Marvin Wanitzek aus 25 Metern die Latte traf.



Die Führung entstand schließlich aus einem Konter. Kevin Sessa spielte einen sehenswerten Pass in die Tiefe auf Brekalo, der mit dem rechten Fuß zum 1:0 traf (41.). Die Fans stimmten daraufhin erneut ihr Lied „Einhundert Punkte, Hertha BSC!“ an. Mit diesem Spielstand gingen beide Mannschaften in die Pause.

Sebastian Grönning trifft zweimal für Hertha BSC

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl das Tempo. Zunächst vergab Oluwaseun Adewumi einen Konter, weil er quer spielte, statt selbst abzuschließen (46.). Vier Minuten später legte Brekalo den Ball für Grönning auf, der zum 2:0 traf. Der Däne lief nach seinem Treffer zu den Fans in die Ostkurve, von dort war erneut „Wir werden ungeschlagen sein!“ zu hören.



Nur sieben Minuten danach erhöhte Grönning nach einem Doppelpass mit Brekalo auf 3:0. Diesmal lief er nicht zu den Fans, sondern zur Bank von Hertha BSC und umarmte Trainer Leitl, der ihm seit Wochen das Vertrauen schenkt.



Den Schlusspunkt setzte erneut Brekalo. Hertha-Torwart Marius Gersbeck leitete den Angriff mit einem langen Abschlag auf Adewumi ein. Der Österreicher scheiterte zunächst an Bernat, Brekalo verwandelte den Nachschuss zum 4:0 (64.).

Herbstmeisterschaft für Hertha am 13. Spieltag möglich

Damit war der zwölfte Ligasieg der Saison endgültig entschieden. Da der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern Punkte abgaben, kann Hertha bereits am 13. Spieltag die Herbstmeisterschaft sichern. Voraussetzung ist, dass der 1. FC Magdeburg und der VfL Wolfsburg am Sonntag nicht gewinnen. Ob die Serie auch im Pokal hält, zeigt sich am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC Bayer

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