Das Union-Zeugnis: Beim Debakel in Köln kriegt ein Profi die Sechs

Mit einer indiskutablen Leistung hat sich der 1. FC Union Berlin aus dem DFB-Pokal verabschiedet. In Köln erreichte bis auf Matheo Raab niemand Normalform.

Der 1. FC Union Berlin hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen grauenhaften Abend in Köln erlebt. Beim Ligakonkurrenten setzte es eine auch in der Höhe verdiente 0:5 (0:1)-Niederlage. Vor allem in der zweiten Halbzeit gelang der Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli offensiv wie defensiv nichts mehr. Die ausführliche Einzelkritik.