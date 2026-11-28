Über weite Strecken macht der 1. FC Union Berlin in Mainz ein solides Spiel. Ein Profi fällt bei der Last-minute-Pleite allerdings ab. Die Einzelkritik.

Der 1. FC Union Berlin ist am vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Bei der 1:2 (1:0)-Niederlage in Mainz macht die Mannschaft erst einen soliden Gesamteindruck, um dann in der Schlussphase alles zu verspielen. Ein Profi fällt allerdings bis zu seiner Auswechslung vollständig ab. Die ausführliche Einzelkritik.