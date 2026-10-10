Einzelkritik

Das Union-Zeugnis: Ein Trio führt die Sieger gegen Elversberg an

Beim ersten Dreier der laufenden Saison überzeugen vor allem drei Spieler des 1. FC Union Berlin. Das ausführliche Zeugnis zum 1:0 gegen Elversberg.

Foto von Autor/Autorin: Nils Malzahn
Nils Malzahn
4 Min
András Schäfer war gegen Elversberg emotionaler Anführer des 1. FC Union Berlin.

András Schäfer war gegen Elversberg emotionaler Anführer des 1. FC Union Berlin.

© IMAGO/Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

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An den ersten vier Spieltagen konnte kaum ein Feldspieler des 1. FC Union Berlin positiv auf sich aufmerksam machen. Torhüter Frederik Rönnow war bei den Niederlagen in Leverkusen (0:4), gegen Schalke (1:3) und in München (0:7) bester Akteur der Eisernen. Bezeichnend. Beim Sieg gegen die SV Elversberg standen nun andere Unioner im Rampenlicht. Das Zeugnis zum 1:0-Erfolg.

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