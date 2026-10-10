Das Union-Zeugnis: Ein Trio führt die Sieger gegen Elversberg an

Beim ersten Dreier der laufenden Saison überzeugen vor allem drei Spieler des 1. FC Union Berlin. Das ausführliche Zeugnis zum 1:0 gegen Elversberg.

An den ersten vier Spieltagen konnte kaum ein Feldspieler des 1. FC Union Berlin positiv auf sich aufmerksam machen. Torhüter Frederik Rönnow war bei den Niederlagen in Leverkusen (0:4), gegen Schalke (1:3) und in München (0:7) bester Akteur der Eisernen. Bezeichnend. Beim Sieg gegen die SV Elversberg standen nun andere Unioner im Rampenlicht. Das Zeugnis zum 1:0-Erfolg.