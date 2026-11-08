Das Union-Zeugnis: Eine Zwei, aber auch vier Fünfen bei Niederlage in Freiburg

Der 1. FC Union Berlin hat den Trend in der Bundesliga nicht bestätigen können. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage musste sich die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli mit 0:2 (0:0) beim SC Freiburg geschlagen geben. Dass die Eisernen kein neuerliches Debakel wie vor der ersten Länderspielpause beim 0:7 in München erlebten, hatten sie Frederik Rönnow zu verdanken. Wenn der Torwart der beste Spieler einer Mannschaft ist, sagt das in den meisten Fällen viel aus. So auch in der ausführlichen Einzelkritik zum Spiel in Freiburg.