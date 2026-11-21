Das Heimspiel gegen RB Leipzig wird für den 1. FC Union Berlin in der Schlussphase zur Horrorshow. Die Hauptdarsteller sind dabei drei Abwehrspieler.

Eigentlich schien der 1. FC Union Berlin seine defensive Stabilität nach der ersten Länderspielpause zumindest in der Bundesliga wiedergefunden zu haben. Dann kam die erste Partie nach der zweiten Länderspielpause und mit ihr gerade in der Schlussphase der 1:5 (1:1)-Pleite gegen RB Leipzig ein Rückfall in die Zeit des schlechten Saisonstarts unter Trainer Mauro Lustrinelli. Das wirkt sich auch auf die ausführliche Einzelkritik aus.