Das Union-Zeugnis: Historische Niederlage, historische Noten!

Es ist eine Klatsche, die noch lange nachhallen wird. Im 242. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte kassiert der 1. FC Union Berlin beim 0:7 (0:3) in München seine höchste Niederlage. Die Übermacht des FC Bayern ist an diesem Abend erdrückend. Und trotzdem: In der Schlussphase ergeben sich die Köpenicker fast kampflos. Das Zeugnis, das ernüchternder nicht sein könnte!