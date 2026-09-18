Es ist eine Klatsche, die noch lange nachhallen wird. Im 242. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte kassiert der 1. FC Union Berlin beim 0:7 (0:3) in München seine höchste Niederlage. Die Übermacht des FC Bayern ist an diesem Abend erdrückend. Und trotzdem: In der Schlussphase ergeben sich die Köpenicker fast kampflos. Das Zeugnis, das ernüchternder nicht sein könnte!
Einzelkritik
Das Union-Zeugnis: Historische Niederlage, historische Noten!
In München kassiert der 1. FC Union Berlin seine höchste Bundesliga-Niederlage. Dementsprechend sieht auch das Zeugnis aus.
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Keine Gegenwehr in der Schlussphase: Die Spieler des 1. FC Union Berlin ergaben sich in München ihrem Schicksal.
© IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON