Das Union-Zeugnis: Nicht mal der Torschütze gegen Köln kommt über eine Drei hinaus

Zufriedenheit eines Torschützen sieht nach dem Schlusspfiff anders aus: Janik Haberer und 1. FC Union Berlin kamen gegen den 1. FC Köln trotz fast 70-minütiger Führung nicht über ein 1:1 hinaus.

Der 1. FC Union Berlin hat eine Reaktion auf das 0:5-Debakel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gezeigt. Aber: Die gewünschte Wiedergutmachung ist im zweiten Duell mit den Domstädtern nicht vollends gelungen. Auf den grauenhaften Abend in Köln folgte in Köpenick ein 1:1-Unentschieden in der Bundesliga. Wieder war es dabei die zweite Halbzeit, in der die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli abbaute. Die ausführliche Einzelkritik.