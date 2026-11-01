Der 1. FC Union Berlin hat eine Reaktion auf das 0:5-Debakel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gezeigt. Aber: Die gewünschte Wiedergutmachung ist im zweiten Duell mit den Domstädtern nicht vollends gelungen. Auf den grauenhaften Abend in Köln folgte in Köpenick ein 1:1-Unentschieden in der Bundesliga. Wieder war es dabei die zweite Halbzeit, in der die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli abbaute. Die ausführliche Einzelkritik.
Einzelkritik
Das Union-Zeugnis: Nicht mal der Torschütze gegen Köln kommt über eine Drei hinaus
Die defensive Stabilität des 1. FC Union Berlin beim Punktgewinn gegen Köln geht zu Lasten der Offensive. Einziger Lichtblick ist das Tor von Janik Haberer.
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Zufriedenheit eines Torschützen sieht nach dem Schlusspfiff anders aus: Janik Haberer und 1. FC Union Berlin kamen gegen den 1. FC Köln trotz fast 70-minütiger Führung nicht über ein 1:1 hinaus.
© Matthias Koch/Imago