Zum zweiten Mal hintereinander kassiert der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga kein Gegentor. In der ausführlichen Einzelkritik kommen nach dem 0:0 gegen Borussia Dortmund deshalb vor allem die Abwehrspieler gut weg. Bester Unioner ist aber – wie schon gegen Elversberg – Mittelfeldmotor András Schäfer.
Einzelkritik
Das Union-Zeugnis: Viermal die Zwei für das Köpenicker Abwehrbollwerk
Beim torlosen Remis gegen Borussia Dortmund steht die Defensive des 1. FC Union Berlin über 90 Minuten sicher. Die ausführliche Einzelkritik.
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Felix Uduokhai steht hier beim Kopfball in der Luft. Gegen den BVB machte er sein bislang bestes Spiel im Union-Trikot.
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