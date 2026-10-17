Das Union-Zeugnis: Viermal die Zwei für das Köpenicker Abwehrbollwerk

Beim torlosen Remis gegen Borussia Dortmund steht die Defensive des 1. FC Union Berlin über 90 Minuten sicher. Die ausführliche Einzelkritik.

Felix Uduokhai steht hier beim Kopfball in der Luft. Gegen den BVB machte er sein bislang bestes Spiel im Union-Trikot.

Zum zweiten Mal hintereinander kassiert der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga kein Gegentor. In der ausführlichen Einzelkritik kommen nach dem 0:0 gegen Borussia Dortmund deshalb vor allem die Abwehrspieler gut weg. Bester Unioner ist aber – wie schon gegen Elversberg – Mittelfeldmotor András Schäfer.