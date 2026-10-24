Einzelkritik

Das Union-Zeugnis: Viermal die Zwei und einmal die Fünf in Augsburg

Die Leistungen des 1. FC Union Berlin stabilisieren sich. Zwar gibt's auch beim Remis in Augsburg kein Spektakel, dafür solides Defensivhandwerk.

Foto von Autor/Autorin: Nils Malzahn
Nils Malzahn
4 Min
Leopold Querfeld (l.) kam für Union in Augsburg überraschend zeitig ins Spiel.

Leopold Querfeld (l.) kam für Union in Augsburg überraschend zeitig ins Spiel.

© IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

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Dank eines schnellen Ausgleichtreffers holt der 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel beim FC Augsburg einen Zähler – der erste Auswärtspunkt der Saison! Beim 1:1 (0:0) erlebt Janik Haberer ein ungewohntes Glücksgefühl und ein Neuzugang gewinnt immer mehr Selbstvertrauen. Die ausführliche Einzelkritik!

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