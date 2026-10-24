Das Union-Zeugnis: Viermal die Zwei und einmal die Fünf in Augsburg

Die Leistungen des 1. FC Union Berlin stabilisieren sich. Zwar gibt's auch beim Remis in Augsburg kein Spektakel, dafür solides Defensivhandwerk.

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Dank eines schnellen Ausgleichtreffers holt der 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel beim FC Augsburg einen Zähler – der erste Auswärtspunkt der Saison! Beim 1:1 (0:0) erlebt Janik Haberer ein ungewohntes Glücksgefühl und ein Neuzugang gewinnt immer mehr Selbstvertrauen. Die ausführliche Einzelkritik!