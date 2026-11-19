GTA 6 ist nicht nur in der Produktion das wohl teuerste Videospiel aller Zeiten – es ist auch ein gigantischer Popkultur-Moment. Woher kommt der Hype?

Um den Hype kommt man kaum herum: Werbeflächen sind beklebt mit Lucia und Jason. Prospekte von Supermärkten füllen Seiten mit Snacks für den großen Gaming-Tag. Kinos bieten Säle zur Miete, damit Menschen auf dem großen Bildschirm zocken können. Personalsoftware-Anbieter verzeichnen eine Häufung an Urlaubsanträgen zum Release-Tag.

Millionen Menschen warten auf die Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“, das mit Superlativen überhäuft wird. Warum an diesem Spiel auch Nicht-Gamer kaum vorbeikommen.

Was ist GTA 6?

GTA 6 ist ein Videospiel, das am 19. November für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX) auf den Markt kommt. Es ist der Nachfolger für GTA 5 - eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, hinter Tetris und Minecraft. Laut Publisher Take-Two Interactive und Entwickler Rockstar hat sich das fast 235 Millionen Mal verkauft, seit es 2013 erschienen ist.

Die GTA-Reihe bietet Open-World-Erlebnisse: Spielende können sich in einer Stadt frei bewegen. Sie schlüpfen in die Rolle von Kleinkriminellen, die mit Diebstahl, Raub, Drogenhandel und allerhand mehr illegalem nach Geld und Ruhm streben. Geleitet werden sie durch eine Reihe an Aufgaben, sogenannte Quests.

Und worum geht's im neusten Teil?

Das Game spielt in Vice City - einer Parodie der US-Stadt Miami, Florida. Hauptfiguren sind Lucia und Jason, die beide spielbar sind. Erstmals gibt es eine weibliche, namentlich genannte Protagonistin in der GTA-Reihe. Über die Story ist offiziell nicht sehr viel bekannt - Entwickler Rockstar möchte die Spielenden überraschen.

Klar ist, dass es um die Beziehung zwischen Lucia und Jason gehen wird. Wie sie sich entwickelt, liegt in der Hand der Spielenden, die über weite Teile entscheiden können, mit wem sie sich durch die Welt bewegen. Und dabei auch von dem gerade nicht aktiven Charakter kontaktiert werden. Wer darauf nicht reagiert, gefährdet die Beziehung - die sich romantisch oder platonisch entwickeln kann.

Ein wichtiger Teil der GTA-Reihe ist zudem die Satire. „Die letzten Teile verbinden einerseits packende Action im Stil eines Thrillers mit Gesellschaftssatire etwa zu den Grenzen des amerikanischen Traums oder zum Turbokapitalismus“, sagt Kommunikationswissenschaftler Daniel Possler von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Das sieht man schon am ersten großen Trailer zum Spiel: Dafür wurden virale Videos aus Florida nachgebaut.

Wie gut der satirische Aspekt des Spiels funktioniert, unter anderem angesichts der von Präsident Donald Trump regierten USA, ist eine der Fragen.

Wenn ich das einmal durchgespielt habe, ist das Game dann vorbei?

Allein das Durchspielen wird keine kleine Aufgabe. Wer die Hauptgeschichte abschließen will, muss Berichten zufolge mit rund 50 Stunden rechnen. Ein Manager von Rockstar sagte in einem Interview der „New York Times“, dass er es mit Haupt- und Nebengeschichten zu einer Spielzeit von rund 80 Stunden brachte.

Bei GTA 5 schloss sich dann noch der Online-Modus an - das eigentliche Erfolgskonzept des Spiels. „Wenn man die Single Player Kampagne durchgespielt hat, konnte man online mit anderen verschiedene Missionen erfüllen“, sagt Possler. „Man konnte sich in der Online-Welt seine eigenen Häuser und Autos kaufen, dort mit und gegen andere Missionen erfüllen und hatte sozusagen einen Online-Spielplatz.“ Dafür wurden immer weiter Inhalte hinzugefügt, die das Spiel am Leben erhielten. Take-Two verdiente damit am Verkauf der Spiele, einem Premium-Abo-Modell und an sogenannten Mikrotransaktionen, mit denen sich Spielende Währung im Spiel kaufen.

Inwiefern GTA Online auch Teil von GTA 6 sein wird, lässt Rockstar noch offen.

Warum begeistert das so viele Menschen?

„Eine konkrete Studie, die alle Gründe für die Popularität der Spielreihe auflistet, gibt es meines Wissens nach nicht“, sagt Possler. „Ein ganz wichtiger Grund ist vermutlich, dass wir jetzt einfach ziemlich lange warten mussten“, sagt der Medienforscher. 13 Jahre seit GTA 5 mit einer durchgehend aktiven Community. Auch Nostalgie könne eine Rolle spielen. „Viele Generationen sind mit irgendeinem GTA-Titel aufgewachsen“, sagt Possler und zieht den Vergleich zu Star Wars - bei dem auch verschiedene Generationen prägende Trilogien hatten.

Und dann sieht Possler noch eine ziemlich kluge Marketing-Strategie hinter dem Spiel, die auf Qualität statt Schnelligkeit setzt. Zweimal wurde der Launch-Termin verschoben, jeweils mit dem Hinweis, dass es noch nicht fertig sei und die Entwickler sich Zeit nehmen wollen.

Die Unterhaltung darüber entwickelte online auch eine gewisse Eigendynamik, die den Sprung aus der Gaming-Welt in die aktuelle Popkultur schaffte. „Wir bekommen X vor GTA 6“ wurde etwa zum geflügelten Wort mit Hinweis auf die lange Wartezeit.

Die Erwartungen an die Qualität des Spiels sind riesig - von einer realistischen Optik über die Handlungsfreiheit bis hin zur ausgefeilten, unterhaltsamen Geschichte.

Was braucht man, um das an Tag Eins spielen zu können?

Zunächst einen Download-Code für das Spiel, das je nach Ausführung rund 80 oder rund 100 Euro kostet. Eine aktuelle Gaming-Konsole aus den Reihen Playstation 5 oder Xbox Series mit einer guten Internetverbindung, um die über 200 GB große Datei für das Spiel herunterzuladen.

Und einen Geburtstag vor dem 20.11.2008 - denn das Spiel ist aufgrund seiner Darstellung von Gewalt, Drogen und kriminellen Rollenbildern von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben. (mit dpa)

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