Das wir das noch erleben durften: Der ARD-Chef entdeckt den Bürger

Florian Hager räumt im Ronzheimer-Podcast Fehler in der Migrationsberichterstattung ein und zeigt Verständnis für AfD-Wähler. Was ist da im Ersten los?

Paul Ronzheimer, zweitfreiester Springer-Mitarbeiter, kriegt sie offenbar alle. Zumindest sagen die Eingeladenen in seinem Podcast Dinge, die zuverlässig mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und bei denen man auch als Zuhörer denkt: Danke, endlich sagt’s mal einer! Erst jüngst sprach Jan Josef Liefers bei ihm von der „Brandmauer als Ideologiegeburt“, und selbst Jakob Augstein gestand ein, dass er die „Behandlung der AfD durch den deutschen Journalismus für eine echte Vollkatastrophe“ halte.

Und nun also auch noch Florian Hager, immerhin ARD-Chef und Intendant des Hessischen Rundfunks. Seine Aussage muss in den Chefetagen von ARD und ZDF beinahe schon als revolutionärer Akt gelten: Er hat AfD-Wähler nicht pauschal für unzurechnungsfähig erklärt. Müssen wir uns Sorgen um ihn machen?

Redakteure in die Bevölkerung zwangsversetzt?

Hager unterschied dabei extra zwischen AfD-Politikern und deren Wählern. Er könne sich sogar vorstellen, dass Menschen nach Jahren ungelöster Probleme in ihrem Wohnviertel irgendwann sagen: „Jetzt soll mal jemand anderes ran. Donnerwetter.“ Ein ARD-Chef, der sich in die Lage von Bürgern versetzt, statt ihnen die Welt zu erklären! Toll!

Besonders bemerkenswert war die Selbstkritik beim Thema Migration. Man sei womöglich nicht kritisch genug gewesen, habe Probleme vor Ort zu wenig abgebildet. Und dann dieser Satz: „Manche Menschen könnten den Eindruck haben, der Rundfunk komme belehrend daher.“ Könnten? Ach, Herr Hager. Was ist passiert? Haben Sie Ihre Redakteure in die Bevölkerung zwangsversetzt, damit diese mal hören, was wirklich Phase ist? Verstehen Sie es nicht falsch: Das ist doch toll.

Zustimmung wird geprüft...

Und damit wir unseren Mund gar nicht wieder zukriegen, sprachen Sie sogar strukturelle Probleme an: Wer vor allem Akademiker-Kinder in den journalistischen Nachwuchs hole, würde riskieren, dass in den Redaktionen irgendwann alle dieselbe Sprache sprechen – und zwar nicht unbedingt die der Menschen, über die sie berichten. Wow, ganz ehrlich, dass wir das noch erleben durften!

Hübschen Aussagen müssten natürlich Taten folgen

Es mag hier alles ein bisschen polemisch klingen, aber das nehmen Sie bitte nicht persönlich. Wir Zuschauer haben einfach zu lange auf Aussagen wie diese aus Ihren Reihen gewartet, da kommt man schon mal ein bisschen zynisch drauf. Und: Vertrauen lässt sich nun mal nicht verordnen, und hübschen Aussagen müssten natürlich Taten folgen. Haben Sie die auch eingepreist?

Wir werden Sie also beim Wort nehmen, so war das doch gedacht, oder? Es wäre schön, wenn die ARD den Bürger künftig nicht nur als Gebührenzahler wahrnimmt, sondern auch als jemanden, der etwas zu sagen hat. Und zwar ziemlich viel, ich hoffe, Sie erinnern sich.

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