Wahlkampf

„Das würde die CDU so richtig nerven“: Linke feiert schon vor der Berlin-Wahl

Jubel, Siegesgewissheit, scharfe Attacken gegen Merz: Beim Wahlkampffinale feiert sich die Linke bereits wie die sichere Siegerin. Dabei ist noch keine einzige Stimme ausgezählt.

Foto von Autor/Autorin: Jana Hermann
Jana Hermann
5 Min
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linken für die Berlin-Wahl, beim Wahlkampfabschluss vor dem Roten Rathaus.

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linken für die Berlin-Wahl, beim Wahlkampfabschluss vor dem Roten Rathaus.

© Sebastian Gollnow/dpa

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Gewonnen hat die Berliner Linke noch gar nichts. Doch an diesem Freitagnachmittag vor dem Roten Rathaus scheint das fast vergessen. Zwei Tage vor der Abgeordnetenhauswahl feiert die Partei ihren Wahlkampfabschluss – mit der Siegesgewissheit einer Partei, die sich bereits am Ziel wähnt.

Spitzenkandidatin Elif Eralp wird umringt und fotografiert, Parteifreunde feiern sie. Auch im Umgang mit Journalisten gibt sich die Partei inzwischen routinierter, selbstverständlicher – und bisweilen auffallend selektiv und distanziert. Fast könnte man meinen, die bloße Aussicht auf den Wahlsieg sei ihr bereits ein wenig zu Kopf gestiegen.

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