„Das würde die CDU so richtig nerven“: Linke feiert schon vor der Berlin-Wahl

Gewonnen hat die Berliner Linke noch gar nichts. Doch an diesem Freitagnachmittag vor dem Roten Rathaus scheint das fast vergessen. Zwei Tage vor der Abgeordnetenhauswahl feiert die Partei ihren Wahlkampfabschluss – mit der Siegesgewissheit einer Partei, die sich bereits am Ziel wähnt.



Spitzenkandidatin Elif Eralp wird umringt und fotografiert, Parteifreunde feiern sie. Auch im Umgang mit Journalisten gibt sich die Partei inzwischen routinierter, selbstverständlicher – und bisweilen auffallend selektiv und distanziert. Fast könnte man meinen, die bloße Aussicht auf den Wahlsieg sei ihr bereits ein wenig zu Kopf gestiegen.