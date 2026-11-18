Wer in Berlin noch einen Döner für unter fünf Euro sucht, wird tatsächlich fündig. In Prenzlauer Berg verkauft ein Imbiss den Klassiker zum alten Preis.

Es gibt ihn noch, den Döner für fünf Euro – aber wie lange noch? (Symbolbild)

Was waren das noch für Zeiten, in denen der Liter Benzin gerade mal 1,40 Euro kostete, die Mieten noch halbwegs bezahlbar waren – und der Berliner Döner nur in einigen besonders exquisiten Imbissen mit mehr als fünf Euro zu Buche schlug. Lang ist’s her!

Insbesondere der von Berlinern wie Touristen so geliebte Döner hat in den vergangenen rund 15 Jahren rasante Preissprünge hingelegt. So kostete er Anfang der 2010er-Jahre durchschnittlich etwa 2,80 Euro, fünf Jahre später waren es vielerorts bereits vier bis 4,50 Euro. Gegen Dekadenende näherte sich der Preis der Fünf-Euro-Schallmauer. Und spätestens seit der Coronazeit fiel der Anstieg besonders drastisch aus.

Ein Dönerpreis wie aus vergangenen Zeiten

Wie gut, dass es noch Ausnahmen gibt, bei denen die Zeit zumindest in dieser Hinsicht auf den ersten Blick stehen geblieben zu sein scheint. „Dauerangebot: Döner 4,99 Euro, Pizza 5,99 Euro, Pasta 4,99 Euro“, steht auf dem Banner eines Imbisses am unteren Ende der Greifswalder Straße. Ein Döner dauerhaft für unter fünf Euro?



Das kann doch nicht wahr sein, denkt man sich, während man an der Tram-Haltestelle Hufelandstraße aussteigt und auf den Laden mit dem Namen Mehas zuläuft. An den Fenstern kleben diagonal einige Sticker mit der Aufschrift: „Neue Bewirtschafter“.

Kaum zu glauben, aber wahr: Bei diesem Imbiss kostet der Döner noch unter fünf Euro. © Berliner Zeitung

Aber tatsächlich! Als wir einen Döner bestellen, verlangt der Mann hinter dem Tresen gerade mal fünf Euro. Zwar nicht die angepriesenen 4,99 Euro, aber wegen dieses einen Cents lassen wir fünfe mal gerade sein! Besonders bemerkenswert: Selbst diesen Nostalgiepreis darf man hier mit Karte bezahlen.

Im Gespräch mit den Gastronomen stellt sich dann allerdings heraus, dass das Wort „Dauerangebot“ hier etwas anders auslegt wird. „Das Angebot dauert noch bis Januar, ungefähr“, erklärt uns einer der Männer. „Von da an wird er so sechs Euro kosten“ – immer noch weniger als der Durchschnittspreis in der Hauptstadt im Jahr 2026.

Am Fünf-Euro-Döner selbst gibt es nichts auszusetzen. Das klassisch dreieckige Fladenbrot ist warm und knusprig, das Gemüse knackig und frisch, das Fleisch saftig und dünn geschnitten. Auch die Soßen entsprechen dem, was man von einem traditionellen Berliner Döner erwarten würde. Nur etwas besser hätten sie verteilt sein können.

Knuspriges Brot, knackiger Salat, dünn geschnittenes Fleisch – so muss ein Döner aussehen. © Berliner Zeitung

Und auch das Interieur ist nicht wahnsinnig aufregend – aber das muss es ja auch nicht. Ein heller Fliesenboden, dunkle Holztische und -stühle, Spirituosenflaschen als Dekoration und eine etwas in die Jahre gekommene Kunstledercouch werden von den grellen Deckenflutern angestrahlt.



Unter gleichem Namen, mit derselben Einrichtung und neuem Personal wird das Lokal nun also offenbar neu bewirtschaftet. Zum Einstand gibt es entsprechend das „Dauerangebot“.

Warum der alte Dönerpreis kaum zu halten ist

Dass Imbisse zur Eröffnung mit besonders günstigen Preisen werben, ist alles andere als neu. Erst am Wochenende eröffnete beispielsweise an der Schönhauser Allee eine neue Zagros-Filiale. Für einen einzigen Cent konnte hier die Fleischtasche erstanden werden. Schon Stunden vor der Öffnung hatte sich deshalb eine lange Schlange gebildet.

Das Unternehmen, das mittlerweile mehrere Standorte betreibt, genießt gerade in den sozialen Medien einen regelrechten Hype. Bei Instagram folgen ihm 75.000 Nutzer, bei TikTok sind es sogar 150.000.



Im Gegensatz zum Laden auf der Greifswalder Straße wurde hier allerdings von Anfang an klargestellt, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt.

Aber warum ist der Dönerpreis in den vergangenen Jahren überhaupt derart explodiert? Wie in der gesamten Gastronomie schlagen sich auch beim Döner steigende Energie- und Einkaufskosten, höhere Löhne und teurere Zutaten zunehmend auf die Verkaufspreise nieder.

Zwischen 2022 und 2025 kletterte der Preis vielerorts auf sieben bis acht Euro. In Berlin liegt der Durchschnittspreis 2026 weiterhin bei rund sieben Euro. Selbst mit sechs Euro ab Januar würde der Döner bei Mehas also noch unter dem Hauptstadt-Durchschnitt liegen. Ein wenig nostalgisch wird man da schon.

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