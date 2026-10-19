„Davos in der Wüste“: Saudi-Arabien verschiebt sein wichtigstes Wirtschaftsforum

Saudi-Arabien hat nach Medienberichten entschieden, sein als „Davos in der Wüste“ bekanntes Investorenforum kommende Woche nicht als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Wie das US-Nachrichtenportal Semafor am Montag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, teilen die Veranstalter Teilnehmern eine Verschiebung auf 2027 mit. Hintergrund sind die eskalierenden Angriffe der Huthi-Miliz auf das Königreich und Sicherheitsbedenken internationaler Finanzkonzerne.



Auch das Wall Street Journal berichtete, dass die Future Investment Initiative (FII) nicht wie geplant vor Ort stattfinden werde. Nach dessen Informationen stehen eine vollständige Onlineveranstaltung oder eine Verschiebung zur Wahl. Eine öffentliche Bestätigung der Veranstalter lag zunächst nicht vor.

Banken äußerten Sicherheitsbedenken

Die zehnte Ausgabe der Konferenz war vom 26. bis 29. Oktober in Riad geplant. Erwartet wurden unter anderem JPMorgan-Chef Jamie Dimon, Goldman-Sachs-Chef David Solomon und BlackRock-Chef Larry Fink. Nach Semafor-Informationen hatten Banken und Beteiligungsgesellschaften ihre Bedenken gegenüber den Organisatoren und dem Chef des saudischen Staatsfonds PIF, Yasir al-Rumayyan, vorgebracht.



Das Forum ist ein wichtiges Schaufenster für Saudi-Arabiens wirtschaftliche Ambitionen. Es bringt internationale Investoren, Konzernchefs und politische Entscheidungsträger zusammen. Auf der Website des FII Institute wurde zunächst weiterhin der ursprüngliche Termin genannt. Der saudische Staatsfonds hatte die Konferenz im Jahr 2017 ins Leben gerufen.

Veranstalter hielten lange am Termin fest

Noch am 10. Oktober hatten die Organisatoren nach einem Bericht von Reuters erklärt, das Treffen werde trotz tödlicher Angriffe auf den Flughafen Riad stattfinden. Später wurden nach AFP-Informationen virtuelle Teilnahme und alternative Anreisewege erwogen.



Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hat wiederholt saudische Flughäfen und andere Ziele angegriffen. Der Konflikt beeinträchtigt inzwischen auch die internationale Diplomatie: Bereits am Donnerstag hatte die EU einen für den 24. Oktober in Saudi-Arabien geplanten Gipfel mit den Golfstaaten verschoben.

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