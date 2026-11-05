Der deutsche Leitindex hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der bisherige Rekord vom August wurde um rund 30 Punkte übertroffen.

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Der deutsche Leitindex hat einen neuen Höchststand erreicht.

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Der Dax hat ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg auf 26.644,33 Punkte und damit über den im August erreichten Höchststand von 26.618,74 Punkten. Den bisherigen Rekord, der im August erreicht worden war, übertraf er somit um rund 30 Punkte.

Hintergrund sind offenbar die Midterms, die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der klare Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat hatte auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch nach oben katapultiert.

Sinkende Ölpreise stützen den Dax

Positive Unternehmensberichte und sinkende Ölpreise stützten den Dax zusätzlich. Für Anleger von Rheinmetall sieht es schlechter aus, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Aktien brachen auf dem letzten Platz im Dax um fast 17 Prozent ein.

Aus dem Dax berichten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom, DHL Group, Siemens Healthineers, die Commerzbank sowie am Nachmittag Hochtief über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal.

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