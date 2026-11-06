Ein 17-Jähriger bemalt ein Laken und fünf Tage später fällt die Mauer. Über Helden, Geduld, Erinnerung und die Linsen, durch die wir auf die DDR zurückblicken.

Ich bin noch heute zufrieden mit meinem leider nicht dokumentierten Auftritt bei der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 1989. Ich hatte als 17-Jähriger Anfang Oktober an der Gethsemanekirche die Staatsmacht in Aktion erlebt und betrachtete die Großdemo eher als Folkloreveranstaltung.



Ich wusste zwar, wogegen ich war, aber nicht genau, wofür ich auf die Straße ging. Ich malte: „Es ist leicht, geduldig zu sein, wenn man ein Schaf ist“ auf ein Laken. Den Satz – ein polnisches Sprichwort – hat mir mein Vater ins Poesiealbum geschrieben. Weil er mich kannte.

Keine fünf Tage später fiel die Mauer, und in diesen hektischen Tagen, in denen sich die über Jahrzehnte aufgebauten Konflikte und Widersprüche entluden, war die Tugend der Geduld nicht mehr gefragt. In einem historischen Moment geht es eher um Obacht, Mut und Entscheidungsfreude.

Normaler Wochentag

Was aber ist ein historischer Moment, wenn man drinsteckt? Jeder Gedenktag kommt als ganz normaler Wochentag auf die Welt. Der 9. November setzte mindestens vier Zäsuren. Der von 1989 fiel auf einen Donnerstag. Als Philipp Scheidemann 1918 die Republik ausrief und Karl Liebknecht wenige Stunden später eine andere, war Sonnabend. Als Hitler am 9. November 1923 in München putschte, war Freitag. Und die Synagogen brannten 1938 an einem Mittwoch. Von einem Dienstag, dem 16. November 1976, wird gleich noch die Rede sein.



Dieses etwas kleinkarierte Kalenderspiel zeigt die Perspektivverschiebung: Der Schritt, den die Geschichte setzt, fühlt sich für den Zeitgenossen selten groß und bedeutend an. Sein Horizont ist die unübersichtliche Gegenwart, voller Nebensachen, Gerüchte, Alltag und Irrungen. Erst die Erinnerung räumt auf. Sie sucht den Sinn im Gewühl und macht aus den ahnungslosen Beteiligten dramatisches Personal, das die Handlung vorantreibt.

Drei Linsen

Im Osten kommen beim Rückblick Schärfen und Trübungen durch besondere Linsen hinzu. Seit mehr als 30 Jahren wird das Leben in der DDR von seinem Ende her gelesen. Der Westen durfte sich in seiner Deutung der Geschichte, der sich viele aus dem Osten anschlossen, bestätigt fühlen: Hier erscheint die DDR als ein folgerichtig abgewickelter Staat mit Bürgern, die bestenfalls im Irrtum lebten. Ein anderer Blick geht über die Stasiakten. Er fragt, wer was wusste, wer mit wem sprach, wer wem geschadet hat oder haben könnte.



Als Antwort auf beide und auf die Brüche, die viele nach 1990 erlebten, entsteht die dritte Linse, die der Verklärung. Mit ihr verteidigt man die eigene Existenz gegen die Hermeneutik der Abwertung und des Verdachts. Auch die Verklärung rollt eine Biografie vom Ende her auf und fügt sie nicht selten mithilfe der Verdrängung zu einem gelungenen Lebenslauf zusammen. Was all diesen Sichtweisen fehlt, sind die Nebel der Gegenwart: der Zustand, in dem man noch nicht weiß, wie es weitergeht, geschweige denn wie es endet.

Der Horizont der Schafe

An diesem Gedenkwochenende bietet die Berliner Zeitung viele Möglichkeiten für Rückblicke, sie macht aber auch den Versuch, die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Sie druckt vorab Auszüge aus Volker Brauns „Das nachgetragene Jahr“, Mitschriften eines Zeitgenossen, der nur ahnen konnte, worauf hinauslief, was er notierte. Die Notizen, die zwischen Protokoll und Dichtung changieren, stammen aus dem Jahr 1976, in dem Wolf Biermann ausgebürgert wurde: am 16. November, vor 50 Jahren, einem ganz normalen Dienstag. Es ist der kunstvoll paradoxe Versuch, den unschuldigen Blick aus der Vergangenheit zu rekonstruieren und ein Bild entstehen zu lassen, komponiert in der und für die Gegenwart.

Der Horizont des Schafes ist die Gegenwart: das Gras vor der Nase, der nächste Schritt, die Herde, und wo man an den Zaun stößt, endet die Welt. Vom Winter weiß es nichts, nichts von der Schur – und vom Schlachter erst recht nichts. Es steckt Weisheit in diesem Unwissen. Deshalb fällt es ihm leicht, geduldig zu sein.



Ich rollte mein Transparent ein, als mir die Reden zu lang wurden, legte es beim Palast der Republik zu den anderen und machte noch was Aufregendes mit dem angebrochenen Wochenende. Was es war, habe ich vergessen.

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