DDR-Star Veronika Fischer kann nicht mehr singen – und kommt trotzdem nach Berlin

Veronika Fischer gibt einen Zusatztermin in Berlin: Am 24. Januar 2027 kommt der DDR-Star mit der Talkshow „Woher, Wohin“ ins Peter Edel in Weißensee.

Veronika Fischer kann nicht mehr singen – auf die Bühne geht die DDR-Legende trotzdem. Mit ihrer Talkshow „Woher, Wohin“ kommt sie am 24. Januar 2027 erneut nach Berlin. (Archivbild)

Eine Sängerin, die nicht mehr singen kann, geht auf Tour. Und in Berlin hängt sie jetzt sogar noch einen Abend dran.



Veronika Fischer, 75 Jahre alt und einst die erfolgreichste Sängerin der DDR, hat einen Zusatztermin angekündigt. Nach dem 19. November steht sie am 24. Januar 2027 ein zweites Mal im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Weißensee auf der Bühne. Den neuen Termin machte sie selbst auf Facebook öffentlich.



Ein Konzert wird es nicht. Was die Fans stattdessen bekommen, ist ehrlicher als jede Playback-Show.

Warum Veronika Fischer nicht mehr singt

Der Grund ist medizinisch. In der Superillu sprach Fischer von Ödemen an den Stimmbandrändern, Singen sei dadurch unmöglich geworden.



2025 sagte sie deshalb ihre Abschiedstour „Woher Wohin“ ab, und zwar alle Termine ersatzlos. Playback lehnte sie ab. Ihr Manager Mario Wollny nannte sie damals gegenüber der Berliner Zeitung eine Perfektionistin.



Monate später klang Wollny zuversichtlicher. Unserer Schwesterzeitung Berliner Kurier sagte er, der Stimme gehe es gut, die Heilung sei gut verlaufen. Ob Fischer noch einmal live singt, ließ er im Interview offen.

Talkshow statt Konzert: So läuft „Woher, Wohin“

Fischer sitzt mit Moderator Kai Suttner auf der Bühne, dem früheren Tourmanager der Puhdys. Im Gespräch erzählt sie aus ihrem Leben in der DDR und im Westen und liest aus ihrer Autobiografie „Woher, Wohin“.



Ihre Lieder hört das Publikum trotzdem. Alte Aufnahmen laufen auf einer Videoleinwand, die Veranstalter nennen das eine musikalische Zeitreise.



Wer bei Fischer nur die Hits kennt, erfährt hier mehr über die Frau dahinter. Gerade das macht den Abend für langjährige Fans so reizvoll.

Alle Termine von Veronika Fischer 2026 und 2027 19. November 2026 – Berlin, Peter Edel, 20 Uhr

– Berlin, Peter Edel, 20 Uhr 27. November 2026 – Magdeburg, Theater in der Grünen Zitadelle, 19.30 Uhr

– Magdeburg, Theater in der Grünen Zitadelle, 19.30 Uhr 21. Januar 2027 – Greifswald, Kulturbahnhof, 19.30 Uhr

– Greifswald, Kulturbahnhof, 19.30 Uhr 24. Januar 2027 – Berlin, Peter Edel, 20 Uhr (Zusatztermin)

– Berlin, Peter Edel, 20 Uhr (Zusatztermin) 1. April 2027 – Dessau, Marienkirche, 19 Uhr

– Dessau, Marienkirche, 19 Uhr 19. April 2027 – Dresden, Comödie, 19.30 Uhr

Tickets: Das kostet ein Abend mit Veronika Fischer

Für den ersten Berliner Abend gibt es Karten laut Ticketportal von berlin.de ab 27 Euro. In Magdeburg beginnen die Preise bei 37,90 Euro, in Dresden bei 26,50 Euro.



Für den Zusatztermin im Januar ist noch kein Preis gelistet.

Peter Edel: Ein DDR-Kulturhaus als Bühne

Der Ort in Berlin passt. Das Haus an der Berliner Allee 125 war zu DDR-Zeiten Kreiskulturhaus und heißt seit 1984 Peter Edel. Hier traf sich damals die ostdeutsche Jazzszene, dazu gab es Tanztee und Disco.



Nach langem Leerstand ist das Gebäude am Weißen See heute wieder Kulturzentrum. In der Nähe hält die Tram an der Albertinenstraße, unter anderem die Linien M4 und M13.

Vom DDR-Superstar zur Ausreise nach West-Berlin

Geboren wurde Veronika Fischer 1951 im thüringischen Wölfis. Sie studierte in Dresden, sang bei Panta Rhei und startete 1974 mit eigener Band durch. 1975 stand sie mit „In jener Nacht“ an der Spitze der Jahreshitparade.



Ihre Platten verkauften sich in der DDR über 1,5 Millionen Mal. „Auf der Wiese“, „Sommernachtsball“ und „Dass ich eine Schneeflocke wär“ gehören bis heute zu den bekanntesten Ost-Songs.



1981 reiste sie mit Mann und Sohn nach West-Berlin aus und fühlte sich dort zunächst ziemlich fremd. An ihre alten Erfolge knüpfte sie erst nach dem Mauerfall wieder an.



Dass sie ausgerechnet im Januar nach Weißensee zurückkehrt, hat etwas Poetisches. Draußen fällt vielleicht echter Schnee, drinnen läuft die berühmteste Schneeflocke der DDR vom Band.

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