Laut IWF haben die Zentralbanken kaum US-Währung abgestoßen. Ihre Reserven sind insgesamt gewachsen. Der Zuwachs floss in Euroanlagen.

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Bei Dedollarisierung denken viele an eine Flucht aus den US-Devisen. Die jüngsten Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) aber zeigen etwas anderes. Ende Juni 2026 machte die US-Währung 56,70 Prozent der weltweiten Devisenreserven aus. Drei Monate vorher waren es 57,18 Prozent. Das geht aus den Quartalsdaten zu den Weltreserven des IWF hervor.

Devisenreserven sind das Sicherheitspolster der Notenbanken in fremden Währungen. Ende Juni lagen sie bei 13,22 Billionen US‑Dollar. Der Clou: Die Summe in Dollar blieb praktisch gleich, rechnerisch sind es rund 7,5 Billionen. Der Anteil sank nur, weil der gesamte Topf größer wurde.

Fast 100 Milliarden US-Dollar: Der Euro räumt ab

Profitiert hat vor allem der Euro. Ende Juni hielten die Notenbanken knapp 100 Milliarden US-Dollar mehr in Euroanlagen als im März. Der Euroanteil stieg von 20,04 auf 20,60 Prozent. Das ist das größte Plus aller Währungen, die der IWF aufschlüsselt. Laut dem Fonds steckten vor allem gezielte Käufe dahinter und kaum Kursschwankungen.

Chinas Renminbi legte ebenfalls zu, von 1,98 auf 2,11 Prozent. Auch Pfund, Australischer Dollar und Franken gewannen etwas. Verlierer war der japanische Yen, sein Anteil fiel von 5,43 auf 4,96 Prozent. Auch das Fachmedium Central Banking sieht die zusätzlichen Euro-Bestände als Hauptgrund für den Dollar-Rückgang.

89,2 Prozent: Im Devisenhandel führt kein Weg am Dollar vorbei

Entthront ist der US-Dollar damit nicht. Bei den Reserven ist er fast dreimal so stark wie der Euro. Im Devisenhandel ist sein Vorsprung noch größer. Laut einer Erhebung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich war er im April 2025 an 89,2 Prozent aller Geschäfte beteiligt, der Euro an 28,9 Prozent. Bei jedem Tausch sind zwei Währungen im Spiel, deshalb ergeben die Anteile zusammen 200 Prozent.

Gold spielt in dieser Rechnung übrigens keine Rolle. Die IWF-Statistik Cofer zählt nur Devisen, also weder Gold noch Sonderziehungsrechte. Sie erscheint einmal pro Quartal.

Brics-Währung? Indien winkt ab

Eine Brics-Währung steckt nicht hinter dem Dollar-Rückgang. Es gibt sie schlicht nicht. Indien hat im Umfeld des Brics-Gipfels im September 2026 klargestellt, dass derzeit kein Vorschlag dafür auf dem Tisch liege. Das berichtete die Times of India.

Neu-Delhi will stattdessen mehr Handel in den eigenen Landeswährungen und Zahlungssysteme, die miteinander funktionieren. Das spart bei einzelnen Geschäften US-Dollar. Eine neue Reservewährung entsteht so nicht.

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