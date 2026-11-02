Eilmeldung: Ian Gillan ist zu krank. Alle Deep Purple-Konzerte abgesagt

Jetzt ist es offiziell: Alle Termine der SPLAT! World Tour von Deep Purple werden aufgrund gesundheitlicher Probleme von Sänger Ian Gillan verschoben.

Nach der kurzfristigen Absage der Konzerte in der QI Arena Leipzig und der Sporthalle Hamburg am vergangenen Wochenende müssen Deep Purple auch alle weiteren Termine ihrer SPLAT! World Tour in Europa und Großbritannien bis auf Weiteres verschieben. Grund ist der medizinische Notfall von Sänger Ian Gillan, der während des Aufenthalts in Leipzig im Krankenhaus behandelt werden musste.



Auf Anraten seines medizinischen Teams und des Managements wurde entschieden, die Tour zu unterbrechen. Neben den bereits abgesagten Shows in Leipzig und Hamburg am vergangenen Wochenende sind jetzt auch die Konzerte in Dortmund, Berlin, Frankfurt am Main und Nürnberg betroffen. Als Vorband war die britische Rock-Band JAYLER angekündigt, die schon Acts wie Lynyrd Skynyrd und Sammy Hagar supportete.

„Ich hatte gehofft, grünes Licht zu bekommen“

In einem persönlichen Statement auf Instagram wendet sich Ian Gillan an die Fans: „Liebe Freunde, vielen Dank für all die guten Wünsche und Eure Unterstützung in den vergangenen Tagen, das bedeutet mir unglaublich viel. In Leipzig hatte ich ein gesundheitliches Problem, das im Krankenhaus dringend behandelt werden musste. Ich hatte gehofft, grünes Licht zu bekommen, um die Tour noch zu Ende spielen zu können, doch das wäre mit sehr ernsten Risiken verbunden.“

Zustimmung wird geprüft...

„Deshalb haben wir auf Anraten meines Ärzteteams und des Managements entschieden, den Rest der Europa- und UK-Tour bis auf Weiteres zu verschieben. Es tut mir sehr leid für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, aber es ist für alle Beteiligten die beste Entscheidung. Danke für euer Verständnis. Cheers, IG“



Deep Purple und ihr Team arbeiten bereits mit Hochdruck an Nachholterminen, die demnächst bekannt gegeben werden. Alle bereits gekaufte Tickets sollen für die Nachholtermine ihre Gültigkeit behalten.

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