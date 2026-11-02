Deep Purple: Sänger Ian Gillan im Krankenhaus. Fällt jetzt das Berlin-Konzert aus?

Eigentlich sollten Deep Purple gerade die deutschen Bühnen zum Beben bringen. Doch statt Gitarrenriffs und „Smoke on the Water“ herrscht bei den Fans der britischen Hardrock-Legende vor allem Ungewissheit. Sänger Ian Gillan (81) musste nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Am Samstag, dem 31. Oktober, sollte die Deutschlandtournee in Leipzig beginnen, am Sonntag war ein Auftritt in Hamburg geplant. Beide Konzerte wurden kurzfristig gestrichen. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte die Band, man bedauere die Entscheidung sehr und teile die Enttäuschung der Fans. Über die Art des medizinischen Notfalls und Gillans aktuellen Gesundheitszustand machte Deep Purple keine weiteren Angaben.

Zustimmung wird geprüft...

Findet das Deep-Purple-Konzert in Berlin statt?

Noch wenige Tage zuvor standen die Rockveteranen in Skandinavien auf der Bühne. Die Konzertkritiken fielen unterschiedlich aus. Während das dänische Musikmagazin „Gaffa“ nach dem Auftritt in Kopenhagen von einer erstaunlich spielfreudigen Band berichtete, zeigten sich norwegische Kritiker nach dem Oslo-Konzert zurückhaltender. Das Magazin „Norway Rock“ beschrieb einen schleppenden Beginn und einen Ian Gillan, der besonders mit den hohen Tönen gekämpft haben soll.



Noch ist unklar, ob Deep Purple ihre Deutschlandtour fortsetzen können. Am Mittwoch steht Berlin auf dem Tourplan. Auf der offiziellen Website der Uber Arena wird das Konzert weiterhin für Mittwoch um 19.30 Uhr angekündigt. Eine offizielle Absage liegt bislang nicht vor. Für die bereits abgesagten Auftritte in Leipzig und Hamburg sucht das Management nach Ersatzterminen. Die Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

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