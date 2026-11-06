Zum Mauerfall-Jahrestag zeigt die DEFA-Stiftung Thomas Kuschels Wende-Dokus – mit dem letzten Trabi und einer verletzten Fotografin.

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Mario Rausch ist 26, ein engagierter Brigadeleiter im Chemiefaserwerk Premnitz und er spricht in Thomas Kuschels Dokumentarfilm „Stoff zum Leben“ aus dem Jahr 1989 ganz offen über seine kaputten Knochen und Lunge, fehlende Wohnungen und Spielplätze. Dazu zeigt der Filmemacher den Lärm und Dreck an Mario Rauschs Arbeitsplatz. Die kritischen Worte des Brigadeleiters zur Partei und Staatsführung enden in der Erkenntnis: „Wenn wir so weitermachen, kommen wir nicht weit.“ Bald nach den Dreharbeiten sollte sie sich bewahrheiten.



Die DEFA-Stiftung nennt den Dokumentarfilm einen „Blick in die Abenddämmerung der DDR kurz vor der Wende“. Zum Jahrestag des Mauerfalls zeigt sie insgesamt drei, jeweils kaum eine halbe Stunde lange Dokumentarfilme von Thomas Kuschel aus der Wendezeit. Das Programm läuft am Montag, 9. November, um 19 Uhr im Kino Krokodil in Prenzlauer Berg.

Dieser Tag veränderte ihr Denken

Neben „Stoff zum Leben“ (1990) ist das „Liebe Nina …“, der eine Fotoreporterin einer Ost-Berliner Zeitung begleitet. Rund um den 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 geriet sie am Rand einer friedlichen Demonstration zwischen Polizei und Demonstranten und wurde verletzt. Monate später geht sie noch an Krücken. Der Film rekonstruiert die Ereignisse in Berlin und zeigt, wie dieser Tag ihr Denken veränderte.

„Der letzte Trabi“ (1990) beobachtet die letzten Arbeitstage im Zwickauer Sachsenring-Werk bis zum Produktionsende des Trabant P 601. „Mit heiterer Ironie verbindet der Film die Fertigung des letzten Wagens mit der Stimmung im Werk, zwischen Ungewissheit, Enttäuschung und Hoffnung“, heißt es in der Pressemitteilung der DEFA-Stifung.

Im Anschluss sprechen Regisseur Thomas Kuschel und Mirko Wiermann vom DEFA-Filmverleih über die Filme.

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