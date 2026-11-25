Günter Reischs „Wolz“ ist Defa-Film des Monats. Vorbild für die Filmfigur war der Anarchist Max Hoelz. Der Film läuft kostenlos im Defa-Stream.

Szene aus „Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“, mit Regimantas Adomaitis in der Hauptrolle

Er kommt aus dem Ersten Weltkrieg zurück und führt dann, getrieben vom Hass auf den Kapitalismus, seinen eigenen Krieg: Ignaz Wolz beraubt die Reichen, um den Armen zu geben, ein deutscher Robin Hood. Er überfällt ein Polizeigefängnis, befreit die Häftlinge und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach sieben Jahren kommt er frei, weigert sich aber, seine anarchistische Haltung aufzugeben.



Die Defa-Stiftung hat „Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“ aus dem Jahr 1973, bei dem Günter Reisch Regie führte, zum Defa-Film des Monats gekürt.

Zustimmung wird geprüft...

Vorbild der Filmfigur Wolz ist Max Hoelz (1889–1933), der „rote General“. Er trat 1919 in die KPD ein, stellte gegen den Willen der Partei bewaffnete Kampftruppen auf und wurde nach den Märzkämpfen in Mitteldeutschland aus der Partei ausgeschlossen. Nach Jahren im Zuchthaus kam er frei, ging 1929 in die Sowjetunion und ertrank 1933 unter ungeklärten Umständen in der Oka.

Ein Projekt, das lange nicht gedreht werden durfte

Günther Rücker hatte den Stoff schon in den Sechzigern geplant, wie die Defa-Stiftung mitteilt. Nach dem 11. Plenum des ZK der SED verschwand er aus der Planung – nach Darstellung des Filmhistorikers Ralf Schenk auch deshalb, weil Ernst Thälmann als Arbeiterführer keine Konkurrenz bekommen sollte.

Erst 1968, als auch die DDR über die Studentenunruhen in Westeuropa berichtete, nahm Rücker das Projekt wieder auf. Aus Hoelz wurde dabei die erfundene Figur Wolz: Der Film sollte keine Biografie sein, sondern eine Parabel. Der gewaltsame Weg sollte als Irrweg erkennbar sein, so die Defa-Stiftung.

Der Regisseur Günter Reisch hatte zuvor die Karl-Liebknecht-Filme gedreht. Die Hauptrolle in „Wolz“ wollte er mit jemandem besetzen, den das DDR-Publikum nicht kannte. Den Westberliner Schauspieler Götz George schrieb er direkt an, vergeblich. Manfred Krug bot sich selbst an und wurde abgelehnt. Gefunden hat er schließlich den Litauer Regimantas Adomaitis.

Zu gefährlich für Karlsbad

Der Film lief ab Februar 1974 in den Kinos der DDR und kam auf 430.000 Zuschauer. International blieb er fast unsichtbar: Das Filmfestival in Cannes hatte ihn in die Reihe „Un Certain Regard“ eingeladen, auf Betreiben der Bundesrepublik wurde die Einladung zurückgezogen, wie die Defa-Stiftung schreibt.

Karlsbad lud ebenfalls ein und machte dann einen Rückzieher. Die tschechoslowakische Regierung wollte „keine Terroristen auf tschechischen Leinwänden“. Das ZDF kaufte den Film, strahlte ihn aber nicht aus, um während der Prozesse gegen die Baader-Meinhof-Gruppe kein Öl ins Feuer zu gießen, wie es bei der Defa-Stiftung heißt, die sich auf das bezieht, was Ralf Schenk in „Zwischen Historienfilm und Gegenwartskomödie“ schrieb.

Wo der Film jetzt zu sehen ist

Zu sehen ist der Film jetzt auf dem Defa-YouTube-Kanal Defa-Filmwelt und über die Streamingplattform Filmfriend, die über Bibliotheksausweise zugänglich ist.



In der Defa-Filmwelt präsentiert die Defa eine Auswahl von Spiel-, Dokumentar- und Trickfilmen aus dem reichen Bestand der DDR-Kinoproduktionen, darunter bislang unveröffentlichte bzw. nicht mehr auf DVD erhältliche Titel, viele davon in neuer Digitalisierung, und zwar kostenlos. Auf dem Kanal erscheint jeden Mittwoch ein neuer Defa-Film.

Dass die Defa-Stiftung „Wolz“ zum Film des Monats gekürt hat, dazu bot das Cinefest in Hamburg den Anlass, das am 13. November unter dem Motto „Film schreibt Geschichte. Historie zwischen Fakten und Fiktionen“ begann und das „Wolz“ im Programm hatte. Der Film dauert 110 Minuten. In die Kinos der DDR kam er am 1. Februar 1974.

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