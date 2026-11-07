Delhi: Schmutzigste Luft unter rund 120 Großstädten weltweit

Schulen müssen Onlineunterricht anbieten, für Kraftfahrzeuge und Bauarbeiten gelten Einschränkungen. Das hinduistische Lichterfest könnte für weiteren Smog sorgen.

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Dichter Smog beeinträchtigt den Alltag in Neu-Delhi, wo die Behörden erneut Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung angeordnet haben.

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Die indische Hauptstadt Delhi stand am Samstagmorgen an der Spitze der weltweiten Luftverschmutzungsrangliste des Schweizer Unternehmens IQAir. Der nach US-Standard berechnete Luftqualitätsindex lag um 10.35 Uhr Ortszeit bei 581, wie Reuters berichtete. Auch die indische Umweltbehörde stufte die Luftqualität als „sehr schlecht“ ein. Am Sonntag wird das hinduistische Lichterfest Diwali gefeiert.

Die Rangliste umfasst nach Angaben von IQAir rund 120 Großstädte und wird mindestens stündlich aktualisiert. Die Daten stammen von staatlichen Messstationen sowie von Sensoren, die unter anderem Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Privatpersonen betreiben. Für jede Stadt wird der Median der Luftqualitätswerte der erfassten Messstationen berechnet.

Einschränkungen für Verkehr und Bauarbeiten

Wegen der hohen Belastung gilt in Delhi und der umliegenden Hauptstadtregion seit Freitag die dritte Stufe des staatlichen Maßnahmenplans gegen Luftverschmutzung. Die Luftqualitätskommission ordnete Beschränkungen für besonders staubintensive Bauarbeiten und bestimmte ältere Benzin- und Dieselfahrzeuge an. Sie reagierte damit auf Prognosen einer weiteren Verschlechterung der Luftqualität.

Schulen in Delhi und mehreren umliegenden Bezirken müssen für Kinder bis zur fünften Klasse neben dem Präsenzunterricht nach Möglichkeit auch Onlineunterricht anbieten. Ob sie das Onlineangebot nutzen, entscheiden die Familien.

Feuerwerk könnte Smog verschärfen

Diwali symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und des Guten über das Böse. Familien schmücken ihre Häuser mit Öllampen, beten und tauschen Süßigkeiten und Geschenke aus. Die Unesco nahm das mehrtägige Fest 2025 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

In Nordindien verschlechtert sich die Luftqualität häufig zu Beginn des Winters. Kalte Luft hält Abgase, Baustaub und Rauch von verbrannten Ernteresten in Bodennähe. Zum Diwali-Fest werden traditionell zahlreiche Feuerwerkskörper gezündet, die die Luft zusätzlich belasten können.

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