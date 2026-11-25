Laut, bunt und gemischt ist es am Mittwochabend auf dem Pariser Platz. Nach Angaben der Polizei sind rund 1300 Menschen zur Demonstration des Bündnisses „Keine* Mehr“ gekommen. Das Publikum ist vielfältig: junge Frauen und Rentnerinnen, Studierende, Familien mit Kindern, auffällig viele Männer. Trotz des ernsten Anlasses ist die Stimmung gelöst, fast herzlich. Über den Köpfen ragen Schilder und Transparente in die Höhe, manche selbst bemalt, andere von Initiativen und Vereinen. Zwischen den Reden spielt Musik, viele singen mit. Wenn von der Bühne Forderungen gerufen werden, antwortet die Menge auf dem Platz mit Applaus und Sprechchören.

Gleich zu Beginn ist auch die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes vor Ort und stellt sich hinter die Forderungen der Demonstration. Seit sie im März schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, ist sie zu einer der bekanntesten Stimmen gegen digitale und sexualisierte Gewalt geworden. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Das Motto des Abends lautet „Von Trauer – zu Wut – zu Widerstand“. Die Organisatorinnen zählen für dieses Jahr bundesweit bereits 125 Femizide und 126 versuchte Tötungen von Frauen, Stand Ende September. In Berlin seien mindestens drei Frauen getötet worden.

20 Jahre, in denen alle schwiegen

Am stillsten wird es auf dem Platz bei der Rede von Ayten Kyazim. Sie beginnt mit einem gewöhnlichen Morgen: Brote schmieren, Jacken zumachen, die Kinder zur Tür bringen, der Nachbarin Guten Morgen sagen. „Ein paar Stunden zuvor hatte mein Mann mich vergewaltigt.“ 20 Jahre habe sie so gelebt. Sie beschreibt, wie das Umfeld weggesehen habe: Die Nachbarn hätten den Fernseher lauter gestellt, die Familie reagierte mit „das geht uns nichts an“. Auch Schule, Ärzte und Staat hätten geschwiegen. Als sie und ihre Kinder endlich frei gewesen seien, habe die Polizei erklärt, ihnen seien die Hände gebunden. Man könne erst handeln, wenn etwas passiert sei. Ihr Sohn habe gefragt: „Bis einer von uns tot ist?“ Die Antwort sei „Ja“ gewesen.

Gemeinsam mit diesem Sohn, Battal Yali, hat Kyazim die Initiative kolibri gegründet. Ihre Petition zum Schutz von Kindern vor häuslicher Gewalt haben nach ihren Angaben mehr als 70.000 Menschen unterschrieben. Sie fordert mehr Plätze in Frauenhäusern und erinnert daran, dass der Rechtsanspruch auf Schutz aus dem Gewalthilfegesetz erst ab 2032 gilt: „Wir brauchen Schutz jetzt und nicht erst 2032.“ Ihre Rede endet mit dem Satz, den die Menge im Chor mitruft: „Schweigen gibt der Gewalt Macht!“

Sexarbeiterinnen warnen vor Verdrängung

Wütend äußern sich die Sexarbeiterinnen der Beratungsstelle Hydra. Wenige Stunden vor der Demo habe eine Expertenkommission der Bundesregierung neue Vorschläge zur Regulierung der Prostitution vorgelegt, sagen sie. Ein pauschales Verbot der Straßenprostitution in Kommunen würde nach ihrer Ansicht die verletzlichsten Kolleginnen kriminalisieren. Es führe „nicht zu weniger Sexarbeit oder Gewalt“, sondern nur dazu, dass beides weniger sichtbar sei. Ebenso gefährlich finden sie den Vorschlag, dass Freier die Registrierung der Sexarbeitenden überprüfen sollen. Das schaffe ein Machtgefälle, das Kunden zur Erpressung nutzen könnten. Statt mehr Strafrecht fordern die Rednerinnen Arbeitsrechte, Gesundheitsversorgung und soziale Absicherung.

Solidarität über Grenzen hinweg

Die iranische Aktivistin Roya lenkt den Blick ins Ausland. Sie spricht über eine Schülerin im Iran, die Mitte November von ihrem Vater getötet worden sei, und über Hinrichtungen von Frauen und Gesetze der Taliban in Afghanistan. Sie kritisiert aber auch die deutsche Asylpolitik. Sie nennt zwei Somalierinnen, die von Genitalverstümmelung betroffen seien und seit Monaten im Transitbereich des Frankfurter Flughafens festsitzen würden. Ihre Rede endet mit dem Ruf der iranischen Protestbewegung: „Jin, Jiyan, Azadî – Frau, Leben, Freiheit!“

Penelope Alva Frank von der Initiative Queermany spricht als autistische, lesbische trans Frau über Anfeindungen in einem Berliner Außenbezirk. Sie verlangt, dass das Gewalthilfegesetz ausdrücklich auch trans, inter und nichtbinäre Menschen schützt. Diese Forderung steht auch im Aufruf des Bündnisses, ebenso wie ein eigener Straftatbestand Femizid, spezialisierte Strafkammern und ein Sexualstrafrecht nach dem Prinzip „Nur Ja heißt Ja“.

Zwischen den Reden gibt es Musik, darunter eine feministische Version von „Bella Ciao“ und einen Auftritt der Rapperin Goldies. Fast Alle Teilnehmenden bleiben bis zum Schluss. Ayten Kyazim gibt ihnen eine Mahnung mit: „Die Gewalt hört nicht auf, nur weil eine Demonstration vorbei ist.“

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