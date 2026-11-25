Sozialminister René Wilke soll am Alten Markt reden. Gerichte untersagten Sendern Aussagen zum Treffen. Ein Journalist sieht Versäumnisse der Medien.

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Drei Jahre nach dem Treffen in der Villa Adlon – hier im Bild – ruft ein Bündnis für den 25. November 2026 zu einer Demonstration auf dem Alten Markt in Potsdam auf.

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Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Jugendverbänden und Initiativen hat für den heutigen Mittwoch zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Potsdam aufgerufen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr der Alte Markt. Laut Veranstaltern sind 700 Teilnehmende angemeldet.

Anlass ist das Treffen in der Villa Adlon vom November 2023, an dem auch Rechtsextremisten und AfD-Funktionäre teilnahmen. Öffentlich wurde es durch einen Correctiv-Bericht vom 10. Januar 2024. Wie Medien damals berichteten, kritisiert der Journalist Michael Clasen scharf. Sein Buch „Die Medienkrieger“ ist Anfang September 2026 erschienen. Ein Vorabdruck war in der Berliner Zeitung zu lesen.

René Wilke spricht am Alten Markt

Als Hauptredner ist Brandenburgs Sozialminister René Wilke (SPD) angekündigt. Hinter dem Aufruf stehen die Grüne Jugend und die Jusos in Brandenburg. Laut Radio Potsdam gehören auch die Omas gegen Rechts und die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg zu den Veranstaltern.

Im Aufruf heißt es, die Teilnehmer des Treffens hätten 2023 darüber gesprochen, Menschen zu vertreiben, die in Deutschland zu Hause sind. Die Organisatoren verweisen außerdem auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Sie zeige, dass rechtsextreme Haltungen stärker werden. Ihr Ziel sei ein solidarisches Potsdam.

Clasen kritisiert „Copy-und-Paste-Journalismus“

Ein Kritiker dieser Position ist Clasen, Chef vom Dienst der Gemeinschaftsredaktion von NOZ und Medienholding Nord. In seinem Buch rechnet er mit der Berichterstattung über den Correctiv-Text „Geheimplan gegen Deutschland“ ab. Weil im Netz das Tempo zähle, hätten viele Redaktionen kaum prüfen können, was an der Geschichte stimme. Er nennt das „Copy-und-Paste-Journalismus“.

Sein Fazit zieht er aus mehreren Prozessen: „Zumindest drängt sich nach den vielen Gerichtsverfahren der Eindruck auf, dass hier unsauber gearbeitet wurde.“ Nach seiner Darstellung haben viele Medien den Correctiv-Bericht falsch gedeutet.

NDR, ZDF und SWR unterlagen vor Gericht

Clasen beruft sich auf den Medienrechtler Carsten Brennecke, der nach eigenen Angaben zahlreiche Verfahren gewonnen hat. Demnach verbot das Oberlandesgericht Hamburg dem NDR die Behauptung der „Tagesschau“, beim Potsdamer Treffen hätten Teilnehmer geplant, deutsche Staatsbürger auszuweisen. Laut Clasen ergingen auch gegen ZDF, SWR und Campact Verbote.

Brennecke ist nach Clasens Angaben kein AfD-Mitglied, sondern ein Grüner. Auf X schrieb er: „In Potsdam wurde keine Regierungsübernahme der #AfD anvisiert.“ Im Buch wird er mit dem Satz zitiert: „Doch die Geschichte war wohl zu gut, um nicht wahr zu sein.“ Im Gespräch mit Clasen nannte er den Fall den größten Medienskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Martin Sellner bleibt für Clasen ein Problem

Freisprechen will Clasen die Runde nicht. Dass mit Martin Sellner ein rechtsextremer Aktivist auftrat, hält er für bedenklich. Sellner war in Österreich Sprecher der Identitären Bewegung und soll dabei mit rassistischen, völkischen und antisemitischen Positionen aufgefallen sein. Friedlich gegen Neonazis zu demonstrieren, sei Bürgerpflicht, schreibt Clasen.

Im Januar 2024 reagierte auch die damalige Bundesregierung empört. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zog im Bundestag eine Linie von Remigrationsfantasien zu den Rassengesetzen der Nazis.

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