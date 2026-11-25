73 Prozent der Nutzer fühlen sich verstanden. Doch 40 Prozent stießen auf falsche Infos. Männer berichten öfter von Suizidgedanken nach den Chats.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Mehr als ein Drittel der Befragten mit ärztlich festgestellter Depression hat schon mit einer künstlichen Intelligenz über seelische Sorgen gesprochen. Es sind 38 Prozent. Das geht aus dem Deutschland-Barometer Depression 2026 hervor, das am 24. November erschienen ist.

Für die Onlinestudie wurden vom 17. September bis 5. Oktober 2026 insgesamt 5323 Erwachsene zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Der Wert von 38 Prozent bezieht sich auf die 1386 Teilnehmer, die eine medizinische Depressionsdiagnose angaben. Die Stiftung hinter der Erhebung warnt: Für Diagnose und Therapie sollte niemand nur auf frei zugängliche Sprachmodelle setzen.

Vor der Selbsthilfegruppe: Wo KI in der Rangliste steht

87 Prozent der Befragten mit Diagnose haben mindestens eine Form der Selbsthilfe ausprobiert. Vorn liegen ein geregelter Tagesablauf, Wissen über die Krankheit, eine gesunde Lebensweise, Entspannung und Sport. KI-Gespräche folgen mit 38 Prozent. Selbsthilfegruppen kommen auf 23 Prozent.

Jeder Dritte will mit Selbsthilfe die Zeit bis zu einem Therapieplatz überbrücken. Eine nötige Behandlung ersetze das nicht, betont die Stiftung. Laut einer Auswertung der taz halten mehr als 90 Prozent der Nutzer klassische Methoden für hilfreich. Bei KI-Gesprächen sind es nur rund 64 bis 65 Prozent.

73 Prozent fühlen sich verstanden – 48 Prozent sorgen sich um Daten

Von den KI-Nutzern fühlten sich 73 Prozent verstanden, 62 Prozent gingen gestärkt aus dem Gespräch. Laut einem Bericht von RND und dpa setzten 41 Prozent Tipps wie Entspannungsübungen, Lichttherapie oder einen Notfallplan um.

Es gibt aber auch eine Kehrseite: 40 Prozent bekamen falsche Informationen, 48 Prozent haben Bedenken beim Datenschutz. 44 Prozent fanden es bedrückend, sich einem Computer anzuvertrauen.

Männer greifen öfter zur KI – 45 Prozent halten Therapie für verzichtbar

41 Prozent der Männer nutzen KI, bei den Frauen sind es 35 Prozent. Das zeigt die Infografik zum Barometer. Wie das Deutsche Ärzteblatt hervorhebt, glauben 45 Prozent der männlichen KI-Nutzer, sie bräuchten keine professionelle Behandlung. Bei den Frauen sind es 26 Prozent.

Männer berichteten auch doppelt so oft, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe: 16 gegenüber acht Prozent. Mehr Gedanken an Suizid oder Selbstverletzung nach den Chats nannten 35 Prozent der Männer und 17 Prozent der Frauen. Ob die KI das ausgelöst hat, lässt sich aus der Studie nicht ablesen. Sie stützt sich auf Selbstauskünfte und hat keine Vergleichsgruppe.

ChatGPT ist kein Therapie-Bot: Die Einschätzung der DGPPN

Die psychiatrische Fachgesellschaft DGPPN sieht in einem Positionspapier zu KI in Psychiatrie und Psychotherapie durchaus Chancen: KI ist gut erreichbar, anonym und niedrigschwellig. Gezielt therapeutisch entwickelte Chatbots zeigen kleine bis moderate Effekte. Auf Sprachmodelle wie ChatGPT lässt sich das aber nicht einfach übertragen.

Ein Fachbeitrag im Psychotherapie Forum nennt die Beziehung zum Bot einseitig. Nutzer können echte Nähe spüren, die Maschine ahmt Zuwendung nur sprachlich nach. Belege für KI bei Depression gibt es bisher vor allem für kurzfristige, selbst eingeschätzte Besserung. Daten zur Langzeitwirkung fehlen.

Und was bedeutet das für Sie?

Nutzen Sie KI höchstens als Ergänzung, nie für Diagnose oder Behandlung. Wenden Sie sich bei Verdacht auf eine Depression an Ihre Hausarztpraxis, eine Psychiatrie oder eine Psychotherapie.

Prüfen Sie Ratschläge eines Chatbots kritisch. Holen Sie sich sofort professionelle Hilfe, wenn nach einem Gespräch mit der KI Gedanken an Suizid auftauchen.