Depressionen bei Comedians? Die „Maria Bamford Story“ auf Netflix

Schon lange, bevor Männer wie Krömer und Sträter mit großem Aplomb ihre mentalen Probleme offenbarten, machte sie in den USA schon ein Bühnenprogramm draus. Die Kritik.

Depressionen, so sagen inzwischen Psychologen, sind inzwischen ja leider schick geworden, gerade bei den Jungen, sie glauben, sich damit aufzuwerten. Insta & Co. sind voll mit stolzen Diagnose-Darstellern, in Aufmerksamkeitsökonomien giert natürlich jeder nach der eigenen Verbesonderung. In allen Generationen zuvor war das Krankheitsbild noch mit sehr viel Scham behaftet, wurde im Stillen erlitten und kuriert, und schon gar nicht auf die Bühne getragen.

Als spräche man mit einem Hummer ohne Panzer

Das hat Maria Bamford aus Duluth, Minnesota, Jahrgang 1970, schon immer anders gemacht. Sie kennt sich selbst nicht ohne mentale Probleme, ihre Dämonen mussten also mit auf die Bühne. Denn da wollte sie auch unbedingt hin - und gar nicht erst so tun, als wäre sie nur eine lustige, coole Frau. Denn was, wenn beides nur zusammen zu haben ist oder sich sogar bedingt? Der Talkshow-Host Conan O' Brian formuliert es in der Doku so: „99 Prozent der Comedians werden dir sagen, dass sie unter Angststörungen leiden, und dann merkt man, dass es eine Masche ist. Maria ist anders, sie wird wirklich von Dingen gequält. Es ist, als spräche man mit einem Hummer, dessen Panzer entfernt wurde, der aber immer noch lebt und jedes Molekül im Raum erspürt.“

Im amerikanischen Comedian-Pool wird sie jedenfalls für diese radikale Ehrlichkeit sehr geschätzt. Und es war die Idee eines sehr lustigen Mannes, ihr mit einer Dokumentation ein Denkmal zu setzen: Judd Apatow, der Produzent von „Brautalarm“ und der Lena-Dunham-Serie „Girls“. Mehrere Jahre begleitete er sie dafür, ist dabei, während ein Lieferdienst ihre Medikamente vorbeibringt (Prozac, Fluoxetin) und nimmt auch die Kamera nicht weg, wenn ihre Hände zittern. Alles freilich mit ihrem Einverständnis. Oder, wie es Maria Bamford selbst sagen würde: „Weakness is the brand“, ihre Schwäche ist ihre Marke.

Zustimmung wird geprüft...

Beim Erzählen geht die Doku chronologisch vor, berichtet von Bramfords Kindheit in einem sehr musischen Elternhaus, aber auch von frühen Selbstbeobachtungen, mit ihr stimme etwas nicht. Die Mutter, selbst von Angststörungen gepeinigt und besessen von Weight Watchers und der Schönheitsdoktrin, dünn zu sein, mäkelt so lange an ihrer jüngeren Tochter herum, sie wäre nicht hübsch und adrett genug, bis diese zu ihren düsteren Gedanken noch eine Essstörung entwickelt.

Diesem Leben will sie, Maria, ein Ende setzen und schreibt schon mal einen Nachruf auf sich selbst – als Kind! Aber so fürchterlich das alles klingen mag, es ist auch der Moment, da Bramford entdeckt, dass nur eine ihrer Begabungen ihr helfen würde, das alles erträglicher zu machen – der Humor. Sie bindet die Todesmeldung auf sich selbst mit der ihr eigenen Schrägheit ab: „Sie schnüffelte zu viel vom Aroma der Schulküche, was gesundheitsschädigend ist.“

Maria Bramford (l.) und ihre ältere Schwester Sarah Seidelmann. © Netflix

Während ihres Studiums in Minneapolis ist ein Comedy-Talentwettbewerb die Initialzündung für sie: Sie beginnt regelmäßig aufzutreten. Aber da sind nicht nur ihre Diagnosen, sondern auch die Tatsache, dass die Comedyszene auch in den USA vor knapp 30 Jahren eine reine Männerdomäne und deshalb gnadenlos ist. Und leider geht es nun mal darum, wer überhaupt als Künstler wahrgenommen wird, bevor seine Geschichte in eine gesellschaftlich verständliche Erzählung passt: Ein Mann, der heute (!) über seine Depression spricht, gilt als mutig. Aber eine Frau 1989, die ihre psychische Zerrissenheit in eine eigenwillige, bisweilen groteske Bühnenkunst verwandelte, wurde lediglich als schrill, seltsam oder schlicht schwierig abgetan.

Vielleicht ist Bamford deshalb so lange unter dem Radar geblieben ist, ganz sicher sogar. Sie ist nicht einfach eine Frau, die Witze über ihre Krankheit macht. Sie ist eine Künstlerin mit einer ganz eigenen Sprache, mit absurden Stimmen, schrägen Figuren und einer Komik, die klingt, als hätte sich ihr Gehirn kurz selbstständig gemacht. Ihr Markenkern: Sie macht das Unsichtbare hörbar, die inneren Gespräche, die Ängste, die Scham, die absurden Versuche, in einer Welt zu funktionieren, die von einem erwartet, dass man sich gefälligst normal verhält.

Natürlich ist die Dokumentation nicht frei von den üblichen Huldigungsritualen, welche vielleicht vertuschen sollen, dass mentale Gesundheit viele Jahrhunderte falsch gelesen wurde. Aber die Comedy-Szene und die gesamte Menschheit haben zum Glück dazugelernt: Auch Krankheiten des Geistes dürfen wir mit einer eben solchen Empathie betrachten wie Krebs. Und Menschen dürfen auch unrepariert auf eine Bühne.

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