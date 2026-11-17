Ein Lastwagen rangiert in den Schlüterhof, irgendwo surrt ein Akkuschrauber, ein Händler hängt Lichterketten über seinen Tresen. Mittendrin steht Thilo-Harry Wollenschlaeger und zeigt auf einen Gabelstapler. „Sogar in der passenden Farbe“, sagt er. An diesem Mittwoch eröffnet sein Wintermarkt am Humboldt-Forum. Seit 14 Tagen wird aufgebaut, heute geht es um die letzten Feinheiten: Ein paar Schilder kommen noch aus der Druckerei, am Abend wird die Probebeleuchtung eingeschaltet.



Dass der Markt überhaupt stattfindet, war vor einem Jahr nicht selbstverständlich. In der Nacht zum 14. Oktober 2025 brannten auf dem Gelände der Schaustellerfamilie in Paaren im Glien (Havelland) mehrere Lastwagen, beladen mit Buden und Dekoration für den Wintermarkt. Zwei Wochen später standen im Materiallager in Leegebruch (Oberhavel) vier weitere Lastwagen in Flammen. Die Polizei stellte Brandstiftung fest. Allein den ersten Schaden schätzte die Familie damals auf eine halbe Million Euro. Sie setzte 20.000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter aus.

Die Ermittlungen laufen weiter

Ein Jahr später ist der Fall nicht aufgeklärt. „Die Polizei ermittelt immer noch. Es gibt immer ein paar Richtungen, in die sie gehen“, sagt Wollenschlaeger. Insgesamt habe es sogar vier Brände gegeben, „das hat uns natürlich schon auf Trab gehalten“. Mehr will er dazu nicht sagen. Wie groß der Schaden war, wird erst klar, wenn Wollenschlaeger erklärt, wie seine Buden transportiert werden. Insgesamt seien elf Sattelschlepper verbrannt, voll beladen mit Buden, Stehtischen und Technik. Eine Bude stehe dabei nicht fertig auf einem Anhänger. Die Teile werden nach einem Verladeplan verteilt: linke Wände, rechte Wände, Bodenteile, alles so eng gepackt, dass kein Platz bleibt. „Wir konnten im letzten Jahr nicht eine Bude aufbauen, weil alle Giebelstangen verbrannt waren“, sagt er.

Auf einem der Trailer stand außerdem eine Zeltheizung für rund 20.000 Euro. Die Versicherung habe den Großteil übernommen. „Man kann bei so etwas nicht alles versichern. Wir sind natürlich auch auf ein bisschen was hängen geblieben.“



Damals hatte er gerätselt, ob ein Konkurrent oder ein verärgerter ehemaliger Mitarbeiter dahinterstecken könnte. Heute spricht er lieber über den Markt. „Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir müssen weiterarbeiten, da hilft alles nichts.“

Blau-Grün statt Rot-Gold

Was er der Berliner Zeitung im vergangenen Jahr über den Schlossplatz sagte, dass man dort „nicht einfach ein paar olle Buden hinstellen“ könne, gilt auch in diesem Jahr. Der Markt ist in Blau-Grün gehalten, dazu kommt Silbergrau. Die Farben setzen sich in den Girlanden über den Gängen fort. „Normalerweise ist Weihnachten ja immer klassisch rot-gold. Wir sind da mal einen ganz anderen Weg gegangen“, sagt Wollenschlaeger. Nur ein Bereich ist rot, dort, wo früher der Apothekerflügel des Schlosses stand. Das Lichtkonzept stammt vom Lichtdesigner Andreas Boehlke . Abends werden die Bäume angestrahlt, die rekonstruierte Barockfassade wird beleuchtet, und gegenüber liegt der Dom.

Am meisten stolz ist Wollenschlaeger auf etwas, das man kaum zuerst bemerkt. Kabel und Schläuche laufen in diesem Jahr über eine Konstruktion oberhalb der Gänge. „Wir sind im gesamten Veranstaltungsbereich absolut barrierefrei. Das heißt auch keine Kabel-Defender und keine lästigen Schläuche und Gummimatten“, sagt er. Wer mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen über Weihnachtsmärkte geht, weiß, was das bedeutet. „Da haben wir wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt, ein Alleinstellungsmerkmal.“

Glühwein für rund fünf Euro

Auch bei den Händlern will er keinen Rummel. Im Schlüterhof gibt es nur wenig Gastronomie, dafür Kunsthandwerk: Silberschmuck, Seidentücher, Alpakadecken, Keramik, Lederwaren. Glühwein wird nicht an jeder Bude ausgeschenkt, sondern an wenigen größeren Ständen. Ein Becher kostet im Schnitt fünf Euro, manche Händler nehmen vier, andere sechs. Ausgeschenkt werde Glühwein vom Winzer, „dass hier nicht irgendeine Plörre ausgeschenkt wird, das kontrollieren wir auch“.

Beim Essen reicht das Angebot von Afghanistan über Pakistan und Korea bis nach China. Es gibt Langos, Palatschinken, Flammlachs und Glögg, an einem Stand Raclette. „Die klassische Bratwurst darf natürlich auch nicht fehlen“, sagt Wollenschlaeger, als er an einem Bratwurststand vorbeikommt. Neu sind unter anderem Omas Küche, eine Champagnerbar und eine Hütte namens Paulas Alm, die der Freund seiner Tochter gebaut hat. An sechs offenen Feuerstellen können sich Besucher wärmen. Für Kinder dreht sich ein 100 Jahre altes Pferdekarussell.

Gute Händler zu gewinnen, sei schwierig geworden, sagt Wollenschlaeger. „Wenn man heute einen neuen Markt veranstaltet, sagen die guten Händler: Wir sind in Dresden auf dem Striezelmarkt oder in Hamburg.“ Dazu komme die Personalnot. Im vierten Jahr am Schlossplatz merke er aber, dass die Händler zu ihm kommen. „Essen und Trinken gehört dazu. Aber die Mischung macht es am Ende.“

Thilo-Harry Wollenschlaeger beim Endspurt für seinen Wintermarkt am Schlossplatz vor dem Humboldt Forum. © Johannes Schirrmeister/Berliner Zeitung

Ente, Grünkohl und die SPD-Prominenz

Neu ist auch ein beheiztes Restaurantzelt. Dort spielt Musik im Stil von Frank Sinatra, Firmen können Weihnachtsfeiern ausrichten. Das Weihnachtsmenü mit Ente, Grünkohl, Klößen und einem Getränk kostet 37,90 Euro. „Das wird ein Renner“, sagt Wollenschlaeger. Einige Tage seien schon ausgebucht. Auch der Seeheimer Kreis der SPD habe reserviert, Vizekanzler Lars Klingbeil werde erwartet.

Zum Angebot gehören außerdem eine Ladestation für Handys und Powerbanks und WLAN an einzelnen Ständen. Gegessen wird von Mehrweggeschirr, im Restaurant von Porzellan, getrunken aus Gläsern statt aus Pappbechern. Das mache er freiwillig, sagt Wollenschlaeger: „Wir sind da Vorreiter und haben das schon seit Jahrzehnten so gemacht.“ Reinigungskräfte sollen den ganzen Tag über unterwegs sein. Keine Kippen auf dem Boden, verspricht er.

Der Bayern München unter den Weihnachtsmärkten

Am Montag haben TÜV, Polizei und Feuerwehr den Markt abgenommen. An den Zugängen stehen Poller, ein Sicherheitsdienst ist vor Ort, Schilder weisen auf das Messerverbot hin. Die Hausordnung verbietet unter anderem Laserpointer, Schlagwerkzeuge und Fahrräder. „Wenn Sie hierherkommen, wollen Sie mit Ihrer Familie sicher sein, und dafür sorgen wir“, sagt Wollenschlaeger. Das geschehe in Absprache mit Polizei, Feuerwehr und dem Humboldt Forum.

Von der Politik wünscht er sich weniger Bürokratie. Was ihn stört, seien „viele Kleinigkeiten“. Jede Behörde habe ihr eigenes Fachgebiet: Die Berufsgenossenschaft wolle morgens Schulungen, Sicherheitsschuhe, Helm und Warnweste sehen, das Gesundheitsamt frage nach Kühlkette und Protokollen, dann komme der Nächste. „Jeder hat natürlich seine Daseinsberechtigung“, sagt Wollenschlaeger. Aber in einem kleinen Betrieb wie seinem gebe es niemanden, der nur „für die linke rote Steckdose zuständig ist“. Bei ihm laufe alles zusammen. Manchmal widersprächen sich die Vorgaben auch: Die Polizei wolle Poller, die Feuerwehr sage, so gehe das mit den Pollern nicht. „Wir können ja gar nicht rein- und rausfahren. Das muss nochmal geändert werden.“

„Die Gesellschaft ist auf Work-Life-Balance aus“

Dazu kommt die Personalnot. „Wir machen hier Klimmzüge“, sagt er. Die Gesellschaft sei auf Work-Life-Balance und die Vier-Tage-Woche aus, kaum jemand wolle noch draußen arbeiten. Die Politik müsse erkennen, „dass sie Menschen, die bereit sind, sieben Tage die Woche alles zu geben, den Weg ebnen muss und nicht jeden Tag neue Vorschriften erfinden“.



Am Mittwoch um 17 Uhr wird die Beleuchtung feierlich eingeschaltet, gemeinsam mit dem Vorstand des Humboldt Forums. Der Markt ist bis zum 3. Januar täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, außer am 22. November und an Heiligabend. Der Eintritt ist frei.

„Abends herkommen, angucken“, rät Wollenschlaeger. Dann sehe man erst, wofür sich die 14 Tage Aufbau gelohnt haben. Zum Abschied sagt er mit einem Augenzwinkern: „Wir sind angetreten, um nicht irgendein Weihnachtsmarkt zu sein. Langfristig wollen wir der Bayern München der Weihnachtsmärkte werden.“

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