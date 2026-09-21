Der Club 27 wächst weiter: Welche Stars im selben Alter wie Presley Gerber starben

Am Sonntag verstarb der Sohn des Models Cindy Crawford. Damit gehört er zu einem traurigen Kreis von Stars, die ebenfalls zu früh von uns gingen – dem „Club 27“.

27 Jahre – für die meisten ist das ein Alter, in dem das Leben gerade erst an Fahrt aufnimmt. Man steht mitten im Berufsleben, gründet vielleicht schon eine Familie, zieht in die erste eigene Wohnung oder wagt noch einmal einen Neuanfang. Für Presley Gerber dagegen endete das Leben in diesem Alter abrupt.



Wie ein Sprecher seiner Familie bestätigte, verstarb der Sohn von US-Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber am Sonntag im Alter von 27 Jahren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war er zum Todeszeitpunkt in einer Therapieeinrichtung; die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

„Club 27“ – ein trauriger Kreis berühmter Namen

Gerber ist damit nicht der erste Prominente, dessen Leben in genau diesem Alter endet. Schon seit Jahrzehnten fällt auf, dass viele bekannte Künstlerinnen und Künstler ausgerechnet mit 27 Jahren sterben. Aus dieser Häufung entstand ein Begriff, der längst Teil der Popkultur geworden ist – der sogenannte „Club 27“.

Zu den bekanntesten Mitgliedern dieses inoffiziellen Clubs gehören einige der prägendsten Musikerinnen und Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts. Jimi Hendrix etwa starb 1970 in London. Als Gitarrist hatte er die Rockmusik entscheidend mitgeprägt und war mit gerade einmal 27 Jahren bereits ein Weltstar.



Nur wenige Monate später starb auch die Sängerin Janis Joplin im selben Alter an einer Überdosis Heroin.

Jimi Hendrix starb 1970 in London und war bereits mit gerade einmal 27 Jahren ein Weltstar. © Philippe Gras/Imago

Doch damit nicht genug. Auch Jim Morrison, Sänger der Rockband The Doors, wurde nur 27 Jahre alt. Er starb 1971 in Paris. Über zwei Jahrzehnte später folgte dann Kurt Cobain: Der Nirvana-Sänger und Gitarrist wurde 1994 tot in seinem Haus in Seattle gefunden. Mit ihm verlor die Grunge-Bewegung einen ihrer bekanntesten Vertreter.



Besonders präsent ist bis heute der Tod von Amy Winehouse. Die britische Sängerin, die mit Liedern wie „Rehab“ und „Back to Black“ weltbekannt wurde, starb 2011 ebenfalls mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Ihr Tod machte den Begriff „Club 27“ auch einer jüngeren Generation bekannt.

Gemeinsam ist den meisten dieser Namen vor allem eines: Sie hinterließen trotz ihres kurzen Lebens ein Werk, das weit über ihr Todesalter hinaus Bestand hat. Presley Gerber steht nun ebenfalls in dieser Reihe – auch wenn er nicht als Musiker bekannt wurde. Gerber arbeitete für Celine und die Vogue und stand als Model für Calvin Klein und Dolce & Gabbana vor der Kamera.

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