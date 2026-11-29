Unser Kolumnist soll einen besseren Telefonanschluss bekommen. Deshalb ruft ihn ständig Tim an. Der ist leider nur künstlich intelligent, ansonsten ziemlich dumm.

Unser Endgegner heißt Tim, er arbeitet für einen ganz, ganz großen Telefonanbieter, ist aber kein Mensch. Tim ist ein „KI-Assistent“, wie er sich selbst nennt. Tim ruft ständig an und will ständig neue Termine vereinbaren, damit wir Glasfaser bekommen. Das klingt gut. Da sage noch mal jemand, Deutschland sei eine Servicewüste. Aber leider ist Tim nur künstlich intelligent, ansonsten ziemlich dumm.



Die ganze Sache begann vor Jahren mit einer Anfrage des Anbieters. Damals gab es Tim noch nicht, wir bekamen ganz klassisch einen Brief mit der Frage, ob wir Glasfaser wollen, wenn die neue Technik auch den Friedrichshain erreicht hat. Wir haben damals ja gesagt.

Es sind nur vier Schritte. Erstens: Das Kabel wird vorm Haus unterm Gehweg verlegt. Zweitens: Von dort wird das Kabel in den Keller gezogen. Drittens: Dann wird es in den Treppenhäusern des Vorderhauses und des Seitenflügels in die einzelnen Etagen verlängert. Viertens: Auf den Etagen geht es in die einzelnen Wohnungen.

Extra freigenommen

Dann kam die Mitteilung: Das Kabel liegt. Wollen Sie einen Termin? Wir haben wieder ja gesagt, wir haben extra freigenommen und die üblichen Stunden auf die Handwerker gewartet. Es kamen zwei Männer, die mit zwei Blicken in unserem Treppenhaus feststellten, dass die Kabel noch nicht vom Keller in die einzelnen Etagen verlegt wurden. Schritt drei fehlt, sie aber sind nur für Schritt vier zuständig.

Sie notierten alles und wollten Bescheid sagen in der Firma. Dann zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Mehr ist seither nicht passiert. Außer, dass es nun den nimmermüden Tim gibt, der ständig anruft. Tim versteht leider nicht, dass erst Schritt drei erledigt werden muss, er ist nun mal auf Schritt vier programmiert.

Tim, der übrigens fast so heißt wie der Vorstandsvorsitzende der Firma, ist sehr freundlich, aber leider beratungsresistent. In unserer Verzweiflung bitten wir Tim, dass wir mit echten Menschen sprechen wollen. Das klappt zwar, hat aber auch nicht geholfen. Stattdessen kommen weiter Mails: „Guten Tag, die Zeit läuft: Wir möchten einen Termin zur Planung Ihres Highspeed-Glasfaser-Anschlusses abstimmen…“ Oder Tim ruft an.

Seit einiger Zeit gehen wir nicht mehr ran. Hilft auch nicht. Also haben wir doch einen Termin gemacht. Uns besucht ja nicht KI-Tim, es kommen echte Menschen. Und wenn die wieder unverrichteter Dinge abziehen müssen, wird das teuer für die Firma und sie begreift, dass vor Schritt vier erst Schritt drei fällig ist. Vielleicht kommen wir so raus aus der kafkaesken Tim-Dauerschleife.

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