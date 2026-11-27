Jetzt beginnt der Streit um die Rente erst richtig. Doch die Koalitionäre peitschen dann ein totes Pferd. Auf die „Rente mit 63“ kommt es nun auch nicht mehr an.

Seltene Spezies: Diese Dachdecker will die SPD besonders schützen, falls sie bereits 45 Beitragsjahre für die Rente nachweisen können.

Ein gutes halbes Jahr hat es nun gedauert, bis das Bundesarbeitsministerium einen allerersten Entwurf für einen Entwurf für eine Rentenreform erarbeitet hat. Im Juni legte die Rentenkommission ihre Vorschläge vor, wie man die wacklige Rente wieder etwas stabilisieren könnte. Früh war bereits klar, dass die 33 Vorschläge der Experten für Ärger in der Koalition sorgen würden. Dabei waren selbst diese Vorschläge bereits weitgehend entschärft worden, denn in der Kommission saßen auch drei Bundestagsabgeordnete von CDU, CSU und SPD. Jetzt rückt der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) endlich mit einem ersten Arbeitspapier heraus.



Der Streit zwischen den Koalitionären kann jetzt so richtig beginnen. Aber bereits heute ist klar, dass es nur zu einer Alibi-Reform reichen wird. Bereits im Sommer mäkelten die Koalitionäre an den Vorschlägen herum. CSU-Chef Markus Söder wollte Minijobs in bayerischen Biergärten und Hotels nicht mit Rentenbeiträgen belastet sehen. Alle möglichen Ministerpräsidenten aus CDU und SPD wollten die „Rente mit 63“ nicht abschaffen. Doch die Abschaffung der „Rente mit 63“ war der Vorschlag mit dem finanziell größten Gewicht – zehn Milliarden Euro pro Jahr. Aber die deutsche Politik wird für Rentner gemacht. Und so wird es eben mal wieder etwas teurer.

So oder so: Das „Pillepalle“ wird verdammt teuer

Tatsächlich ist mit das größte Problem unserer Gesellschaft die Überalterung. Zu viele gehen zu früh in Rente, zu wenige Erwerbstätige können diese Zeche bezahlen. Wegen dieses Boomer-Effekts wäre ein späterer Renteneintritt dringend notwendig. Daher wäre die Abschaffung der „Rente mit 63“ so wichtig, eine spätere Frührente und eine drastische Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Letztere soll laut Kommission allenfalls in homöopathischen Dosen verabreicht werden. Rentenexperte Bernd Raffelhüschen bezeichnete daher bereits im Juni den Kommissionsvorschlag als „Pillepalle“.

Egal, was Union und SPD letztlich beschließen werden: Es wird verdammt teuer. Die Beiträge zur Rentenversicherung werden in den nächsten Jahren dramatisch steigen mit allen unschönen Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Zuschüsse für die Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt blähen sich noch weiter auf – sie nehmen jetzt schon ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts ein. Und der Arbeitsmarkt dünnt sich weiter aus: Bereits jetzt fehlen jedes Jahr unterm Strich 500.000 Beschäftigte, die die Rentenabgänge ausgleichen könnten. Dabei erreicht die Renteneintrittswelle der Boomer erst 2031 ihren Scheitelpunkt.

Merkel, Scholz, Merz verschlimmbessern die Rente nur

Das Demografie-Problem ist hinlänglich bekannt. Schon in den 1980ern wurden entsprechende Lösungsvorschläge in der Wissenschaft debattiert. Doch die Politiker von Union und SPD sahen in den Rentnern und denen, die kurz vor der Rente standen, stets die wichtigste Wählerschaft. Allenfalls halbherzig ging man daher das Problem an – die teure Riester-Rente oder der Nachhaltigkeitsfaktor unter Gerhard Schröder. Den Nachhaltigkeitsfaktor hat man dann vor acht Jahren außer Kraft gesetzt.

Über die Jahrzehnte haben Angela Merkel und Olaf Scholz alles nur noch verschlimmbessert. Und um ihrer seniorigen Wählerschaft nicht wehzutun, bürdet auch die Koalition von Friedrich Merz den Generationen X, Y und Z eine gigantische finanzielle Last aus hohen Schulden, Beiträgen und Steuern auf.

Nun werden sie weiter streiten. Um die verbliebenen Reste der Rentenreform. Abermals peitscht diese Koalition am Ende eines Reformprozesses nur wieder einmal ein totes Pferd.

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