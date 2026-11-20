Der Gipfel von Shenzhen offenbart Russlands Grenzen und zeigt, warum Indien, die Türkei und die Golfstaaten neue Mitsprache fordern.

Ein Gast der beiden Weltmächte: Putins Russland ist zwar militärisch stark, doch wirtschaftlich und technologisch abgeschlagen.

Der Gipfel von Shenzhen war historisch und inhaltlich erstaunlich leer. Erstmals saßen die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands allein in diesem Dreierformat zusammen. Die Abschlusserklärung enthielt vier Punkte: UN-Reform, mehr Angebot an raffinierten Erdölprodukten, staatliche Immunität gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof und einen Dialog über nukleare Risiken. Kein konkreter Fahrplan für einen Nachfolger des New-Start-Vertrags, keine Abrüstungsziele, keine Lösung für die Ukraine oder den Iran. Beide Konflikte fehlten in der Erklärung. Der Satz, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden, ist vernünftig – aber kein Durchbruch.

Damit wurde aus einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen ein Fototermin mit geopolitischer Kulisse, kein neues Jalta. Dieser Gipfel war der erste seiner Art und auch der letzte, jedenfalls als Versuch eines dauerhaften Formats der großen Drei. Die Vorstellung, Washington, Peking und Moskau könnten die Welt unter sich aufteilen, passt nicht mehr zur Wirklichkeit einer zunehmend multipolaren Welt. Darüber hinaus spielt Moskau nicht auf Augenhöhe mit China und den USA.

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Russland: militärische Weltmacht, wirtschaftlicher Zwerg

Russland bleibt zunächst ein wichtiger geopolitischer Akteur, allerdings vor allem dort, wo Macht zerstören oder durch Vetos blockieren kann. Moskau verfügt über das größte Atomwaffenarsenal: Die Federation of American Scientists schätzt den Gesamtbestand 2026 auf rund 5420 Sprengköpfe, gegenüber 5042 in den USA und etwa 620 in China. Bei den Militärausgaben lag Russland 2025 mit 190 Milliarden Dollar weltweit auf Rang drei, hinter den USA (954 Milliarden) und China (336 Milliarden). Das entsprach allerdings 7,5 Prozent des russischen BIP, ein gewaltiger Kraftakt für eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft. In den USA sind es 3,1 Prozent und in China 1,7 Prozent des BIP.

Als größtes Land der Erde mit umfassenden Rohstoffvorkommen hat Russland dennoch strategische Trümpfe in der Hand. Obwohl der sogenannte Mittlere Korridor als Handelsweg zwischen China und Europa an Bedeutung gewinnt, bleibt der Nördliche Korridor durch Russland billiger und schneller. Die arktische Seeroute hat ebenfalls Potenzial. Und dann bleibt ja noch das Veto-Recht im Sicherheitsrat.

Ökonomisch spielt Russland dennoch in einer anderen Liga. Nach IMF-Daten für 2025 lag sein nominales BIP bei rund 2,57 Billionen Dollar. Die USA kamen auf 30,86 Billionen, China auf 19,63 Billionen. Selbst Indien lag mit 3,91 Billionen bereits deutlich vor Russland. Die US-Wirtschaft ist damit etwa zwölfmal, die chinesische mehr als siebenmal so groß. Zudem verliert Russland international zunehmend Partner und Absatzmärkte, etwa in Syrien, Venezuela und auch in Zentralasien.

Bei Chips, KI und Innovation weit abgeschlagen

Besonders deutlich wird der Unterschied bei den Zukunftstechnologien. Russland besitzt keine Halbleiterindustrie, die mit den führenden Produktions- und Designökosystemen der USA und Asiens konkurrieren kann. Seine Rüstungsindustrie bleibt auf importierte Elektronik angewiesen. Eine aktuelle Analyse des Thinktanks CEPA zeigt: China ist zwar zum wichtigsten Ersatzlieferanten geworden, konnte bei Elektronik aber nur einen Bruchteil der durch Sanktionen entstandenen Importlücke schließen. Im Global Innovation Index 2025 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) liegt Russland auf Rang 60 hinter Mauritius und den Philippinen – die USA auf Rang drei, China auf Rang zehn.

Auch die KI-Welt ist kein Dreikampf. Der Stanford AI Index 2026 zählt für 2025 50 bemerkenswerte KI-Modelle aus den USA und 30 aus China. China führt bei Publikationen, Zitierungen und Patenten; die USA bei der Entwicklung besonders leistungsfähiger Spitzenmodelle. Russland ist in diesem Wettbewerb kein dritter Pol.

Ähnlich ernüchternd der Blick auf die Hochschulen: Im THE-Ranking 2027 steht das MIT auf Platz zwei, die Tsinghua-Universität auf Platz elf. Russlands bestplatzierte Hochschule, das Moskauer Institut für Physik und Technologie, rangiert nur in der Gruppe 401 bis 450.

Auch Russlands Soft Power ist begrenzt. Im Global Soft Power Index 2026 stehen die USA auf Platz eins, China auf zwei und Russland auf 14. Die Werke Tolstois und Tschaikowskis haben ihren Reiz, können aber nicht mit der Beliebtheit von Tiktok und GTA VI oder BYD und Tesla mithalten. Moskaus internationale Sichtbarkeit beruht dabei erheblich auf militärischer Präsenz und imperialer Außenpolitik, nicht auf der Anziehungskraft eines globalen Technologie-, Kultur- und Hochschulökosystems.

Indien, Türkei und die arabische Welt fordern Mitsprache

Und genau hier beginnt die neue Multipolarität. Indien ist wirtschaftlich längst an Russland vorbeigezogen. Auch militärisch und politisch wird Neu-Delhi immer mächtiger. Die Türkei verbindet Nato-Mitgliedschaft, regionale Militärmacht und diplomatische Beweglichkeit. Die arabischen Golfstaaten bringen Energie, Kapital, Investitionsfonds und Vermittlungsmacht ein: Saudi-Arabien gehörte 2025 zu den acht größten Militärmächten der Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen im Soft-Power-Ranking auf Platz zehn und punkten mit Sportevents, Museen und Tourismus.

Diese Staaten wollen nicht länger nur Kulisse sein, wenn Großmächte über ihre Regionen sprechen. Brics, Apec, regionale Bündnisse und flexible Partnerschaften schaffen zusätzliche Bühnen, ohne dass daraus ein geschlossener Gegenblock würde. Genau das ist die auch von China und Indien geförderte Multipolarität: nicht ein neues Triumvirat, sondern vielfältige Akteure in vielfältigen Vernetzungen.

Shenzhen hat deshalb weniger eine neue Weltordnung begründet als eine alte Illusion sichtbar gemacht. Russland kann mit seiner militärischen und geografischen Größe nicht ignoriert werden. Aber es ist kein gleichrangiger Partner der USA und Chinas in Wirtschaft, Technologie und Zukunftsmärkten. Und die Welt ist längst zu vielfältig geworden, um sich von drei Hauptstädten regieren zu lassen.

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