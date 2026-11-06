Ohne Selenskyj: Was Oleschky über die kommenden Gespräche in Abu Dhabi verrät

Melania Trump und Papst Leo XIV. ermöglichten eine Waffenruhe in der Ukraine: Was der Deal ohne Selenskyj für einen Friedensdeal bedeutet.

Ende Oktober geschah im ukrainischen Oleschky etwas Bemerkenswertes. Russische und ukrainische Streitkräfte stellten in einem umkämpften Gebiet ihre Kampfhandlungen ein. Die Stadt am linken Dnipro-Ufer in der Region Cherson ist seit 2022 besetzt. Ziel war kein politischer Kompromiss, sondern eine humanitäre Operation: Lebensmittel und Medikamente sollten hineingelangen, Zivilisten hinaus.



Die Feuerpause begann am vergangenen Dienstag um 3 Uhr Kiewer Zeit und endete am Sonntagabend. Zum Schutz der Hilfskonvois wurde sie auf Teile der Region Cherson ausgeweitet.



Der Hintergrund war eine akute Notlage. Nach ukrainischen Recherchen gab es seit Ende Mai keine regelmäßigen Lebensmittellieferungen mehr. Etwa 2000 verbliebene Menschen litten unter Hunger und Medikamentenmangel. Mitte September hatte der Allukrainische Rat der Kirchen beim Vatikan um Hilfe gebeten.

Diplomatischer Impuls vom Vatikan und aus dem Weißen Haus

Mitte Oktober telefonierte Papst Leo XIV. mit Wladimir Putin und forderte laut Vatikan eine Feuerpause für Hilfslieferungen und die sichere Evakuierung. Drei Tage später sprach er laut ukrainischen Medien auch mit Wolodymyr Selenskyj.



Daraufhin erklärte das Weiße Haus, die First Lady Melania Trump habe die Waffenruhe vermittelt. Sie habe bei einem Gespräch während der UN-Generalversammlung im September von Oleschky erfahren und einen Kommunikationskanal genutzt, der zuvor bei sechs Familienzusammenführungen von insgesamt 34 ukrainischen Kindern geholfen hatte.



Ende Oktober erreichte ein Hilfskonvoi die Stadt. Für die Evakuierung standen 25 Busse und neun Krankenwagen bereit. Rund 750 bis knapp 800 Menschen konnten ausreisen.



Wer in die Ukraine wollte, musste über die russisch kontrollierte Krim und Anapa, dann per Flugzeug nach Homel in Belarus und von dort weiter in ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Andere gingen nach Russland. Wer blieb, sollte Hilfsgüter erhalten. Der Putin-Vertraute Dmitrijew und Melania Trump lobten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass beide Seiten ihre Verpflichtungen eingehalten hatten.

Zustimmung wird geprüft...

Ein Waffenstillstand ohne Selenskyj?

Selenskyj war offenbar nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Manche Stimmen wie seine ehemalige Pressesprecherin Julija Mendel sehen seine Rolle bei Friedensgesprächen kritisch. Selenskyj habe mehrfach Angebote zu Verhandlungen erhalten und sie dennoch ausgeschlagen, so Mendel. Sie spitzt es noch weiter zu: Selenskyj verliere seine politische Macht, alle Geldströme und Zugänge bei einem Friedensabkommen, denn er müsse sich dann wieder freien Wahlen stellen.



Die Vereinbarung in Oleschky kam dennoch nicht an der ukrainischen Staatsführung vorbei: Über seine Vertrauten Dmytro Lubinets und David Arakhamia war Selenskyj über die Gespräche informiert. Zudem stand er mit dem Papst in Kontakt und dankte Melania Trump persönlich.

Was folgt daraus für das ganze Land? Oleschky zeigt, dass eine zeitlich und räumlich begrenzte Feuerpause auch nach Jahren des Krieges umsetzbar ist. Beide Seiten akzeptierten einen konkreten Zweck, klärten Zuständigkeiten, räumten Minen und warnten ihre Truppen vor der Waffenruhe. Kiew sieht darin einen Test, politische Zusagen an der Front durchzusetzen.



Ein landesweiter Waffenstillstand wäre ungleich schwieriger. Er müsste an einer langen Front überwacht werden und Fragen zu Truppenbewegungen, Drohnen, Artillerie und Sicherheitsgarantien lösen. Zudem blieb das Misstrauen. Kiew warf Russland vor, die Pause für Truppenrotation, Befestigungen und Logistik genutzt zu haben. Moskau vermutete, auch die Ukraine habe sich neu gruppiert.



Vor allem aber ist Oleschky eine drastische Warnung für Brüssel, Berlin und Kiew. Es ist die Blaupause für die kommenden Gespräche in Abu Dhabi: USA, Russland und die Vermittler – ohne Europa und die Ukraine.

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