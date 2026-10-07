Wenn Berlin plötzlich in bunten Farben leuchtet, beginnt das Festival of Lights. Von Freitag an bis zum 18. Oktober werden täglich von 19 bis 23 Uhr bekannte Gebäude mit spektakulären Lichtinstallationen und Projektionen zum Strahlen gebracht. Neben den kostenlosen Highlights gibt es auch besondere Events wie Konzerte, für die Tickets erhältlich sind.



Der 56-jährige Jan Hübel ist in diesem Jahr als Künstler beim Festival of Lights dabei. Er studierte Visuelle Kommunikation und Mediendesign und arbeitete anschließend als digitaler Bildbearbeiter für verschiedene Agenturen. Später war er an mehreren Filmproduktionen beteiligt und arbeitete als VFX Supervisor im Bereich der visuellen Effekte.



Derzeit gründet Hübel gemeinsam mit einer Kollegin eine eigene Produktionsfirma, die sich künftig vor allem auf Dokumentarfilme konzentrieren soll.



Mit Festival-of-Lights-Geschäftsführerin Birgit Zander verbindet Hübel seit etwa 15 Jahren eine enge Freundschaft. Über diesen persönlichen Kontakt entwickelte sich auch seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Festival, die bislang für ihn vor allem als Videoproduzent hinter den Kulissen stattfand.

In diesem Jahr steht er erstmals selbst als Künstler im Mittelpunkt und präsentiert eine eigene Projektion. Die Möglichkeit dazu ergab sich aus einem spontanen Gespräch mit Birgit Zander.



Die Zusage sei für ihn ein besonderer Moment gewesen. „Ich bin erst mal aufs Fahrrad gestiegen und ein wenig herumgefahren, weil beim Fahrradfahren bei mir die besten Ideen entstehen“, erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Immer wieder müsse er dabei anhalten, um seine Einfälle zu notieren. Auf diese Weise entstand schließlich auch die Idee für die farbenfrohe Süßigkeiten-Projektion. „Der Fernsehturm erinnerte mich an eine Zuckerstange“

Jan Hübel ist in diesem Jahr erstmals als Künstler beim Festival of Lights dabei und hatte die besondere Ehre, einen eigenen Kurzfilm zu entwickeln zusammen mit seinem Kollegen Simon Hanssom, der auf den Berliner Fernsehturm projiziert wird. © Jan Hübel

„Farbenfroh, vielfältig, gemischt und ein bisschen prächtig“

Für das Festival of Lights 2026 haben die Künstler Jan Hübel und Simon Hansson von rawscope-vision einen etwa eineinhalbminütigen Film entwickelt, der auf den Fernsehturm projiziert wird. Das Motto des Festivals, „Colors of Love“, haben sie dabei ziemlich wörtlich genommen. Alle im Film verwendeten Aufnahmen wurden eigens für dieses Projekt gedreht.



Ihre Idee: eine bunte Tüte Süßigkeiten.



„Farbenfroh, vielfältig, gemischt und ein bisschen prächtig“ sollte der Film werden, beschreibt Jan Hübel die Grundidee. Entstanden ist dafür eine Mischung aus analogem Experiment und digitaler Gestaltung. Besonders wichtig war den beiden Künstlern, möglichst viel tatsächlich zu filmen und nicht einfach Bilder von einer künstlichen Intelligenz erzeugen zu lassen.



Grundsätzlich steht Hübel dem Einsatz von KI jedoch offen gegenüber. Für dieses Projekt habe er sich bewusst dafür entschieden, etwas Eigenes zu kreieren

Material aus Bonbons, Wasser und bunten Kugeln

Stattdessen standen im Studio reale Materialien vor der Kamera: Bonbons, Wasser, Gelkügelchen, Glitter und kleine bunte Kugeln. Dazu kamen Licht, Transparenz und Bewegung. Aus diesen vergleichsweise einfachen Dingen entstanden Bilder, die später auf einer der bekanntesten Berliner Landmarken in riesiger Dimension zu sehen sein werden.



Ein besonders aufwendiges Experiment drehten Hübel und Hansson mit einer Plexiglasröhre. Sie füllten die Röhre mit Bonbons und befestigten eine Kamera an einer drehbaren Konstruktion. Anschließend wurde die gesamte Vorrichtung im Kreis bewegt. Die Süßigkeiten purzelten dabei immer wieder durch die Röhre, während die Kamera die Bewegung aufzeichnete.



Was dabei genau auf dem Bild passieren würde, ließ sich nicht vollständig vorhersehen. Und genau das war Teil des Konzepts.

Auch bei anderen Motiven arbeiteten die Künstler mit dem Zufall. Wasser wurde von hinten durchleuchtet, Gelkügelchen und Glitter wurden in Bewegung versetzt, unterschiedliche Materialien unter verschiedenen Lichtbedingungen gefilmt. Vieles entstand nach dem Prinzip: aufbauen, Licht setzen, Kamera einschalten – und beobachten, was passiert.



„Die Physik und die Materialien haben teilweise selbst bestimmt, wie das Bild am Ende aussieht“, sagt Hübel.

„Wir sollten offener sein“

Denn auch das Festivalmotto „Colors of Love“ verstehen die beiden als Zusammenspiel verschiedener Elemente. Eine einzelne Farbe kann für sich genommen schön sein. Erst wenn unterschiedliche Farben, Formen und Bewegungen aufeinandertreffen, entsteht jedoch die gewünschte Vielfalt. Für Hübel lässt sich dieser Gedanke auch auf das gesellschaftliche Miteinander übertragen: „Wir sollten offener sein. Vielfalt ist doch viel schöner, als wenn am Ende alles gleich aussieht.“



Genau dieses Prinzip wollten die Künstler sichtbar machen: Unterschiedliche Dinge kommen zusammen und ergeben etwas Neues.

Die Vorbereitungen dauerten rund eine Woche, anschließend folgten knapp zwei Wochen für Dreharbeiten, Schnitt. Die digitalen Effekte übernahm Simon Hansson.



Jan Hübel freut sich besonders darauf, seine Arbeit erstmals live auf dem Fernsehturm zu sehen: „Im Fernsehen seine Arbeiten bei der Werbung zu sehen, ist schon schön. Aber etwas Eigenes in dieser Größe vor sich zu haben, wird bestimmt noch schöner.“



Auch das Festival selbst bedeutet ihm viel. „Die Menschen verabschieden gemeinsam den Sommer“, sagt er. Dass sie dafür trotz kalter und regnerischer Tage zusammenkommen, um Berlin im Dunkeln leuchten zu sehen, sei „ein sehr schöner Moment“.

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