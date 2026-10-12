Der große Tag von Olu Ogbemudia: Kantersieg und Debüt-Tor als Profi

Während der 1. FC Union Berlin mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga aufatmen konnte, hatte ein Leihprofi zwei Ligen tiefer einen großen Auftritt.

Die Erlösung in Reihen des 1. FC Union Berlin war am Wochenende riesengroß. Der erste Saisonsieg gegen Aufsteiger SV Elversberg (1:0) hat die sportlich prekäre Situation ein wenig entschärft. Die Köpenicker stehen mit nun vier Zählern zwar immer noch in der Abstiegszone, haben aber im Gegensatz zu den Spielen zuvor klar untermauert, konkurrenzfähig zu sein.

Aus der Ferne dürfte sich mit Sicherheit auch Oluwaseun Ogbemudia gefreut haben. Der Innenverteidiger ist aktuell an Drittligist Waldhof Mannheim verliehen, bleibt mit Union aber schon deshalb eng verwurzelt, weil er aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Sprung zu den Profis geschafft hatte.

5:1-Auswärtssieg trotz Rückstand

Am Sonnabend kreisten seine Gedanken aber nicht in erster Linie um den Erfolg seiner früheren Mitspieler. Ogbemudia war zeitversetzt mit seinem Klub in der 3. Liga im Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach gefordert. Trotz eines frühen Rückstands, bei dem Ogbemudia unfreiwillig die Vorarbeit leistete, siegten die Gäste am Ende fulminant mit 5:1, sprangen in der Tabelle dadurch auf Rang sechs.

Beim 1. FC Union Berlin absolvierte Oluwaseun Ogbemudia die komplette Vorbereitung. © IMAGO/Michael Taeger

Ogbemudia hatte am Kantersieg nicht nur mit einer über weite Strecken konzentrierten Defensivleistung seinen Anteil, sondern erzielte darüber hinaus auch noch sein erstes Tor als Fußballprofi überhaupt. Nach 26 Minuten – Mannheim hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen – schraubte sich der 20-Jährige im Anschluss an eine Hereingabe von der linken Seite und Kopfballverlängerung eines Mitspielers nach oben und nickte zur Führung ein. Der Jubel danach war riesengroß.



Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war Ogbemudia an den Waldhof verliehen, entwickelte sich dort fast ohne Anlaufschwierigkeiten zum Stammspieler. Nach seiner erneuten Leihe am Deadline Day war es nun sein zweiter Einsatz. Einer, den er sicherlich niemals vergessen wird.

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