Der Irrweg der IG Metall: Fünf Prozent mehr Lohn retten keinen Standort

Fünf Prozent. Eine Zahl, die auf jedes Streiktransparent passt. Sie ist leicht zu rufen, gut zu plakatieren und klingt nach Gerechtigkeit. Aber in der Metall- und Elektroindustrie stellt sich gerade eine unbequeme Frage: Fünf Prozent mehr wovon, wenn in wenigen Jahren vielleicht am Standort gar nichts mehr produziert wird?

An diesem Dienstag beginnt die zweite Verhandlungsrunde für rund 3,7 Millionen Beschäftigte. Die IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Entgelt. Und das, obwohl die zweite Entgeltstufe des Abschlusses von 2024 – weitere 3,1 Prozent – erst im April 2026 wirksam geworden ist. Die Arbeitgeber lehnen die neue Forderung ab und haben in der ersten Runde erst gar kein eigenes Angebot vorgelegt. So weit das vertraute Ritual. Nur die wirtschaftliche Wirklichkeit hält sich längst nicht mehr an seine Spielregeln.

Kaufkraft ist kein Geschäftsmodell

Die Lage ist nicht überall gleich: Manche Unternehmen – da und dort auch gefördert durch Rüstungsaufträge – verdienen gut, andere kämpfen um Aufträge, Liquidität und um die Daseinsberechtigung von Produktionsstandorten. Gesamtmetall berichtete am 23. Oktober aus einer Befragung von 1.461 Unternehmen, dass 42 Prozent weiteren Personalabbau planen.

Auch die IG Metall räumt ein, wie unterschiedlich die Betriebe dastehen. Wer den Flächentarif verteidigt, muss erklären, warum die vorhandenen Ausnahmeregelungen den Niedergang gefährdeter Standorte vielerorts nicht aufhalten. Denn ein Tarifvertrag, der Unternehmen in der Krise zusätzlich überfordert, kann aus einem Anspruch auf mehr Einkommen ein Risiko für den Arbeitsplatz machen.

Die Gewerkschaft verlangt ausdrücklich auch Beschäftigungssicherung, eine soziale Komponente und Gewinnbeteiligungen in besonders erfolgreichen Unternehmen. Sie kennt Sanierungs- und Zukunftstarifverträge, bei denen Beschäftigte befristet auf Geld verzichten und Arbeitgeber im Gegenzug Investitionen oder Standorte zusichern. Gerade deshalb ist die entscheidende Frage umso härter: Wenn die Instrumente vorhanden sind – warum reichen sie nicht aus, den industriellen Substanzverlust vielerorts aufzuhalten? Die IG Metall berücksichtigt Produktivität bei der Herleitung ihrer Lohnforderung und verlangt Investitionen. Aber werden diese dem Wettbewerbsdruck gerecht? Vielleicht hilft die Erkenntnis, dass Verteilungsspielraum zuerst wieder erwirtschaften werden muss.

„Wer Aufschwung will, braucht Kaufkraft“, erklärt IG-Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski. Das ist ein halber ökonomischer Satz. Ja, Arbeitnehmer sind auch Konsumenten. Aber Nachfrage allein schafft noch kein konkurrenzfähiges Produkt, keinen marktreifen Antrieb, keine moderne Fertigung und keine Kunden im Ausland. Und mal ehrlich: Wie viel von einer Entgelterhöhung fließt in den Kauf von Produkten aus deutscher Fertigung – und wie viel landet in China?

Zurück zum Verteilungsspielraum. Wer beständig mehr verteilen will, ohne Produktivität, Arbeitsorganisation und Investitionen verbindlich mitzudenken, verwechselt die Lohnabrechnung mit der Wertschöpfung. Auf Dauer ist das nicht solidarisch. Es ist naiv.

Und dann ist da noch der Verweis von Gewerkschaftlern auf ein zurückgekehrtes Wachstum in Deutschland. Nun, der Ökonom Hans-Werner Sinn hat das Dilemma im Podcast Ronzheimer an der staatlichen Aufrüstung erläutert: „Wir können jetzt natürlich so etwas wie Wachstum erzeugen, durch Rüstungsausgaben.“

Doch das bedeute nicht automatisch zusätzliche Kapazitäten für dauerhaften zivilen Wohlstand. Er warnt vor einer deutlichen Verschlechterung des deutschen Lebensstandards und bringt seine Mahnung auf den Punkt: „Rüstungsgüter … kann man nicht essen.“ Rüstungsproduktion kann notwendig sein und technologische Fähigkeiten fördern. Aber sie ist kein Ersatz für eine produktive Volkswirtschaft, die auch jenseits staatlicher Aufträge wettbewerbsfähige Güter hervorbringt.

Solidarität – aber bitte nicht nur im eigenen Tarifgebiet

Noch unangenehmer wird es bei der viel beschworenen Gerechtigkeit. Da freut sich der gut bezahlte Industriebeschäftigte über das besagte günstige Produkt aus China. Stunden später überreicht es ihm ein Paketbote, der möglicherweise im Niedriglohnsektor arbeitet; der gesetzliche Mindestlohn liegt derzeit bei 13,90 Euro. Der eine verteidigt seinen Besitzstand, der andere trägt den globalen Preiswettbewerb bis an die Wohnungstür. Natürlich ist es legitim, für einen guten Lohn zu kämpfen. Aber wer soziale Gerechtigkeit zur universellen Mission erklärt, sollte erklären können, wie sie über die eigene Mitgliedschaft hinaus funktionieren soll.

Die frühe Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts entstand nicht in Wohlstandsseminaren. Man stelle sich Arbeiterfamilien der 1860er Jahre in Berlin und andernorts vor: erschöpfende Arbeit, gesundheitliche Schäden und am Abend eine dünne Kartoffelsuppe. Die Gewerkschaften haben gegen solche Verhältnisse historische Erfolge erzielt. Dass Menschen zweimal im Jahr verreisen wollen, stand damals nicht auf den Protestplakaten. Der Sinn dieses Fortschritts lag doch nicht darin, irgendwann einen erreichten Lebensstandard gegen jede wirtschaftliche Realität zu verteidigen. Er lag darin, Menschen eine gute Zukunft zu eröffnen. Auch ihren Kindern.

Was ist also mit dem Metaller, der sagt: „Ich brauche jetzt nicht die fünf Prozent mehr; ich will, dass meine Tochter hier noch eine Ausbildung machen kann“? Die IG Metall ist demokratisch organisiert, ihre Tarifkommissionen werden gewählt, Mitglieder können sich beteiligen. Sie ist kein rechenschaftsfreier Apparat. Doch wird die Stimme dieses Beschäftigten tatsächlich genauso ernst genommen wie der Ruf nach der nächsten Entgeltrunde? Die Gewerkschaft berichtet selbst, dass in ihrer Beschäftigtenbefragung mehr als die Hälfte um den eigenen Arbeitsplatz oder die Zukunft des Betriebs besorgt ist. Daraus muss mehr folgen als ein weiterer Programmpunkt unter der Überschrift „Standortsicherung“.

Menschen nehmen an einer Demonstration und Kundgebung der IG Metall im Vorfeld des Beginns der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie teil. © Marijan Murat/dpa

Die schärfste Kritik darf freilich nicht bei den Beschäftigten enden. Warum sollten sie allein die Rechnung begleichen, die angestellte Spitzenmanager mit Fehlentscheidungen ausgestellt haben? Mancher Konzern hat technologische Umbrüche verschlafen, Markteinführungen verpatzt und ineffiziente Zentralen und die mittlere Managementebene wachsen lassen. Sobald die Erträge unter Druck geraten, ist dann von China, Bürokratie, Brüssel und Donald Trump die Rede. All das sind reale Probleme. Aber was genau wird ein Vorstand eigentlich dafür bezahlt, wenn nicht dafür, Risiken früher zu erkennen und darauf zu reagieren?

Und wo sind die Aufsichtsräte? Dort sitzen nicht nur Anteilseigner, sondern in großen mitbestimmten Unternehmen auch Arbeitnehmer- und damit oftmals Gewerkschaftsvertreter. Diese sollen überwachen, kritische Fragen stellen und Konsequenzen ziehen. Wer trotz verfehlter Strategie großzügige variable Vergütungen verteidigt, muss erklären, welchen Erfolg er eigentlich honoriert. Wer aufgeblähte Hierarchien und jahrelange Fehlentwicklungen hinnimmt, darf sich nicht mit dem Verweis auf die Weltlage entlasten.

Der Unternehmer riskiert eigenes Kapital, der Beschäftigte seinen Arbeitsplatz. Der angestellte Vorstand trägt selbstverständlich rechtliche Pflichten und kann seinen Posten verlieren. Doch zu oft entsteht der Eindruck, dass die persönlichen Folgen gescheiterter Strategien erheblich milder ausfallen als die wirtschaftlichen Folgen für jene, die in den Werkhallen arbeiten. Eine Abfindung ist schließlich kein Existenzrisiko im selben Sinne wie die Schließung des Betriebs am Wohnort. Das ist keine Neiddebatte. Es ist eine Frage nach der Glaubwürdigkeit von Verantwortung.

Ein Tarifvertrag mit der Wirklichkeit

Ein zukunftsfähiger Tarifkompromiss muss erfolgreicher wirtschaftende Betriebe anders behandeln können als gefährdete Standorte. Er braucht transparente Zahlen, befristete und überprüfbare Abweichungen, verbindliche Investitions- und Innovationszusagen, gezielte Qualifizierung und Beteiligung an echten Erfolgen. Er muss verlangen, dass auch das Management Opfer bringt: weniger Boni bei Misserfolg, weniger Hierarchie, mehr Leistung und eine Aufsicht, die ihren Namen verdient.

Ein Flächentarif ist sinnvoll, solange er Orientierung bietet und seine Ausnahmen im Krisenfall tatsächlich greifen. Er wird gefährlich, wenn seine Einheitlichkeit wichtiger wird als die Zukunft einzelner Betriebe. Wer im Namen der Solidarität den Laden mit überhöhten Erwartungen überfordert, rettet keinen Arbeitsplatz. Und wer im Namen des Marktes die Verantwortung für schlechte Führung auf die Belegschaft abschiebt, hat Unternehmertum nicht verstanden.

Die deutschen Gewerkschaften sind groß geworden, weil sie Arbeitern eine Zukunft erkämpft haben. Die heutigen Vorstände der Unternehmen erhalten oft üppige Gehälter, weil sie angeblich Zukunft gestalten können. Beide Seiten sollten sich daran messen lassen – nicht an der Höhe ihrer Forderungen und Boni. Fünf Prozent mehr Lohn helfen wenig, wenn irgendwann nur noch das Streiktransparent vor der geschlossenen Werkshalle steht.

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