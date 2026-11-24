Gregor Gysi erzählt, wie er einst die SED-Führung beeinflusste. Mit Holger Friedrich lotet er aus, wer das bedrohte Theater Ost in Berlin-Adlershof retten könnte.

Auf der Brachfläche hinter dem Theater Ost sei doch noch Platz. Warum also nicht einfach dort ein neues Theater errichten? Kathrin Schülein kann es noch immer nicht fassen, als sie am Montagabend von diesem Vorschlag einer Beamtin der Berliner Bauverwaltung erzählt. „Sie verstehen es nicht“, habe sie der Frau entgegnet. Es gehe schließlich um das Gebäude selbst, das 1952 als Fernsehtheater der DDR eröffnet wurde und in dem später die Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ entstand.



Gregor Gysi, der neben Verleger Holger Friedrich auf der Bühne sitzt, greift den Vorschlag der Beamtin auf: Man könne doch das ganze Gebäude auf die freie Fläche transportieren. „Das können die Rumänen“, scherzt er. „Dafür gewinne ich die Rumänen.“

Geschichten aus acht Jahrzehnten

Es ist einer von vielen kleinen Momente, in denen an diesem Abend im Theater Ost gelacht wird. Gysi, der im Januar 79 Jahre alt wird, hat Geschichten aus beinahe acht Jahrzehnten mitgebracht. Im Gespräch mit Friedrich, der Gysi die aktuelle Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen schenkte, schweifen beide gelegentlich weit ab.



Doch der Anlass ihres Treffens ist ernst: Das Theater in Berlin-Adlershof, das Schülein mit ihrem Ensemble in dem denkmalgeschützten Bau betreibt, kämpft seit Jahren um seine Existenz. Und nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hoffen die Theaterleute, dass ihnen ein Regierungswechsel dabei helfen könnte.

Wer das Theater Ost bedroht

Das Grundstück gehört dem Land Berlin. Seit 2021 hält der Immobilienentwickler Stefan Klinkenberg die Erbbaurechte. Er will den sanierungsbedürftigen Gebäudekomplex entwickeln und hat die Räumung des Theaters vor Gericht erstritten. Schülein legte Berufung ein. Eine für August angesetzte Zwangsräumung konnte vorläufig verhindert werden. Auf dem Gelände plant Klinkenberg unter anderem eine staatlich finanzierte, aber nicht gemeinnützige Unterkunft für Wohnungslose.

Holger Friedrich (l.) und Gregor Gysi mit der aktuellen Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen in der Hand im Theater Ost. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Eine Möglichkeit, den Erbbaurechtsvertrag zu kündigen, sieht Gysi nur, wenn der Senat dem Investor eine schwerwiegende Vertragsverletzung nachweisen könnte. Bei den bisherigen Mitarbeitern der Senatsverwaltung gebe es dazu allerdings „gar keine innere Bereitschaft“, sagt er.



Zuständig ist die Senatsverwaltung von Bausenator Christian Gaebler (SPD), in der Staatssekretär Alexander Slotty eine wichtige Rolle spielt. Auch Friedrich kritisiert deren Umgang mit dem Theater. Der Senat hatte von den Theaterleuten ein Betreiberkonzept gefordert, das sie anschließend vorlegten. „Dieses Konzept ist vollständig, widerspruchsfrei und verständlich für den Senat formuliert worden“, betont der Verleger. Doch er habe den Eindruck, dass man es gar nicht ernsthaft habe prüfen wollen.

Was Gregor Gysi als Anwalt in der DDR lernte

Gysi kennt Situationen, in denen man auf anderem Wege weiterkommen muss. Er erzählt von seiner Arbeit als Rechtsanwalt in der DDR, insbesondere von seiner Verteidigung des Regimekritikers Robert Havemann. Der stand unter Hausarrest, seine Bücher wurden beschlagnahmt. Vor Gericht waren Gysis Möglichkeiten begrenzt. Als Mitglied der SED konnte er sich allerdings an die Abteilung „Staat und Recht“ im Zentralkomitee der Partei wenden.

Dort hatte er unter anderem mit Raoul Gefroy zu tun. Gysi schildert, wie er den Funktionären vor Augen führte, was die Maßnahmen gegen Havemann eigentlich bewirkten. „Dann macht ihr Beschlagnahmungen, Durchsuchungen“, erinnert er sich an seine damaligen Vorhaltungen. Doch was hatte die DDR davon, Havemann die Bücher wegzunehmen und Geld von seinem Konto einzuziehen? Im Westen wurde über seine Verfolgung berichtet. Der Schaden für das internationale Ansehen der DDR wuchs.

Kathrin Schülein und Gregor Gysi im Theater Ost im September 2025. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Seine Gesprächspartner hätten auf diese Fragen keine rechte Antwort gehabt. Gysi erzählt, wie seine Argumente schließlich in einem Vermerk festgehalten und innerhalb der Parteiführung weitergereicht wurden. So habe er erreichen können, dass weitere Maßnahmen gegen Havemann unterblieben. „Das ist heute natürlich anders“, sagt Gysi über seine damalige Vorgehensweise. Dass man herausfinden müsse, auf welchem Weg sich etwas erreichen lasse, gehöre aber weiterhin zu seinem anwaltlichen Denken.

Wenn Gysi Friedrich ins Wort fällt

Im Theater Ost stellt sich diese Frage nun ganz praktisch. Holger Friedrich hält das vorgelegte Betreiberkonzept für tragfähig, Gregor Gysi sieht bei den bisherigen Verantwortlichen kaum Bereitschaft, den Vertrag mit Klinkenberg infrage zu stellen. Und wie schon damals geht es für ihn darum, die Menschen zu finden, die eine Entscheidung beeinflussen können.

Zwischendurch zeigt sich, wie schwer es sein kann, neben Gysi überhaupt zu Wort zu kommen. Was halten Sie von der drohenden Schließung des Russischen Hauses, fragt Schülein, an Friedrich gerichtet. Dort wollte das Theater Ost als Interimsspielstätte unterkommen. Bis die Bundesregierung die Schließung anordnete. Friedrich atmet hörbar, setzt an: „A…“ – „Also“, fällt ihm Gysi ins Wort. Im Publikum wird gelacht. Und Gysi beginnt, über die Bedeutung der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu sprechen. Zivilgesellschaftlicher Austausch dürfe nie abgebrochen werden.

Was sich mit einem linken Senat ändern könnte

Ansprechpartner könnte er nach einem Regierungswechsel auch in Berlin bekommen. Die Linke verhandelt derzeit mit SPD und Grünen über eine gemeinsame Regierung. Ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte die nächste Regierende Bürgermeisterin werden. Damit könnte auch die bisher von der SPD geführte Bauverwaltung eine neue politische Spitze bekommen.



Dreimal Konjunktiv. Aber die Linke sei über all die Jahre die einzige Partei gewesen, berichtet Schülein, die sich regelmäßig nach dem Schicksal des Theaters erkundigt habe. Gysi kündigt an, sich auch bei einem neuen Senat für das Haus einzusetzen. „Ich werde es auf jeden Fall tun.“

Bis dahin will Schülein weiter um den Erhalt des Hauses kämpfen. Das Gerichtsverfahren läuft, ein Termin vor dem Kammergericht werde sich bis weit ins kommende Jahr ziehen. Sie beabsichtigt erneut an die Senatsverwaltung schreiben. Vor allem aber will sie den Spielbetrieb fortsetzen. „Wir bleiben einfach drinnen“, sagt sie. „Und spielen hier weiter.“

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