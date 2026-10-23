Der Kluge Hans: Warum ein Berliner Pferd die Künstliche Intelligenz entzaubert

Können Tiere denken? Und hat die KI ein Bewusstsein? Der Autor Reto U. Schneider befasst sich in seinem neuen Buch mit höchst aktuellen, spannenden Fragen.

Der preußische Kultusminister und ein erlesenes Publikum 1904 bei einer Vorführung des Klugen Hans (wie es sich der Zeichner einer italienischen Zeitschrift vorstellte).

Es war eine Sensation. Sie spielte sich am 12. August 1904 in der Griebenowstraße 10 ab – auf einem Hinterhof, wie es sie viele gab in Berlin, mit Klinkermauern, Kindergeschrei und Kohlgeruch. Viele Leute, Reporter, Fotografen, Geheimräte, Offiziere, ja sogar der preußische Kultusminister Heinrich Konrad Studt kamen, um einen schwarzen Hengst zu sehen.

Der Kluge Hans, wie er später genannt wurde, war nur eines von 45.721 Pferden im damaligen Berlin. Aber er stellte „die gottgewollte Vormachtstellung des Menschen infrage“, wie der Schweizer Wissenschaftsjournalist Reto U. Schneider in seinem gerade erschienenen Buch „Das Pferd, das zu viel wusste“ schreibt. Denn das Pferd schien wirklich denken zu können – fast wie ein Mensch.

Ein Pferd, das rechnen und lesen konnte

Der Besitzer des Pferdes war Wilhelm von Osten, 1839 im westpreußischen Schönsee geboren, ein einstiger Mathematiklehrer, inzwischen ein Einzelgänger, der das Pferd Hans auf seinem Hof unterrichtete, so wie er früher mit seinen Schülern gearbeitet hatte, mit Wandtafel und Zählrahmen.

Und welch ein Wunder: Nach einer gewissen Zeit gab das Pferd richtige Antworten. Es lernte sogar lesen und konnte auf kleinen Papptafeln geschriebene Aufgaben lösen. Wenn jemand fragte: „Hans, wie viel ergibt sieben und sieben?“, dann klopfte das Pferd 14-mal. Fragte man es nach Tag und Monat, dann schlug es die richtigen Zahlen auf den Boden. Es erkannte auch Uhrzeiten, beherrschte Addition, Subtraktion und Bruchrechnung.

Mitunter lag es um einen Hufschlag daneben, was seine Glaubwürdigkeit noch erhöhte. Denn Menschen verrechneten sich ja auch manchmal. Mithilfe einer schachbrettartigen Buchstabentabelle – in der jeder Buchstabe eine Zeilen- und Spaltennummer hatte – klopfte der Hengst Botschaften, die er tags zuvor „auswendig gelernt“ hatte.

Die Berliner Morgenpost schrieb am Tag nach der zweistündigen Demonstration vor dem Minister vom „achten Weltwunder in Pferdegestalt“, und ein paar Wochen später fand sich ein Artikel über „Berlin’s Wonderful Horse“ in der New York Times. Hans wurde zum Weltstar. Der Name „Kluger Hans“ – erdacht vom Feuilletonchef des Berliner Tageblatts – wurde international übernommen: als Clever Hans, Hans le malin oder Hans l’intelligente.

Kein Nachweis eines Dressurtricks

Und die Gesellschaft debattierte. „Im Hof an der Griebenowstraße trafen die Weltanschauungen des wilhelminischen Deutschlands aufeinander“, erzählt Reto U. Schneider. „Tierschützer gegen Wissenschaftler, Darwinisten gegen die Kirche, Sozialisten gegen die Konservativen. Zur existenziellen Frage, ob Tiere denken können, hatten sie alle etwas zu sagen.“

Von Künstlicher Intelligenz (KI) wusste damals noch niemand etwas. Und man fragt sich wirklich, auf welche Weise das Wunderpferd von einst „heute die KI entzaubert“, wie es im Untertitel des Buches heißt. Doch bevor sich der Autor damit befasst, schildert er spannend die Untersuchungen, die dem denkwürdigen Auftritt des Pferdes folgten.

Wilhelm von Osten (r.) und der Kluge Hans mit Bildungsmaterial © Wikipedia/kryptozoologie.net

Interessant war, dass man dem Besitzer keinen Dressurtrick oder eine andere Täuschung nachweisen konnte. Zweifler sahen keine auffälligen Zeichen, etwa Signale mit den Augen oder Bewegungen mit der Peitsche, auf die das Pferd beim Klopfen der Hufe geachtet haben könnte. Der Kluge Hans antwortete korrekt, auch wenn sein Besitzer Wilhelm von Osten nicht zugegen war. Fernbeeinflussungen wurden ausgeschlossen. Konnte das Pferd wirklich denken?

„Was ist Denken überhaupt? Wie lässt es sich erkennen? Und wenn es von außen nach Denken aussieht, ist es dann überhaupt relevant, wie es entstanden ist?“, fragt Schneider. Und dabei zeigt sich schnell, auf welche Weise die Geschichte vom Klugen Hans eng mit heutigen KI-Debatten zusammenhängt. Denn im Kern geht es darum, was denn nun wirklich im Innern von Tier und Maschine passiert: Was geschah im Kopf des Klugen Hans? Und was geht heute in den neuronalen Netzwerken der KI vor? Bei beiden wissen wir es nicht.

KI-Verhalten lässt sich nicht vorhersagen

Als „Gründungsakte“ jener Disziplin, die man später KI nennen sollte, stellt das Buch eine Arbeit vor, die der Mathematiker Alan Turing 1950 veröffentlichte. Mit dem sogenannten Turing-Test, einem Intelligenztest für Maschinen, sollte sich feststellen lassen, ob sich eine Maschine wie ein Mensch verhalten und kommunizieren kann. „Eine Maschine kann denken wie ein Mensch, wenn sie in einer schriftlichen Unterhaltung nicht von einem Menschen unterschieden werden kann“, fasst Schneider Turings Definition zusammen.

Turing kam zu dem Schluss, dass nicht eine Maschine am erfolgreichsten sein könnte, die detailliert mit exakten Befehlsfolgen programmiert wird und „den Verstand eines Erwachsenen nachahmt“ (Top-down), sondern eine, die „den Verstand eines Kindes simuliert“ und an Beispielen selbst lernt (Bottom-up). Heute ist das Maschinelle Lernen (ML) eine der wichtigsten Grundlagen der KI.

Das große Paradoxon dabei ist: „Auch wenn man einen Computer selbst gebaut hat und genau weiß, wie er funktioniert, lässt sich sein Verhalten nicht vorhersagen“, schreibt Schneider. „Es ist diese Merkwürdigkeit, die die Künstliche Intelligenz siebzig Jahre nach Turings Arbeit auf unerwartete Weise mit dem Klugen Hans zusammenbringt.“

Noch im September 1904 war eine wissenschaftliche Kommission ins Leben gerufen worden, um das Pferd zu prüfen. Den Vorsitz hatte Carl Stumpf inne, der Direktor des Psychologischen Instituts Berlin. Das erste Gutachten der Kommission führte eher zur Verwirrung statt zur Erklärung. Doch einige Zeit danach konnte Stumpfs Student Oskar Pfungst das Rätsel um den Klugen Hans lösen. Die Publikation dazu erschien im März 1907. Es war auch ein Durchbruch für das Gebiet der experimentellen Psychologie.

Minimales Kopfrucken, Huftritte und Möhren

Pfungst fand in Versuchen unter anderem heraus: Wenn die Fragesteller selbst die Antwort nicht kannten, irrte auch das Pferd. Das hatten auch andere vor ihm schon geahnt. Pfungst aber machte zwanzig, dreißig, vierzig identische Experimente und zählte, wie oft Hans richtig lag und wie oft falsch. Er arbeitete mit Statistik. Dass die Fragesteller das Pferd irgendwie beeinflussten, war ihm bald klar. Doch auf welchem Weg? Über das Sehen, Hören, Riechen? Pfungst beschloss, die verschiedenen Sinne einen nach dem anderen auszuschalten. „Dieses streng systematische Vorgehen ist der Grund, weshalb Pfungsts Versuche bis heute als Musterbeispiele in Lehrbüchern auftauchen“, schreibt Schneider.

Der Forscher entdeckte, dass es winzigste Bewegungen waren, die das Pferd visuell registrierte. Ein leichtes Vorbeugen nahm es als Signal, mit den Huftritten zu beginnen. Wenn der Fragesteller beim Erreichen der gewünschten Zahl mit dem Kopf einen kleinen Ruck aufwärts machte, hörte das Pferd auf. Es reagierte offenbar auf den Wechsel zwischen gespannter Haltung und unbeabsichtigten Signalen der Erleichterung. Die Bewegungen waren so winzig, dass sie niemand anderes wahrnahm. Und bei richtiger Antwort gab es eine Möhre für Hans. Offenbar hatte das Pferd den Zusammenhang zwischen minimalem Kopfrucken, Huftritten und Möhren entdeckt.

Als Kluger-Hans-Effekt ging diese Form der unbewussten Konditionierung in die Wissenschaftsgeschichte ein. Er wurde später durch andere Studien bestätigt, etwa mit Ratten. Es zeigte sich, dass sich die Erwartungen von Forschern unbewusst auf die Resultate ihrer Versuche auswirken. Beim Klugen Hans wirkte zudem das äußerst motivierte Publikum. „Die Leute wollten einfach glauben, dass Tiere denken können“, schreibt Reto U. Schneider. Auch sie sandten kleinste, unbewusste Signale aus, wenn sie dem Pferd Fragen stellten oder seine Antworten beobachteten. Ihre Erwartungshaltung führte auch dazu, dass spektakuläre Treffer von Hans mehr Aufmerksamkeit erhielten als Fehlschläge, die gerne wegerklärt wurden.

Doch inwiefern „entzaubert“ die Geschichte vom Klugen Hans die Künstliche Intelligenz von heute? Mit dieser Frage befasst sich der Autor am Ende – nach einer sehr kurzweiligen Reise durch Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Psychologie, Erziehungswissenschaften, Informatik und Philosophie.

Die Suche nach menschenähnlichen Fähigkeiten

Bereits seit den 1950er-Jahren entwickelten Wissenschaftler wie der Psychologe und Informatiker Frank Rosenblatt erste künstliche neuronale Netze – einfache Computermodelle, die sich an der Funktionsweise des Gehirns orientierten. Doch die damaligen Systeme waren in ihren Fähigkeiten stark begrenzt. Erst Jahrzehnte später erlebte die Forschung neuen Auftrieb. Heute sind neuronale Netze in der Lage, komplexe Muster in Daten zu erkennen und „selbstständig zu lernen“, also ihre Leistungsfähigkeit durch Training zu verbessern.

Die erste Gemeinsamkeit der KI mit dem Klugen Hans besteht dem Autor zufolge darin, „dass sowohl die KI-Forscher als auch die Experten im Hof in der Griebenowstraße nicht wussten, auf welche Weise ihre Kreaturen zu ihren richtigen Antworten kamen“. Die zweite Gemeinsamkeit liege in der „uralten Neigung unserer Spezies, anderen Wesen oder unbelebten Objekten Intelligenz und Persönlichkeit anzudichten“. So wie beim Klugen Hans über menschenähnliche Fähigkeiten diskutiert wurde, tut man es auch bei der KI.

Der Kultusminister (zum neuen Kunst-Dezernenten): „Was meinst Du, kluger Hans, sollen wir dieses Gemälde für die Nationalgalerie erwerben?“, zeitgenössische Karikatur © Lustige Blätter

Direkte Analogien zwischen dem Klugen Hans und den Problemen mit der Künstlichen Intelligenz zog zum Beispiel der Forscher Bob Sturm von der Aalborg-Universität in Kopenhagen, der erforschte, auf welche Weise die KI verschiedene Musikstile „erkannte“. 2014 schrieb er: „Wir sind wie von Osten, der seine Algorithmen vorführt, und alle staunen, aber hinter den Kulissen spielt sich etwas ganz anderes ab.“ Im Kern gehe es darum, „dass wir nicht wissen, wie die KI zu ihren Antworten findet“, schreibt Reto U. Schneider.

„Wir feiern ihre Sprach- und Bilderkennung als geniale Leistung, dabei könnte sie uns einfach nur austricksen und Wissen vortäuschen – wie damals der Kluge Hans, der nicht rechnen konnte, sondern auf Kopfbewegungen achtete.“ Eine KI sei imstande, in den Übungsbeispielen Muster zu finden, die uns Menschen verborgen blieben. Deshalb seien ihre Antworten unvorhersehbar. Selbst führende KI-Forscher wie Geoffrey Hinton stünden vor dem Rätsel, wie ihre eigenen Schöpfungen zu ihren Schlüssen kommen.

Die KI findet ganz andere Muster, als wir denken

„Eine KI kann aus den Übungsbeispielen unbemerkt etwas völlig anderes lernen, als wir beabsichtigten“, schreibt Schneider. So trainierte man eine KI zum Beispiel an mehr als hunderttausend Röntgenbildern, damit sie eine Covid-Infektion der Lungen erkenne. Aber es waren dem Buch zufolge nicht die medizinischen Merkmale, an denen die KI unterschied, ob eine Lunge krank oder gesund war. Es waren ganz andere Muster. So kamen zum Beispiel die Bilder der gesunden Lungen alle aus demselben Spital und waren alle mit der gleichen Schrift markiert. Zudem wurden schwer kranke Personen in einer anderen Position geröntgt als gesunde.

Am Ende fragt Schneider: „Ist ChatGPT ein Pferd?“ Bei dem beliebten Sprachmodell – seit 2022 auf dem Markt – gehe es nicht um einfache Mustererkennung, sondern um etwas sehr Komplexes und dem Menschen Eigenes: die sprachliche Kommunikation. „Es war das erste Mal, dass ein Computer tatsächlich zu verstehen schien.“ Und die Frage sei: „Geht in einer Maschine, die sich derart leichtfüßig und geistreich mit Menschen unterhalten konnte, etwas Ähnliches vor wie in einem Menschen?“ Besitze sie möglicherweise ein Bewusstsein, gar Empfindungen?

Um das zu beantworten, zeigt Schneider, wie eine Sprach-KI überhaupt funktioniert, wie die gigantischen neuronalen Netze gefüttert und trainiert werden. Er zeigt, dass es für eine KI nur eine Abfolge von Wörtern gibt, die sie mit den wahrscheinlichsten nächsten Wörtern fortsetzt. „Es ist schwer zu glauben, dass Sprachgewalt allein dadurch entstehen kann. Doch so ist es.“ Schneider vergleicht die Vorstellungen, dass solche „statistischen Assoziationsmaschinen“ wirklich etwas verstehen, ein eigenes Bewusstsein entwickeln und „Wahrheit verfertigen“ könnten, mit den Erwartungen, die einst in den Klugen Hans hineininterpretiert wurden.

Buchvorstellung: Reto U. Schneider: „Das Pferd, das zu viel wusste: Wie der kluge Hans zu Weltruhm kam und heute die KI entzaubert“ (Molden-Verlag 2026, 272 Seiten, 27 Euro), 10. November 2026, 18.30 Uhr, Museum für Naturkunde Berlin, Eintritt kostenfrei .

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