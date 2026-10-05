Europa und China: Sunzis Warnung vor einem Wirtschaftskrieg

Europa will China wirtschaftlich unter Druck setzen. Doch Sunzis Lehren zeigen, warum ein Wirtschaftskrieg zum Risiko für Europas Stabilität werden kann. Unsere Serie „China verstehen“.

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Europa spielt mit dem chinesischen Drachen: Ein 2500 Jahre alter Philosoph warnt eindringlich vor der Eskalation.

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Europa bereitet sich auf einen Wirtschaftskonflikt mit China vor. Es geht um Zölle, Exportkontrolle, Subventionen, Investitionsprüfungen und Lieferkettenpolitik. Doch Sunzi (auch Sun Wu), der legendäre chinesische Stratege des 5. Jahrhunderts v. Chr., hätte vermutlich eine einfache Frage gestellt: Wisst ihr eigentlich, welchen Krieg ihr da beginnt?

Denn für Sunzi war Krieg keine Bühne für Heldentum, sondern eine Angelegenheit von existenzieller Bedeutung. „Der Krieg ist für einen Staat eine bedeutende Angelegenheit“, schreibt er, denn er entscheide über „Leben und Tod“ und über „Untergang oder Weiterbestehen“. Übertragen auf die Wirtschaft bedeutet das: Auch ein Handelskrieg kann langjährige Strukturen vernichten, Lieferketten unterbrechen, Unternehmen zerstören und damit ganze Staaten gefährden.

Europa hat viel zu verlieren

Die wirtschaftliche Verflechtung mit China ist gewaltig. 2025 importierte die EU Waren im Wert von rund 559 Milliarden Euro aus China, während sie Waren für knapp 200 Milliarden Euro dorthin exportierte. Das Handelsdefizit lag damit bei rund 360 Milliarden Euro.

Entscheidend ist aber nicht nur die Summe, sondern die Struktur des Handels. China ist tief in industrielle Wertschöpfungsketten eingebunden: von Elektronik und Maschinen bis zu Batterien, Rohstoffen und Software. Die EU spricht deshalb euphemistisch von „De-Risking“: Abhängigkeiten sollen reduziert werden, neue Partner gefunden werden, Lieferketten diversifiziert werden. Wirtschaftskrieg in Bürokratensprache.

„Wer jedoch vor dem Kampf nur wenig bedenkt, wird verlieren“

Sunzi formuliert eine simple strategische Regel: Vor dem Kampf muss gerechnet werden. Europa diskutiert jedoch zunehmend darüber, welche Maßnahmen gegen China möglich sind, und weniger darüber, welche Gegenmaßnahmen China ergreifen könnte.

China verfügt über erhebliche industrielle Kapazitäten und eine starke Position bei kritischen Rohstoffen. Ausfuhrstopps und Genehmigungspflichten können Produkte verteuern oder im Extremfall Unternehmen daran hindern, bestimmte Produkte herzustellen. Europa verschärft seinerseits Investitionsprüfungen und Exportkontrollen. Sunzi hätte davor gewarnt, eine Einzelmaßnahme mit einer Strategie zu verwechseln.

Der stärkste Sieg ist der ohne Schlacht

„Wer den Feind ohne Schlacht besiegt, versteht sich wirklich auf die Kriegsführung.“ Einer der bekanntesten Sätze Sunzis lässt sich auf Europas China-Politik erstaunlich direkt übertragen. Die beste wirtschaftliche Strategie wäre nicht, China mit immer neuen Zöllen zu bekämpfen.

Die bessere Strategie wäre, China so wenig Druckmittel wie möglich zu geben. Alternative Rohstoffquellen, eigene Produktionskapazitäten, bezahlbare Energie, technologische Kompetenz und robuste Lieferketten wären dafür entscheidender als immer neue Strafmaßnahmen. Ein starkes Europa muss China nicht bekämpfen. Es muss dafür sorgen, dass China Europa nicht leicht unter Druck setzen kann.

Chinas Clausewitz: Der legendäre Sunzi lebte von 544-496 vor Christus. Sein Werk „Die Kunst des Krieges“ gehört zu den wichtigsten Schriften über Militärstrategie. © IMAGO

China muss Europa nicht angreifen

Sunzi schreibt: „Die Gelegenheit, den Feind zu besiegen, liefert er uns selbst.“ Darin steckt eine unbequeme Botschaft. Strategische Schwächen müssen nicht von einem Gegner geschaffen werden. Man kann sie selbst produzieren.

Ein gigantisches Handelsdefizit, hohe Energiekosten, langsame Investitionen, bürokratische Hürden und Abhängigkeiten bei Rohstoffen können zu Verwundbarkeiten werden. China muss Europas Unternehmen dann nicht zerstören. Es reicht, wenn chinesische Unternehmen in besonders preisempfindlichen Branchen Marktanteile gewinnen, während europäische Produzenten mit hohen Kosten kämpfen.

Die Frage lautet deshalb nicht nur: Was kann China Europa antun? Sondern auch: Was tut Europa sich selbst an?

„Nur derjenige wird siegen, der genau weiß, ob er kämpfen kann oder nicht“

Europa muss nicht beweisen, dass es China wirtschaftlich besiegen kann. Es muss wissen, wann es kämpfen kann und wann nicht.

Ein Zoll ist schnell beschlossen. Schwieriger ist die Frage, was danach passiert: Steigen die Preise? Werden Vorprodukte teurer? Verlieren europäische Unternehmen Marktanteile? Antwortet China mit Gegenmaßnahmen? Und besitzt Europa tatsächlich die Produktionskapazitäten, Rohstoffe und Technologien, um einen solchen Konflikt durchzustehen?

Wasser hat keine feste Form

Sunzi schreibt: „Der Krieg passt sich den Situationen und Bedingungen an, so wie Wasser keine bestimmte Form hat.“ Genau das macht wirtschaftliche Macht so schwer kalkulierbar. Sie kann über Preise wirken, über Subventionen, Exportgenehmigungen, Investitionen, Marktöffnung oder deren Begrenzung.

Europa dagegen ist ein Verbund aus 27 Staaten mit mannigfaltigen Partikularinteressen. Was für den einen strategische Absicherung bedeutet, kann für den anderen erhebliche wirtschaftliche Kosten bedeuten.

Ein Wirtschaftskrieg wäre deshalb nicht nur ein Konflikt mit China. Er wäre auch ein Stresstest für Europas eigene Geschlossenheit angesichts der Partikularinteressen.

Die gefährlichste Illusion

„Wer im Krieg den Feind und sich selbst kennt, läuft selbst in hundert Schlachten nicht in Gefahr unterzugehen.“ Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft Sunzis an das moderne Europa. China ist zugleich Wettbewerber, Handelspartner, Absatzmarkt, Lieferant und geopolitischer Rivale. Wer daraus nur einen Feind macht, versteht China nicht.

Der Konflikt wird deshalb nicht in einer großen Schlacht entschieden. Er entscheidet sich bei Rohstoffen, Fabriken, Patenten, Energiepreisen, öffentlichen Aufträgen und der Frage, welche Technologien Europa selbst beherrscht.

China verstehen, wie es Europa versteht

Die Beschäftigung mit chinesischen Klassikern wie Sunzi, Konfuzius oder Laozi ist in Europa bislang auf interessierte Fachkreise beschränkt. Welcher Entscheider hat sie je gelesen oder spricht zumindest etwas Chinesisch?

Die Chinesen halten Deutschland und Europa dagegen auf beeindruckende Weise den Spiegel vor. Premierminister Li Qiang zitierte bei einem Besuch von Olaf Scholz den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz: „Tauschen wir die Gaben aus und entzünden wir ein Licht am anderen Licht“. Einige Länder hätten in einigen Bereichen Stärken. Möge der Wettbewerb entscheiden, möge der Stärkere gewinnen. Freihandel, Leibniz, Wettbewerb – noch Fragen?

Dieser Text ist Teil unserer Serie „China verstehen“, in der wir das Verhältnis zwischen Deutschland und der Volksrepublik aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Hier lesen Sie unseren Auftakttext zur Serie und hier die große Analyse zu dem sich abzeichnenden Handelskrieg zwischen Europa und China. Hier lesen Sie einen Artikel zu China und dem Ukraine-Krieg.

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